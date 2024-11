Lvíčata moc krásy neukázala, ale takticky fungují, říká Kobylík. Belgie má jiný přístup k mládeži

ME do 21 let

První zápas české jednadvacítky v baráži o mistrovství Evropy vzbudil emoce. Ačkoliv výběr Jana Suchopárka v Belgii vyhrál 2:0, ofenzivní hra zůstala za očekáváním. "Bylo to takticky zvládnuté, ale hlavně dozadu," hodnotí pro Livesport Zprávy expert David Kobylík první duel. V odvetě v Hradci Králové očekává podobný obraz hry.

Začněme u prvního duelu. Vítězství 2:0 budilo rozpaky. Byla podle vás výhra zasloužená za poctivou práci, nebo spíše náhodná?

"Byla to šťastná výhra, možná ani ne tolik zasloužená, jak zmiňujete. Ale šli jsme jí naproti. I přes to, že z individuálních výkonů směrem dopředu skoro nic nebylo, je třeba výhru docenit. Bylo to do obrany dobře takticky zvládnuté, stoperská trojice fungovala a Belgičani se do ničeho velkého nedostali."

Velké nadšení z vás ale necítím.

"Hra byla zklamáním, ale výsledek to samozřejmě otáčí do pozitivna. Do ofenzivy tam skutečně nebylo skoro nic, moc krásy to nepobralo. Super výhra, nicméně najdeme v ní spoustu pověstných 'ale'."

Statistik úvodního zápasu. Livesport

Bylo to takticky perfektně zvládnuté utkání?

"Rozhodně. Ale do defenzivy! Protože taktika je i do ofenzivy. Takže perfektně zvládnuté to bylo tak na půl. Belgie nic neměla, kluci eliminovali jejich hlavní sílu, nepustili ji do rychlých protiútoků, hned se spadalo pod balón, což vycházelo."

Co tedy nevycházelo v útoku?

"Byla vidět taktika, že po zisku míče chceme dostat míč nahoru, sklepnout ho a jít rychle směrem k bráně. A to se vůbec nedařilo. Paradoxně jsme dali dva góly, což je obrovský úspěch."

Belgičané psali o českém vyzrálém výkonu, sedí to?

"Směrem dozadu ano, bylo vidět, že kluci mají něco za sebou. Ale kdyby se na to šel podívat skaut a bral by v potaz, že to je pořád kategorie, ve které se hráči vychovávají a vyvíjí, z našich hráčů si skoro nikoho nevybere, byť se výjimky našly."

Hlavní postavou českého týmu byl gólman Lukáš Horníček. Roste Kovářovi s Kinským další konkurence?

"Je to kvalitní gólman, ale v Braze nechytá. Jednadvacítku několikrát podržel, předvedl fantastický výkon. O tom tahle kategorie je, měli by se v ní vychovat hráči pro A-tým. Konkurence těm dvěma samozřejmě roste, ale zatím není nějaké přímé ohrožení na pořadu dne."

Jak se vám jevili Belgičané? Řešilo se, že spousta kluků bylo mimo nebo v A-týmu.

"Belgičani k tomu přistupují jinak, chtějí vychovávat hráče pro velké kluby a dospělou reprezentaci, což bylo vidět na množství hráčů, kteří byli povoláni do áčka místo k zápasům baráže. Pro nás to bylo dobře. Ale byli kvalitní i tak, vyhrát samozřejmě chtěli. Mají individuality, které byly vidět. Na první dojem hráči Belgie působili více sebejistě, lépe kontrolovali míč a byli rychlejší."

Tamní média označila postup Belgie jako mission impossible. Vidíte to podobně?

"Věřím absolutně našim klukům, že to zvládnou, ale Belgičané budou hodně kousat a zlobit. Vůbec bych neřekl, že to je mission impossible."

Byl by po prvním zápase nepostup selháním?

"Podle mě ano. Je to těžký soupeř, ale mít to takhle rozehrané, mít odvetu doma a nepostoupit, to by selhání bylo."

Jakou predikujete odvetu? Zatažený blok a čekání na závěrečný hvizd?

"Taktika fungovala. Nešlo jim dostat se do zavřené obrany, my jsme naopak ukázali, že přesně takhle bránit umíme. Jediné co, tak předpokládám, že po zisku míče budeme chtít vylepšit pozici více přihrávkami."