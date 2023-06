Česko U21 – Anglie U21. První soupeř ve skupině čeká na titul 39 let

ME do 21 let

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let v prvním zápase evropského šampionátu vyzvou jednoho z favoritů na titul. Svěřence Jana Suchopárka (53) čeká Anglie, s níž se střetli už v kvalifikaci. V obou případech byli úspěšnější mladíci se třemi lvíčky na prsou, kteří nejprve uspěli na domácí půdě v Burnley a v závěru kvalifikační skupiny vyhráli i na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích. Překvapí Češi silný anglický výběr v gruzínském Batumi?

Trenér Three Lions Lee Carsley povolal do Gruzie talentovaný tým plný hráčů se zkušenostmi z anglické Premier League. Mezi nominovanými vyčnívají středopolař Nottinghamu Morgan Gibbs-White, záložník Tottenhamu Oliver Skipp nebo ofenzivní univerzál londýnského Arsenalu Emile Smith-Rowe, jenž se dokázal vykurýrovat z dlouhotrvajícího zranění třísel.

Jak Skipp, tak Smith-Rowe mají zkušenosti již z minulého šampionátu, na němž anglický výběr vyhrál jediný zápas a stejně jako český tým nedokázal postoupit ze základní skupiny. Kromě zmíněné dvojice se podruhé do finální nominace dostali také liverpoolský Curtis Jones, Noni Madueke z Chelsea a dlouholetá opora zadních řad kanárků z Norwiche Maximillian Aarons.

Hvězdy patří do A-týmu

Stejně jako český trenér Suchopárek vynechal i Carsley několik fotbalistů, kteří již patří mezi stálice reprezentačního A-týmu. Rodák z Birminghamu mohl v nominaci ukázat například na Phila Fodena, Bukaya Saku nebo novou posilu Realu Madrid Judea Bellinghama. Všichni tři ale figurují v seniorském výběru trenéra Garetha Southgatea.

"Našemu týmu věřím. Snažili jsme se vybrat co nejvíce hráčů, kteří zvláště ke konci sezóny dostávali dostatek příležitostí ve svých klubech," uvedl po vyřčení závěrečné třiadvacetičlenné nominace trenér Carsley. "Pokud se hráči předvedou na turnaji a budou nadále podávat dobré výkony v Premier League, mohou se již brzy připojit ke klukům v seniorské reprezentaci," dodal devětačtyřicetiletý trenér.

Carsley na šampionát povolal tým plný hráčů, pro které je turnaj v Gruzii a Rumunsku poslední možností reprezentovat v mládežnických kategoriích. Právě zkušenosti by Anglii měly pomoct k zisku prvního evropského titulu od roku 1984. V dalších 39 letech se angličtí mladíci dostali pouze jednou do finále, v němž v roce 2009 podlehli silnému Německu. Kostru tehdejších evropských šampionů tvořili pozdější mistři světa Manuel Neuer, Mats Hummels nebo Mesut Özil a Anglii smetli 4:0.

Dlouhé čekání

"Při pohledu do historie je jasné, že na úspěch čekáme již dlouho. Myslím, že jsme v dobré pozici a můžeme se měřit s každým. Máme spoustu hráčů, kterým končí juniorská léta, takže je cítit, že by rádi došli co nejdál. Je to výzva, kterou si chceme užít. Nevidím důvod, proč bychom nemohli turnaj vyhrát," líčil sebevědomě trenér Carsley, jenž by se měl stejně jako řada jeho svěřenců s výběrem do jednadvaceti let po turnaji rozloučit.

Pokud by své působení na lavičce anglické jednadvacítky zakončil titulem, dovedl by kolébku fotbalu ke třetí výhře v historii evropských šampionátů. Kromě úspěchu v roce 1984 se Anglie radovala také o dva roky dříve.

V poslední době Three Lions patří mezi tradiční účastníky závěrečných turnajů. Probojovali se na devět šampionátů za sebou, mezi elitní čtyřku ale pronikli pouze třikrát. Jestli svou bilanci vylepší, napoví již úvodní duel proti Česku.