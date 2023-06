10 (ne)známých jmen Eura do 21 let: Slavný syn, dva Češi i miliardové talenty

ME do 21 let

Jakub Dvořák

Evropský šampionát do 21 let v Gruzii a Rumunsku je za dveřmi. Jména jako Emile Smith Rowe, Mychajlo Mudryk či Rayan Cherki fotbaloví příznivci už patrně znají, na turnaj ale pojedou i další (ne)známí hráči, kteří si říkají o pozornost TOP klubů i fanoušků. O koho se jedná? Podívejte se na desítku vybraných hráčů, kteří by podle Livesport Zpráv mohli zazářit.

21 let, Německo, Brentford

V lednu přišel na hostování a před pár týdny za něho poslal Brentford do Freiburgu 25 milionů eur (595 milionů korun), čímž se z něj stal rekordní transfer obou klubů. Síla a rychlost mu dávají výhodu hrát téměř na jakékoliv ofenzivní pozici. Může naskočit na křídle i v útoku. Právě tam se s ním v anglickém klubu počítá při dlouhodobé absence Ivana Toneyho.

Měří 185 centimetrů, takže výškově za hvězdou Brentfordu zaostává jen o pět centimetrů. Postavu navíc umí využívat v osobních soubojích. Před šampionátem jej však postihly zdravotní potíže a ještě několik dní před startem turnaje se dával do pořádku, podle všeho by ale měl být připraven.

Schadeho letošní bilance v německé jednadvacítce. Livesport

21 let, Španělsko, Celta Vigo

Nový klenot La Ligy, v 21 letech si v dresu Viga připsal za sezonu 11 branek a čtyři asistence. Trefil se proti Barceloně (dokonce dvakrát v jednom utkání) či Atlétiku Madrid. Vyniká v rychlosti, technice i zakončení. Navíc je pracovitý a obsáhne velký prostor. Ofenzivní box to box záložník okamžitě ohromil ostatní kluby.

Ptaly se na něj celky z Premier League, sleduje ho Barcelona a veřejně jej pochválil i trenér Realu Carlo Ancelotti. Klub ze severu Španělska je však ledově klidný – výstupní klauzule za Veigu je stanovená na 40 milionů eur (950 milionů korun) a zatím nikdo se neodhodlal ji uplatnit.

Veigova bilance v A-týmu Celty Vigo. Livesport

22 let, Nizozemsko, Wolfsburg

Liverpool v něm vidí hráče, který se může vydat ve stopách třeba krajana Virgila van Dijka. Mladý stoper si rozhodně říká o pozornost svými parametry: Umí dobře bránit, je vysoký, rychlý a nedělá mu problém podpořit ofenzivu. Do ideální výbavy moderního obránce mu schází snad už jen lepší přihrávka.

Poté by z něj byl hráč za více než 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Druhá sezona ve Wolfsburgu byla zlomová, výrazně mu pomohl příchod trenéra Nika Kovače, který jej zapracoval do základní sestavy. Vynechal pouze jediný ligový zápas kvůli trestu, jinak odehrál vše s plnou dávkou minutáže a gólem pomohl k výhře nad Dortmundem.

19 let, Itálie, Leeds

Italům roste budoucí střelecká mašina. Měří sice jen 170 centimetrů, ale umí napáchat pořádnou neplechu. Je mrštný a do zakončení se tlačí z lajny i z osy hřiště. Opustil akademii Interu jako člen silného ročníku a vydal se do Curychu, kde s klubem vyhrál švýcarskou ligu. Pozvánka do národního týmu přišla záhy.

Největší město země Helvétského kříže ale podsaditému fotbalistovi bylo brzy malé. V září 2022 posílil Leeds. Ani on ale nedokázal zabránit sestupu. Nicméně strachovat se, že se bude příští rok potulovat v Championship, rozhodně nemusí. Velký zájem o něj údajně projevuje Manchester United, který má Gnonta bedlivě skautovat. Do fronty se postavily i AC Milán či Fiorentina.

Gnonto se v uplynulé sezoně naplno prosadil do sestavy A-týmu Leedsu Livesport

22 let, Francie, Nice

Pochází ze slavné fotbalové rodiny. Otec Lilian válel za Juventus či Barcelonu, starší bratr hrál poslední sezony za Borussii Mönchengladbach. A Khéphren Thuram má být také velkou hvězdou, která čeká na laso na Azurovém pobřeží. Herně je na půl cesty mezi Renatem Sanchesem a Eduardem Camavingou.

Střední záložník, který si plní defenzivní úkoly, ale táhne ho to i k brance soupeře. Na svoji výšku (192 cm) je velmi obratný a rozumí si s balonem. Velký interes měl projevit Liverpool, kterému by se takový hráč hodil do středové řady, jíž bude klub postupně přebudovávat.

20 let, Česko, Sparta

Má za sebou titulovou sezonu, kdy patřil do základní sestavy Sparty. Nyní ho čeká velení české obraně na turnaji. Má předpoklady vyrůst v zajímavého ofenzivního obránce. Je rychlý, důrazný v soubojích a cizí mu není ani podpora útočných akcí.

Hodně mu po taktické stránce pomohl rok s trenérem Brianem Priskem. Musí se však vyvarovat zbytečných a laciných chyb, které jej provázely i v uplynulém ročníku. Až dozraje, bude připraven na další velký krok. Pokud by se mu povedlo Euro, může se tak stát už v létě.

23 let, Belgie, Lens

Letí a nemíní zastavovat. V předminulé sezoně nastřílel 24 branek ve Vitesse Arnhem, v minulém ročníku ničil 21 góly protivníky v Ligue 1 v dresu Lens. Utéct obráncům a střílet – belgický dravec je nezastavitelný. Mimochodem se jedná o další talent z dílny Brugg, který se ovšem doma moc neukázal.

Po skvělé sezoně v Nizozemsku zamířil za necelých 12 milionů eur (285 milionů korun) do Francie. Příští sezonu má zahájit v Bundeslize, kde si ho vyhlédlo Lipsko. Zřejmě to bude za rekordní peníze, jelikož Lens odmítlo úvodních 27 milionů eur. Německý klub hodlá vytasit částku kolem 30 milionů + další bonusy.

Opendova bilance v A-týmu Lens. Livesport

20 let, Francie, Lyon

Další zajímavý stoper. V 19 letech poslal na lavičku Jeroma Boatenga s Jasonem Denayerem a ve 20 je už dávno důležitým článkem základní sestavy Lyonu. Z Francie jdou zprávy, že je už připravený na další velký krok. Prý do Anglie, kde vyniknou jeho silné stránky. Jaké jsou?

Především v obranné práci – mezi obránci do 21 let v pěti elitních ligách patří do top pětky v úspěšnosti obranných soubojů. V zachycení míče je dokonce nejlepší. Na turnaji by měl být tahounem zadních řad francouzského mužstva.

20 let, Česko, Slavia

Velký ofenzivní talent, na české poměry poměrně netradiční fotbalista. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský o něm říká, že je "nečeský". Typologií trochu připomíná Phila Fodena. Hraje především na kraji hřiště, odkud proniká na osu. Vyniká v driblinku, technice či zakončení.

Umí se prosadit ve stísněném prostoru. Zřejmě by nebylo překvapením, pokud by v létě zamířil do Evropy. V 19 letech odehrál v nejvyšší české soutěži 30 zápasů, vstřelil šest branek a připsal si pět asistencí.

18 let, Portugalsko, Benfica

Portugalsku se rodí nová hvězda. Už zase! Teprve osmnáctiletý záložník Benfiky má být terno. Střed pole čistí elegantní způsobem a když se k tomu přidá i enormní fotbalové IQ a cit pro přihrávku, skauti světových velkoklubů se mohou přetrhnout.

Míč mu těžko vezmete z nohy a nedělá mu problém z vás na hřišti udělat hlupáka. To všechno přes jeho nízký věk i výšku (174 cm). Bude velmi zajímavé sledovat, jak s ním trenér Rui Jorge na evropském šampionátu naloží.