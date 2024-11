Šína v jednadvacítce nahradil Mikulenka, Suchopárek udělal na Belgii další tři změny

ME do 21 let

Matěje Šína, který se posunul do seniorské reprezentace, nahradil ve výběru do 21 let Matěj Mikulenka. Trenér Jan Suchopárek udělal před dvojzápasem play off Eura proti Belgii ještě tři další změny. Povolal Adama Kadlece, Lukáše Endla a Davida Látala, kteří nahradili zdravotně indisponované Matěje Hadaše, Marka Ichu a Tomáše Krále.

Ostravského Šína povolal kouč Ivan Hašek do A-týmu před závěrečnými zápasy Ligy národů v Albánii a s Gruzií. Suchopárek místo něj vzal olomouckého univerzála Mikulenku. Na začátku srazu jednadvacítky musel vyřešit také tři omluvenky. "Na změny jsme z posledních srazů zvyklí, teď je to jiné v tom, že se nám vracejí kluci, s nimiž jsme počítali dlouhodobě. Ztrát je na první pohled možná víc, než jsme předpokládali, ale není to nic zásadního," řekl.

Dva dodatečně povolaní hráči jsou obránci, Kadlec z Bohemians 1905 a Endl z Karviné. Útočník Látal působí v Chrudimi a je druhým nejlepším střelcem druhé ligy.

Mužstvo se v pondělí sešlo v Dříteči nedaleko Hradce Králové. Klíčové zápasy s Belgií rozhodnou o postupujícím na šampionát v příštím roce, který bude hostit Slovensko. První zápas se odehraje v pátek v Belgii, odveta v úterý 19. listopadu v Hradci Králové.

"Bylo dopředu dané, že pokud v A-týmu dojde k nějakým změnám, mohou je nahradit i kluci z jednadvacítky. To je případ Matěje Šína. Jeho poslední výkony jej předurčovaly k tomu, že se dostal do áčka a přejeme mu, ať se mu daří. Třeba jako na posledním srazu s námi. Pro nás to určitá ztráta je, ale také na předchozích srazech dostali šanci hráči, kteří předtím v základní sestavě či nominaci nefigurovali, a pak si vedli dobře," uvedl Suchopárek.