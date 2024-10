Těžší cesta na mládežnické fotbalové turnaje. UEFA zúží evropské šampionáty na osm účastníků

ME do 21 let

Zúžení evropských šampionátů se dotkne i kategorie do 21 let.

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká listopadové play off proti Belgii o postup na mistrovství Evropy. Příští rok se na šampionátu na Slovensku představí 16 týmů. Jak ovšem během dnešní diskuse na Strahově avizoval předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek (61), také kategorie Lvíčat směřuje k zužování na osm účastníků závěrečného turnaje. Postup bude pro všechny věkové kategorie stále těžší.

Tým trenéra Jana Suchopárka si v kvalifikaci nezajistil přímý postup. Obsadil však ve svojí skupině druhé místo a díky stávajícímu hernímu modelu má stále šanci se na závěrečný turnaj probojovat. Třináct účastníků už je jistých, tři zbývající vzejdou z dvojzápasu tří barážových dvojic. Češi stojí v klíčové fázi proti Belgii.

V budoucnu se jim situace ztíží. "Postupová kritéria se hodně zpřísní. Závěrečné turnaje mládežnických kategorií se zúží na osm účastníků, což čeká i jedenadvacítku. Postup pak bude mnohem těžší, takže každá účast na šampionátu by měla být brána jako obrovský úspěch," uvedl technický ředitel asociace Erich Brabec během diskuse s tématem "Reprezentace ve sportovní koncepci FAČR".

Předseda Fousek, který je zároveň členem výkonného výboru Evropské fotbalové unie (UEFA), jeho slova potvrdil. "Počet účastníků závěrečných akcí osciluje na UEFA ve vlnách. Sportovně lepší je turnaj pro 16 týmů, ale pro pořadatele to pak je organizačně náročné a nákladné. Proto to směřuje k osmi. Když odečteme pořadatelskou zemi, která má účast jistou, zbývá sedm míst. Velmoci vládnou ve všech kategoriích, takže pak pro střední asociace jako jsme my nezbývá, než udělat maximum a probojovat se tam," řekl Fousek.

Šestnáct účastníků mělo také letošní mistrovství Evropy kategorie U17 na Kypru. Český tým tam vypadl ve čtvrtfinále na penalty s Dánskem. "Elitní fáze pro nás přitom byla možná těžší než samotné Euro. Teď to bude čím dál tím těžší," poukázal Miroslav Beránek, šéftrenér úseku reprezentací.

FAČR zastřešuje od národního týmu mužů až po ženské výběry a plážový fotbal celkem 23 reprezentací. Jak předseda naznačil, jednou z cest k postupu je získat pořadatelství příslušného šampionátu. Fousek byl například předsedou organizačního výboru ME do 21 let, které se v roce 2015 odehrálo s osmi týmy v Praze, Olomouci a Uherském Hradišti.

"Ne v každé kategorii jsme úspěšní jako u áčka mužů. Nechybělo na posledních osmi evropských šampionátech, čímž se může pochlubit jen pár dalších zemí. Snažíme se přivádět k nám maximum akcí, v minulosti tu řada akcí také byla. Plány máme, ale konkurence je veliká, nechceme odkrývat karty. Ucházet se o šampionáty v některých kategoriích chceme," ujistil Fousek.