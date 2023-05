ME do 21 let

Suchopárek povede jednadvacítku i po Euru, prodloužil do konce další kvalifikace

ČTK

Jan Suchopárek je trenérem reprezentace do 21 let od předloňského léta.

Fotbalová asociace ČR prodloužila smlouvu s trenérem reprezentace do 21 let Janem Suchopárkem (53), který s týmem postoupil na červnové mistrovství Evropy. Po úterním zasedání o tom informovali zástupci výkonného výboru. Nový kontrakt platí do konce příštího kvalifikačního cyklu.

Suchopárek vede jednadvacítku od předloňského léta, kdy nahradil Karla Krejčího. S mladíky přes baráž prošel na ME, kde ve skupině v Gruzii s týmem narazí na Německo, Anglii a Izrael.

Bývalý reprezentační obránce měl původně smlouvu do konce uplynulého kvalifikačního cyklu s automatickou opcí v případě postupu na závěrečný turnaj. Vedení FAČR s ním nyní ještě před startem šampionátu prodloužilo kontrakt.

"Jsme rádi, že jsme prodloužili smlouvy s úspěšným realizačním týmem, který vede reprezentaci do 21 let. Dostat se na závěrečný turnaj nebylo vůbec snadné," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

Jednadvacítku čeká na Euru těžká skupina. Livesport

Suchopárek v minulosti trénoval také reprezentační osmnáctku a devatenáctku. U týmu do 21 let už dříve působil jako asistent a před předloňským jmenováním do funkce v několika zápasech vedl mužstvo i jako hlavní kouč.

Novým trenérem reprezentační dvacítky výkonný výbor na návrh technického ředitele FAČR Zdeňka Psotky a doporučení sportovní rady jmenoval Pavla Šustra.

Ženský výběr do 17 let nově povede Daniel Šmejkal. Vedle Suchopárka asociace prodloužila smlouvy také s koučem týmu do 15 let Karlem Havlíčkem, trenérem šestnáctky Petrem Havlíčkem a Alešem Křečkem, jenž vede mužstvo do 18 let.