Ajax je bez generálního ředitele, Van der Sar po mizerné sezoně odstoupil

ČTK / Livesport

Bývalý vynikající brankář Edwin van der Sar (52) odstoupil po nevydařené sezoně z funkce generálního ředitele Ajaxu Amsterdam. Slavný nizozemský klub skončil v tabulce Eredivisie po třech titulech za sebou až na třetím místě a v příští sezoně bude bez Ligy mistrů.

Van der Sar, který v letech 1990 až 1999 odchytal za Ajax 226 zápasů, čtyřikrát s ním vyhrál ligu a jednou Ligu mistrů a odrazil se z něj k velké kariéře, byl členem klubového vedení od roku 2012. Generálním ředitelem se stal v roce 2016, smlouvu měl ještě na dva roky.

"Po téměř jedenácti letech v představenstvu jsem vyčerpaný. Nepřijde mi správné dělat okamžitá rozhodnutí o budoucnosti tohoto úžasného klubu, proto jsem se rozhodl skončit," uvedl v prohlášení.

Ajax neobhájil titul, který loni získal pod trenérem Erikem ten Hagem, jenž loni v létě odešel do Manchesteru United. Jeho nástupce Alfred Schreuder vydržel v klubu jen do ledna, kdy byl kvůli špatným výsledkům odvolán. Do konce sezony tým vedl na dočasné bázi bývalý obránce John Heitinga.