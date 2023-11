Další napětí po zápase jihoamerické kvalifikace. Policie v Peru zbila venezuelské hráče

Fotbalisté Venezuely draze zaplatili za remízu 1:1 v Peru v jihoamerické části kvalifikace na mistrovství světa 2026. Nejdřív reprezentanty údajně zbila tamní policie, potom letadlu s národním týmem zabránili místní v dotankování, takže tým uvízl nadlouho uvězněný na palubě. Události, které navázaly na den staré násilné chování brazilských pořádkových složek proti Argentincům, ostře okomentoval dokonce venezuelský prezident, který takové chování charakterizoval jako xenofobní a rasistické.

Ministerstvo zahraničí podalo oficiální protest. Stalo se jen několik hodin poté, co hostující hráči uvedli, že byli napadeni peruánskou policií, která má na starosti bezpečnost na stadionu. "Po zápase jsme běželi poděkovat svým fanouškům. Salomon Rondon jim hodil dres, a když jsem chtěl udělat to samé, policie mě zastavila. Pak se naštvali ostatní, nevím, co se stalo, a vytáhli obušky, aby nás zbili. Dvakrát mě udeřili," uvedl obránce Nahuel Ferraresi a ukázal obvázanou pravou ruku.

Na sociálních sítích se objevily videozáznamy, na kterých se venezuelští hráči hádají s policií. Někteří její příslušníci se oháněli obušky. Před utkáním navíc provedli v okolí stadionu neobvyklou kontrolu totožnosti, která se zaměřila na Venezuelany, což vyvolalo ostrou kritiku.

Načež při odletu z Limy bránili Peruánci pilotovi letadla s hráči v načerpání paliva. Stroj stál na ranveji přes čtyři hodiny. "Uvěznění týmu je pomstou poté, co odehrál skvělý zápas," uvedl venezuelský ministr zahraničí Yvan Gil na síti X. Letištní služba se bránila s odvoláním na technické problémy.

Po šestém kole kvalifikačních zápasů je Peru v tabulce na posledním místě s pouhými dvěma body a doma je terčem ostré kritiky. Zatímco Venezuela, která se jako jediný jihoamerický stát nikdy neprobojovala na závěrečný turnaj, má devět bodů a je čtvrtá. V Peru žije jeden a půl milionu migrantů z Venezuely, kterou zasáhla velmi hluboká hospodářská krize.

V úterý večer došlo k výtržnostem také na stadionu Maracaná v Riu de Janeiru, kde se utkaly brazilská a argentinská reprezentace. Střetnutí bylo o půl hodiny odloženo kvůli násilným střetům mezi policií a fanoušky během hraní hymen.

Mistři světa v čele s kapitánem Lionelem Messim přišli k tribunám, aby uklidnili situaci, načež opustili hřiště a na víc než 10 minut se vrátili do šaten. Zápas nakonec vyhráli Argentinci 1:0 po gólu Nicolase Otamendiho. Albicelestes vedou kvalifikaci s 15 body, zatímco Brazílie je až šestá se sedmi body. Canarinhos nyní utrpěli třetí porážku. Předtím podlehli Kolumbii a Uruguayi.