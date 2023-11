Historický moment i krvavé drama. Brazílie doma poprvé padla, Argentinu rozjásal Otamendi

Brazílie v noci z úterý na středu ztratila domácí suverenitu v kvalifikačních bitvách o mistrovství světa. Historické porážce Kanárků s Argentinou (0:1) přihlíželo na Estádio do Maracaná přes 68 tisíc fanoušků, z nichž se část pustila před úvodním výkopem do krvavé potyčky. Drama v ochozech se následně přeneslo i na hřiště, na němž úřadující mistři světa uhájili i díky červené kartě Joelintona těsný náskok po brance Nicoláse Otamendiho (35).

Brazílie si připsala třetí porážku v řadě, což ji v kvalifikační skupině aktuálně řadí na šesté, chcete-li poslední postupové místo. Naopak Argentina zůstává i nadále v čele, neboť vedle zaváhání s Uruguayí byla zatím bezchybná.

"Dnes večer jsme se zapsali do historie, ale je důležité říci, že bude opět poznamenána represemi Brazilců proti Argentincům. S tím se nelze smířit. Je to šílenství. Musí to okamžitě přestat," pronesl po závěrečném hvizdu Lionel Messi a vzápětí dodal: "Viděli jsme, jak policie mlátí lidi, i některé z našich rodin – stalo se to i ve finále Libertadores."

Zmatek a násilí

Během hraní brazilské hymny vypukla v jižním sektoru stadionu Maracaná rvačka. Fanoušci nebyli nijak odděleni, a tak došlo ke střetu domácích s Argentinci. Vojenská policie tvrdě zasáhla zejména proti fanouškům hostů, na což reagovali hráči Albiceleste, kteří se pokusili do konfliktu zasáhnout.

Do potyčky se pokusili zasáhnout i hráči Argentiny. Profimedia

Utkání nakonec, i kvůli odchodu úřadujících mistrů světa do útrob stadionu, začalo s takřka půlhodinovým zpožděním. Napětí z tribun se přeneslo i na trávník – projevilo se mnoha fauly a třemi žlutými kartami pro Brazílii v prvním poločase. Kanárci platili za lepší tým, kterému se ale nedařilo udělat rozdílový krok.

Další direkt ze vzduchu

Brazílie po přestávce zvýšila tlak, z nějž pramenily šance. V největší příležitosti se po dobré akci Gabriela Jesuse ocitl tváří v tvář Emilianu Martínezovi křídelník Arsenalu Gabriel Martinelli, jenž však "loženku" promarnil. O pět minut později tak přišel trest. Po rohovém kopu Lo Celsa se dostal nejvýše Otamendi a hlavou rozvlnil síť.

Vítězství Argentiny na Maracaná zajistil Otamendi Profimedia

Argentina tak skórovala z jediné větší šance. Po prohře s Kolumbií, která se rovněž rodila po inkasovaných brankách hlavou, se Brazílii opět nepodařilo vstřelit gól. Nepříznivý stav Kanárky znejistil, a tak reagoval trenér Diniz, jenž se pokusil zápas zachránit příchody Endricka či Joelintona.

Kontroverzní vyloučení

Jenže příchod záložníka Newcastlu byl spíše na škodu. Rozhodčí Piero Maza Joelintona devět minut po nástupu na hřiště vyloučil. Středopolař Magpies dostal přímou červenou kartu za strčení do Rodriga de Paula. Argentinec byl sice zasažen do hrudníku, při pádu na zem se ale držel za hlavu a celou situaci tak přihrál.

Piero Maza udělil přímou červenou Joelintonovi. Profimedia

I přes početní výhodu zůstala Argentina zatažená v defenzivě, soustředila se tak na úhájení náskoku. Brazílie se i nadále pokoušela vyvinout soustavný tlak, míč za záda Emiliana Martíneze ale dostat nedokázala. A tak si svěřenci trenéra Fernanda Dinize před závěrečným hvizdem dokonce vyslechli pokřik "ostudný tým".