Mluvil o finále MS, pak zažil nejhorší poločas. Jde to za mnou, ví trenér kritizované Brazílie

Brazílie padla s Paraguayí 0:1 a završila tím další nepovedený reprezentační sraz. Svěřenci Dorivala Júniora zvítězili v jediném z posledních pěti kvalifikačních utkání (1:0 nad Ekvádorem), přesto stále zaujímají místo garantující jim účast na mistrovství světa v roce 2026. Kromě výsledků je však ve fotbalem žijící zemi kritizována i hra týmu.

Proti Paraguayi (0:1) se Dorivalova družina zmohla jen na tři střely na bránu, dvě z nich zaznamenal forvard Realu Madrid Vinícius Junior. Ani on nebyl s výsledkem spokojen. "Vím, že je to složité, hraje se tu jinak než v Evropě, nejsme na to zvyklí. Ale my to zlomíme. Chtěl bych fanoušky požádat o trpělivost," uvedl.

Brazílie má na pátém místě jihoamerické kvalifikační skupiny stále jistý přímý postup na MS v USA, Mexiku a Kanadě, její nejtěsnější pronásledovatelé na ní ale ztrácí pouhý bod. Při příštím srazu proto Kanárci potřebují bodovat.

"Trenér stále vymýšlí, jak nejlépe hrát. Potřebujeme se odrazit od nějakého výsledku. Je tu spousta nových hráčů, chybí nám sebevědomí," lamentoval po poslední porážce u mikrofonu televize Globo obránce Marquinhos.

Brazílie přitom schytala kritiku už po letošním turnaji Copa América, kde vypadla už ve čtvrtfinále na úkor Uruguaye. "Je to těžké období a my musíme najít způsob, jak ho zvládnout. Budeme tvrdě pracovat a výsledky se dostaví," dodal Marquinhos sebevědomě.

Dorivalovi svěřence ale nešetří ani brazilské legendy. Na paškál si je vzal například mistr světa z roku 2002 Rivaldo. "Není to tým, který by fanoušci a milovníci fotbalu rádi sledovali. Předvádí velmi špatný fotbal. Procházíme složitým obdobím. Porážka s Paraguayí, která je mnohem horší než Brazílie, je smutná a brazilský lid jen rozčiluje. Ale s tím už se nedá nic dělat, hráči to musí překonat," uvedl v rozhovoru pro Betfair.

Zároveň ale držitel Zlatého míče za rok 1999 vidí možnost, jak národnímu výběru pomoci. "Podle toho, co jsem viděl, by bylo dobré povolat psychicky odolné hráče. Ty, kteří unesou nápor zápasů a tlak novinářů. I kdyby to mělo být jen na kvalifikaci, týmu by určitě pomohli Hulk nebo Thiago Silva. Hlavně nesmíme prohrát s Chile," myslí si.

Zatímco před utkáním trenér Dorival prohlašoval, že Brazílie má na to, aby na nadcházejícím světovém šampionátu došla až do finále, po něm byl zklamaný a kritizoval předváděnou hru. "Dost jsme (proti Paraguayi) strádali především v poslední třetině hřiště, to jde za mnou. Jsem za to zodpovědný. Nepředvádíme ale výkony hodné naší úrovně. Nechci nikoho jmenovat ani trestat. Musíme pracovat a pochopit, že ze sebe musíme vydat víc," prohlásil na tiskové konferenci.

"Pozitivem byl první poločas. Začali jsme ho podle našich představ, jenže inkasovaný gól nás opět srazil. Do pauzy jsme se ještě snažili, ale pak jsme to najednou vypustili a vzdali se. Druhá půle byla naopak ta nejhorší za celou dobu, co jsem tady," dodal pochmurně.

"Není to snadné. Je to tvrdá práce. Ale my to zvrátíme," uzavřel muž, který v 10 dosavadních zápasech na lavičce Brazílie čtyřikrát zvítězil, čtyřikrát remizoval a dvakrát prohrál.

