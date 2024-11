Výsledky zakrývají naši práci, potřebujeme čas, hodnotil Dorival po další ztrátě Brazílie

Brazílie ve dvou listopadových zápasech kvalifikace mistrovství světa 2026 zaznamenala pouze remízy a po dvou třetinách bojů o šampionát se nachází až na páté příčce jihoamerické skupiny. Trenér Dorival Júnior (62) byl po ztrátě s Uruguayí (1:1) s výkonem týmu přesto poměrně spokojen a požádal fanoušky o čas.

"Naše práce se neustále zlepšuje, vidím to na všech hráčích. V posledních dvou zápasech jsme předvedli dobrý výkon. Kdybychom měli víc štěstí a dali gól, zakončili bychom rok na druhém místě," uvedl Dorival.

Remíza následovala po stejném výsledku ve Venezuele. "Myslím, že se hodně věcí změnilo. Jsme na dobré cestě, chceme výsledky, jsme blízko jejich dosažení, ale musíme být trpěliví a najít ideální tým, který dodá fanouškům větší důvěru," dodal kouč.

"V prvním poločase nám chyběla trpělivost při hledání správných přihrávek a to i při důsledném bránění. Na to jsme dopláceli. Chyběly nám průniky ve finální třetině, abychom měli nebezpečné situace," hodnotil.

S vědomím, že dvě remízy během listopadového srazu ještě zesílí kritiku a tlak na jeho pozici, požádal Dorival o čas, aby si tým osvojil automatismy. "I když to lidé nechtějí vidět, práce probíhá. Výsledky bohužel zakrývají to, co se děje. Mám důvěru v naši cestu a věřím, že výsledky budou lepší, až je budeme nejvíce potřebovat," nepochybuje.

Po remíze klesla Brazílie v jihoamerické kvalifikaci na MS 2026 na páté místo s 18 body z 12 zápasů, sedm bodů za vedoucí Argentinu a pět před Bolívii, první tým mimo zónu přímého postupu.