Co jméno, to legenda. TOP 10 hráčů, kteří běhali po trávnících zámořské MLS

Co jméno, to legenda. TOP 10 hráčů, kteří běhali po trávnících zámořské MLS

Zámořská MLS sice brzy s otevřenou náručí přivítá Lionela Messiho (35), na trávníky této soutěže ale už vyběhlo mnoho legendárních hráčů. Vybrali jsme deset největších osobností, které si v novodobé éře severoamerickou soutěž zahrály.

Mistr světa a jeden z nejgeniálnějších tvůrců hry, jaké kdy fotbal viděl, se v roce 2015 rozhodl přijmout nabídku od New York City FC ve výši osmi milionů dolarů za sezonu. Přišel v červenci a o měsíc později skončil sedmý v hlasování o nejlepšího hráče Evropy. NYCFC měl v té době kvalitní tým s dalšími hvězdami, ale v play off zklamal.

Sám Pirlo však předváděl své umění, rozdával krásné přihrávky – jako z učebnice. Přesto v 60 zápasech vstřelil pouze jeden gól. Jako první fotbalista v historii MLS byl zařazen do nejlepší jedenáctky světa FIFPro za uplynulý rok. Postupem času ho stále častěji trápily zdravotní problémy, kvůli kterým nakonec ukončil kariéru. Musíme však podotknout, že Pirlo ani na sklonku kariéry v Americe nezklamal.

Pirlo a jeho statistiky v MLS. Livesport

S Barcelonou získal španělský titul v letech 2011 a 2013, v roce 2014 pak už jako člen Atlétika Madrid. Toto působení ukončil, aby se připojil k novému projektu v New Yorku. Podzim si zpestřil hostováním v australském Melbourne City, které má stejného majitele, a od nového ročníku 2015 začal strašit obrany soupeřů na severoamerické půdě.

O Villově kariéře by se toho dalo napsat hodně, vyhrál doslova všechno, včetně světového či evropského titulu. Stal se také jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy hráli v MLS. Okamžitě se stal kapitánem, prvním v historii klubu. Vstřelil také první gól v éře organizace a prosadil se při úvodní výhře NYCFC.

Během svého působení v MLS nastoupil do 126 zápasů, ve kterých vstřelil 80 branek a na dalších 21 přihrál. Za sezonu 2015/16 byl dokonce vyhlášen nejužitečnějším hráčem celé ligy. V roce 2018 ještě odešel do japonského Visselu za Iniestou.

V červenci 2014 po odchodu z Chelsea podepsal smlouvu také s NYCFC, jenže klub tehdy vstupoval do soutěže jako nováček až v březnu 2015, takže musel přečkat poměrně dlouhé volno. Jelikož klub patří do stejné skupiny jako Manchester City, majitelé si mysleli, že by nebylo špatné, kdyby Lampard ještě zůstal v Premier League, ale už ne v dresu "The Blues".

To pořádně překvapilo a rozzlobilo nejen fanoušky. Navíc tento populární záložník vstřelil gól do sítě Chelsea! Později vyšlo najevo, že Lampard vlastně s NYCFC nikdy smlouvu nepodepsal, jelikož dohoda nebyla podepsána na papíře. Sezonu 2014/15 tak odehrál kompletně za "Cityzens".

Frank Lampard byl v MLS produktivní. Livesport

V návaznosti na to příznivci newyorského klubu před draftem křičeli: "Kde je Lampard?" A chtěli zpět své peníze za roční permanentky. Nakonec do USA zamířil, přičemž debutoval v srpnu 2015. V brooklynském týmu tehdy působil nejen on, ale také Andrea Pirlo nebo David Villa. Přesto přišlo v play off zklamání.

Lampard za klub odehrál ještě celý ročník 2016, nicméně v listopadu kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. V MLS nastoupil do 29 utkání, v nichž vstřelil úctyhodných 15 gólů a přidal k nim i čtyři asistence.

Legenda Chelsea si vyzkoušela fotbal i v Číně, ale v zámoří ukončila kariéru. Drogba přišel do Montrealu v roce 2015 a ve 33 zápasech vstřelil 21 gólů. Začal skvěle a získal cenu pro nejlepšího hráče měsíce září, když se dokázal prosadit sedmkrát v pěti duelech. Sezonu 2015 zakončil s 11 přesnými zásahy ve stejném počtu zápasů.

I afrického hráče však provázely zdravotní problémy, k tomu se přidaly neshody s trenérem, který ho v jednom ze zápasů nezařadil do základní sestavy, a tak odmítl nastoupit k utkání úplně. Postupně v týmu skončil, svůj pobyt v zámoří si však prodloužil.

Kariéru ukončil ve 40 letech v týmu Phoenix Rising, kde byl mimo jiné také menšinovým vlastníkem, ale ani to už v současné chvíli neplatí. Tehdy se klub snažil dostat z USL na mapu MLS, což se mu ale nepodařilo. Společně s Drogbou hrál za Phoenix také Shaun Wright-Phillips.

Z Realu Madrid se držitel Zlatého míče ještě vrátil do AC Milán, pak ale Evropu opustil. Navzdory nabídkám z Brazílie si v létě 2014 vybral slunnou Floridu. Každopádně půl roku strávil na hostování v rodném Sao Paulu, protože Orlando City vstoupilo do MLS až v sezoně 2015.

Celkem odehrál Kaká v zámoří 75 zápasů a vstřelil 24 gólů. Sám řekl, že vždycky chtěl hrát v USA. Kariéru ukončil v roce 2017, kdy odmítl Sao Paulo i AC Milán. Jako hráč vyhrál vše, včetně mistrovství světa.

Francouzský kanonýr se stal jednou z nejpamátnějších tváří MLS. Do Ameriky přišel z Barcelony v roce 2010 a vydržel tam pět sezon, přičemž v roce 2012 si ho na krátkou dobu vypůjčil Arsenal, kde ve čtyřech zápasech vstřelil jeden gól.

Jeho zámořským domovem se stal New York Red Bulls. Za dobu svého působení v klubu nastoupil do 135 zápasů ve kterých zaznamenal skvělou bilanci 52 branek a 42 asistencí. V MLS legendární Francouz zanechal stopu i jako trenér. V letech 2019 až 2021 totiž koučoval Montreal.

Henry zanechal v MLS velkou stopu. Livesport

V letech 2018 a 2019 byl lídrem i kapitánem D.C. United. Ve 48 zápasech v MLS si připsal 23 gólů a 13 asistencí, včetně dnes již legendárního momentu, kdy jeho tým potřeboval dát gól, a tak brankář vyrazil na roh. Byl z toho však brejk, nicméně Rooney ho fantastickým skluzem zastavil a poté poslal dalekonosný centr na Acostu, který zpečetil hattrick a výhru svého týmu.

Svou kariéru ukončil v Derby County, kde zastával pozici hrajícího hlavního kouče a následně už jen trenéra. Od července loňského roku je legenda Manchesteru United trenérem zmíněného D.C. United.

Celý život oblékal červený dres Liverpoolu a většinu času nosil kapitánskou pásku, ale nakonec se na krátko stal i hráčem Los Angeles Galaxy. V lednu 2015 podepsal smlouvu na rok a půl.

Nebylo to však úplně vydařené působení. Gerrard si později postěžoval, že mu vadí dlouhé cesty na zápasy a změny počasí v různých městech, kde hrál. Poslední zápas své kariéry odehrál 6. listopadu 2016, kdy byl vyřazen z play off.

Gerrard a jeho statistiky z MLS. Livesport

Ačkoli hodně mluví, činy hovoří samy za sebe. Švéd vstřelil v 56 zápasech MLS neuvěřitelných 52 gólů. Na jeho první zápas v dresu LA Galaxy se jen tak nezapomene. Při svém debutu v městském derby proti Los Angeles FC nastoupil z lavičky a dvěma góly rozhodl o výhře 4:3, přičemž druhý vstřelil z voleje ze 40 metrů.

V červenci 2018 vsítil svůj první hattrick do sítě Orlanda a v září fantastickým akrobatickým způsobem proti Torontu zaznamenal pětistý gól v kariéře. Za zmínku stojí také sezona 2019. V té vstřelil "čistý hattrick", kterým opět v derby porazil LAFC, a dalším výrazně přispěl k porážce Kansas City 7:2.

Ibrahimovic se sám označil za nejlepšího hráče ligy, ale je třeba říct, že to na hřišti dokazoval každý týden. V dresu LA Galaxy podával pravidelně skvělé výkony, díky čemuž také překonal klubový rekord v počtu gólů za sezonu (26).

Přesto kalifornský tým vypadl v semifinále play off. Zlatan poté oznámil, že v týmu Galaxy nebude pokračovat. "Chtěli jste Zlatana, dal jsem vám Zlatana. Nemáte za co. Teď se zase můžete dívat na baseball," napsal na Twitteru.

Za to, že je MLS a fotbal obecně v Americe na vzestupu, může právě on – David Beckham, který přišel z Realu Madrid do Los Angeles Galaxy. Bývalý anglický reprezentant je globální hvězda přesahující hranice samotného sportu. Není proto divu, že přilákal lidi na stadiony, k obrazovkám a zpopularizoval v USA neznámý "soccer".

V minulosti v Severní Americe hráli také Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Matthäus, Stoičkov, Valderrama a další, ale to už je historie. Beckham se stal pro Američany tváří fotbalu a důvodem, proč ho sledovat. V Kalifornii vydržel celkem šest sezon a odehrál za LA Galaxy 124 zápasů. Dvakrát hostoval v AC Milán a kariéru ukončil v roce 2013 jako člen PSG.

Beckham je v Americe velká hvězda. Livesport

Angličan byl jedinou z těchto deseti legend, která dokázala také MLS vyhrát, a to dokonce dvakrát v letech 2011 a 2012. V současné době je jedním z majitelů Interu Miami, kam přicházejí Lionel Messi nebo Sergio Busquets. Argentinec bude mít na soutěž přinejmenším stejný vliv, ale Beckham ji prostě pozvedl ze dna na vrchol a Amerika mu za to bude navždy vděčná.

Další slavní hráči, kteří hráli v MLS:

Gareth Bale, Robbie Keane, Ashley Cole, Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuaín, Bastian Schweinsteiger, Javier Hernández, Riqui Puig, Douglas Costa, Clint Dempsey, Carlos Vela, Landon Donovan, Alexandre Pato, Lorenzo Insigne, Alessandro Nesta...