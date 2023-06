Za málo peněz hodně muziky. Od Milnera až po Messiho: TOP 10 příchodů zdarma moderní éry

Lionel Messi přišel do Paris Saint-Germain jako volný hráč.

Trh s volnými hráči bývá oblíbeným cílem manažerů v zámořských soutěžích. Pomalu se však stává stále větší a větší součástí i moderního fotbalového světa. Ukázkovým "free agentem" moderní éry, který za málo, chcete-li nula, peněz udělal hodně muziky, byl před osmi lety James Milner (37). Jeho volnému transferu mezi anglickými giganty však předcházelo několik dalších, fantastických tahů. A ještě víc jich následovalo.

Třeba v aktuálním přestupovém období jsou či byla teoreticky k mání velká jména, kterým končila, nebo bude končit smlouva: PSG se domluvilo s Milanem Škriniarem z Interu i Marcem Asensiem z Realu Madrid, velkým zájem byl nejen v Premier League o Adriena Rabiota z Juventusu a jistotu společné budoucnosti stále nemají ani Manchester United a David de Gea.

Největším trumfem aktuálního přestupového okna může být i barcelonský zisk Ilkaye Gündogana, jak si však Němec a jeho vrstevníci stojí v porovnání s těmi nejpodařenějšími příchody zdarma z poslední doby? Redakce Livesport Zpráv pro vás vybrala desítku těch největších.

James Milner: Manchester City > Liverpool

Dost často slýchal, že je "nudný hráč". Jeho vitrína však čítá takové trofeje, že nemá v anglickém fotbale konkurenci. Poté, co během svého pětiletého působení v Manchesteru City dvakrát vyhrál Premier League, FA Cup, Ligový pohár a Community Shield, se Milner stal jednou z prvních posil Jürgena Kloppa po jeho příchodu na Anfield.

Anglický záložník Liverpoolu James Milner děkuje fanouškům po fotbalovém zápase anglické Premier League mezi Liverpoolem a Aston Villou. AFP

Milnerova odolnost a poziční flexibilita z něj udělaly spolehlivé kolečko v liverpoolském stroji. Před dalším přestupem "zdarma" do Brightonu stihl Milner ve městě Beatles přidat do své sbírky další ligový titul, FA Cup, Ligový pohár, Community Shield a navíc trofej pro vítěze Ligy mistrů, Superpoháru UEFA i MS klubů.

Robert Lewandowski: Borussia Dortmund > Bayern Mnichov

Poté, co Bayern v polovině roku 2000 zachránil Dortmund před finančním krachem, využil "gentlemanské dohody" a získal cennou posilu BVB, polskou superhvězdu Lewandowského.

Lewy vstřelil za Borussii 103 gólů ve 187 zápasech, získal dva tituly v Bundeslize a dva domácí poháry. Na svou ofenzivní dominanci nad Bundesligou navázal i v Mnichově, kde ve 375 zápasech nasázel 344 gólů a ještě tak prohloubil svůj nezapomenutelný odkaz.

David Alaba: Bayern Mnichov > Real Madrid

Deset bundesligových titulů, dvě Ligy mistrů a dvě MS klubů už rakouskému univerzálovi v Bavorsku zřejmě stačily, a tak se v roce 2021 vydal do slunného Španělska.

Ancelotti, Vinicius, Rodrygo, Militao a Alaba z Realu Madrid. AFP

Tam se toho z pohledu získávání trofejí moc nezměnilo a zkušený univerzál, který dokáže zastat snad každý post na hřišti, od té doby přidal do své sbírky titul z La Ligy a další evropské triumfy. A nedá se říct, že by tím končil – dost možná bude muset svou vitrínu zvětšit.

Andrea Pirlo: AC Milán > Juventus

Když řekli na konci sezony 2010/2011 Pirlovi v Miláně sbohem, předpokládali, že má italský kouzelník už nejlepší léta za sebou. Architekt, který ovládal střed pole strávil na červené straně San Sira 11 sezón, ale v té poslední pod vedením Massimiliana Allegriho bojoval o místo v sestavě. Raději tak učinil překvapivé rozhodnutí a zvolil Juventus.

Pirlo v akci za Juventus Profimedia

Když se o přestupu dozvěděl jeho krajan Gianluigi Buffon, prohlásil, že chystaný přestup je "obchodem století". Nedopadlo to vůbec špatně, dvaatřicetiletý hráč ještě během svého působení v Turíně odehrál čtyři sezony na elitní úrovni, v každé z nich získal titul v Serii A a jen těsně mu unikla sláva v Lize mistrů.

Jay Jay Okocha: PSG > Bolton

PSG za Okochu v roce 1998 zaplatilo přibližně 14 milionů liber, což z něj v té době dělalo nejdražšího afrického hráče v historii. Ačkoli se na něj dobře dívalo a údajně hrál klíčovou roli ve vývoji mladého Ronaldinha, v Paříži se mu nedařilo a během čtyřletého působení zde vstřelil pouhých 12 gólů v 84 zápasech.

A tak se Jay Jay rozhodl pro netradiční volbu, kterou by mnoho fotbalistů nezvolilo: okouzlující Paříž vyměnil za Bolton. A povedlo se. Rychle se stal obrovským hitem mezi fanoušky všech klubů v Anglii. Říkalo se, že je "tak dobrý, že ho jmenovali dvakrát". Nigerijec se rychle prosadil, vstřelil několik úžasných gólů a upevnil si pozici legendy Premier League, na kterou se dodnes s láskou vzpomíná.

Sol Campbell: Tottenham > Arsenal

Když v létě 2001 přestoupil Sol Campbell z Tottenhamu do Arsenalu, a to zcela bez nároku na honorář, byl severní Londýn vzhůru nohama.

Dodnes se mu v ochozech Tottenhamu říká "Jidáš". Ošklivé scény a skandování... Přestup anglického reprezentanta vžil do paměti jako jeden z nejodpornějších odchodů bez finanční kompenzace, k jakým kdy došlo.

Campbell se však jako zrádce necítí. A pokud budeme nahlížet na jeho úspěchy po odchodu z White Hart Lane, nemůžeme se mu divit. Po jediném vítězství v Ligovém poháru během svého působení u Spurs vyhrál tři FA Cupy, Community Shield a dva tituly v Premier League – včetně toho, kdy sehrál klíčovou roli ve slavném Wengerově týmu "Neporazitelných".

Michael Ballack: Bayern Mnichov > Chelsea

Po třech mistrovských titulech v řadě a třech oceněních pro nejlepšího německého hráče roku nebyl Bayern zrovna potěšen, když Ballacka v roce 2006 poslal do zahraničí za nulovou kompenzaci.

Fanoušci Chelsea důrazného záložníka dodnes váží jako jednoho z nejlepších hráčů, kteří kdy na Stamford Bridge podepsali smlouvu, a jako jednoho z nedoceněných hráčů Premier League.

Během úspěšného období v historii klubu pod vedením Carla Ancelottiho získal Ballack titul z Premier League, tři FA Cupy, Ligový pohár a Community Shield, než v roce 2010 zamířil domů do Bayeru Leverkusen.

Zlatan Ibrahimovic: PSG > Manchester United

Muž, mýtus, legenda. I Zlatan nakonec zamířil k anglickým břehům, aby své řemeslo, které mnozí v té době považovali spíše za skvělou PR práci, ukázal nejlepší lize světa.

Na Old Trafford přišel v roce 2016 z PSG a před sezónou 2016/17 dostal pod vedením Josého Mourinha dres s číslem devět. Hned v zápase Community Shield proti Leicesteru vstřelil vítězný gól a ve své první sezoně v klubu nastřílel úctyhodných 17 branek.

Druhou sezónu ho přibrzdila zranění, načež zamířil do MLS. Odcházel však v kapse s medailemi pro vítěze Evropské ligy a Ligového poháru. Zároveň i s uznáním od fotbalových fanoušků v Británii.

Paul Pogba: Manchester United > Juventus

Pogba, který byl považován za jednu z mála hrubých chyb nenapodobitelného Sira Alexe Fergusona v Manchesteru United, v roce 2012 rozkvetl. S pocitem, že nedostává příležitosti, které by si podle svého názoru zasloužil, rozvázal smlouvu a zamířil do Juventusu.

Tento tah Staré dámy se ukázal jako senzační, mladý Francouz se totiž stal jedním z nejlepších záložníků na světě... Alespoň v té době.

Paul Pogba měl během svého prvního působení v Juventusu obrovský úspěch Profimedia

Během prvního působení v Turíně získal Pogba čtyři tituly v Serii A, dva tituly v Coppa Italia a Supercoppa Italiana, než ho Manchester United koupil za neuvěřitelných 89 milionů liber zpět. To byla tehdy mimochodem rekordní částka.

Pogba během sice získal několik domácích pohárů a dokonce vyhrál s Francií Mistrovství světa, ale po návratu na Old Trafford se nikdy nepřiblížil výšinám, které se od něj očekávaly. A nyní se pokouší o restart znovu v Juventusu.

Lionel Messi: Barcelona > PSG

Messi se na své poslední tiskové konferenci v Barceloně rozplakal. V katalánském klubu strávil většinu svého života a byl fakticky nucen odejít, protože Katalánci se propadli do finanční spirály, která je nakonec přivedla k obrovskému riziku pro vlastní budoucnost.

Nebylo mnoho klubů, které by si mohly dovolit tíhu Argentincova platu, a tak Messi ukázal na v tomto ohledu bezproblémové PSG.

Lionel Messi běží s míčem za Paris Saint-Germain AFP

I když během dvou sezón ve francouzské metropoli nenaplnil svou hvězdnou pověst, připsal si v 75 vystoupeních 32 gólů a předvedl alespoň část z magie, která z něj dělá pravděpodobně nejlepšího hráče, jakého jsme kdy viděli.

Momentálně odchází do Miami a znovu zdarma. Kdo by si to byl před časem pomyslel, že legenda, jakou Messi je, přestoupí dvakrát úplně volně...