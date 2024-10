Messi v MLS kouzlil a dal druhý hattrick v jednom týdnu. K vysoké výhře Miami přispěl i Suárez

Rozjetý Lionel Messi (37) vstřelil v posledním utkání základní části MLS proti New England Revolution druhý hattrick v tomto týdnu, k výhře Interu Miami 6:2 výraznou měrou přispěl i Luis Suárez (27). Ten skóroval dvakrát. Floridský klub se navíc dostal na 74 bodů, čímž o jeden vylepšil rekord, který v roce 2021 vytvořil právě jejich poslední soupeř.

Messi přišel z lavičky až v 58. minutě, díky gólové smršti v závěru zápasu se ale vyhoupl na metu 20 gólů v 19 zápasech v severoamerické soutěži. Stejného počinu dosáhl také jeho někdejší spoluhráč z Barcelony Suárez, jenž na tento počet potřeboval 27 utkání.

Inter Miami měl v duelu s New England o motivaci postaráno, triumfem si totiž definitivně zajistil Supporters' Shield, trofej pro nejlepší tým základní části. Do play off MLS Cupu tak bude vstupovat v roli favorita. První zápasy vyřazovací fáze jsou naplánovány na příští týden.

Miami přesto do utkání nevstoupilo dobře a prohrávalo 0:2, jenže ještě před poločasovým hvizdem dvakrát skóroval Suárez, a svěřenci Gerarda Martina tak šli do šaten za vyrovnaného stavu. Pro největší zbraň týmu sáhl argentinský trenér ale až po necelé hodině hry. Messi se však na trávníku dlouho nerozkoukával a hned se zapojil do souhry, která vedla k vedoucí brance Benjamina Cremaschiho.

Revolution se sice snažili o vyrovnání, zásah Bobbyho Wooda ovšem po přezkoumání videorozhodčím neplatil kvůli ruce. Prostor tak opět dostala argentinská hvězda. Messi totiž zužitkoval zpětnou přihrávku od Suáreze a v 78. minutě zvýšil na 4:2. Poté klapla jeho akce s Jordi Albou a Miami rázem vedlo už 5:2. Po necelých 11 minutách od své první trefy navíc jihoamerický reprezentant udeřil potřetí.

Není divu, že se trenér domácích Martino po Messiho skvělém týdnu, kdy dal ostřílený Argentinec hattrick nejen za klub, ale také za reprezentaci, náležitě radoval. "Mám pocit, že ho máme v ideálním rozpoložení před nejdůležitější částí roku," řekl.

Do pozápasových oslav zisku trofeje se zapojili také spolumajitelů klubu Davidu Beckhamovi a Jorge Mas. Miami má nicméně ještě o jeden o důvod k radosti víc. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že díky Supporters' Shield si tým zajistil účast na mistrovství světa klubů v roce 2025.