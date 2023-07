Přínos na hřišti i mimo něj. Messi si podmaňuje Miami, stal se jeho kapitánem

Okamžitý přínos. A to nejen na hřišti. Lionel Messi (36) při svém debutu v pátek rozjásal Miami fantastickým přímým kopem a ukázal, že Interu má co nabídnout. Pomoct by ostatně Argentinec mohl svým spoluhráčům i v kabině, které bude nově "šéfovat" jako kapitán.

Messi podepsal smlouvu v Miami teprve na začátku tohoto měsíce a v pátek zažil debut v růžovém dresu. Už proti mexickému Cruz Azul v Ligovém poháru měl přitom na levé paži kapitánskou pásku, s níž oslavil v nastavení krásnou vítěznou branku z přímého kopu.

A spojení Messi - kapitán bude platit v Interu i nadále. Brazilského záložníka Gregoreho totiž kvůli zranění nohy čeká dlouhá pauza.

"Když šel na trávník, byl kapitánem, a bude jím i nadále," potvrdil informaci novinářům trenér Tato Martino.

Inter uzavře skupinovou fázi poháru úterý, kdy hostí Atlantu United. Postup ze tříčlenné skupiny do vyřazovací fáze si přitom zajistí dva týmy, Miami tak má v tomto ohledu tařka vyhráno.