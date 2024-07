Trenér Cincinnati o dvougólovém Buchovi: Potvrdil svou kvalitu. V zakončení je skvělý

Záložník Pavel Bucha (26) byl hrdinou středečního utkání zámořské Major League Soccer (MLS), ve kterém dvěma brankami rozhodl o výhře fotbalistů Cincinnati ve Washingtonu nad týmem DC United 3:2. Někdejší mládežnický reprezentant vstřelil po únorovém přestupu z Plzně druhý a třetí gól v soutěži, premiérově se trefil v polovině června.

Bucha gólovými střelami z krátké a střední vzdálenosti poslal hosty do vedení 3:1 a nejslabší tým Východní konference už stihl jenom snížit. Český záložník byl v obou případech na konci pěkných kombinačních akcí, které ve středu hřiště sám založil.

"O Pavlovi víme, že je skvělý v zakončení. Snažíme se ho proto dostávat do nebezpečných prostorů. Dnes svou kvalitu ve vápně potvrdil. U prvního gólu výborně načasoval náběh a z první prostřelil gólmana, druhý gól pak padl po výborné kombinaci na levém kraji hřiště. Pavel využil volného prostoru a gólmanovi nedal šanci," řekl k oběma gólovým situacím trenér Cincinnati Patrick Noonan.

Bucha z pozice ve středu zálohy v 21 zápasech nasázel tři branky a přidal v nich čtyři asistence. Souboj s Washingtonem ale ukázal, že se český záložník může své střelecké statistiky výrazně vylepšit.

"Chceme se ho co nejvíc dostávat do pokutového území a máme několik scénářů, jak toho docílit. Při přechodu do útoku přes křídelní prostory se snažíme, aby byl hrotový útočník na slabé straně hřiště, mimo těžiště hry. Tím se Pavlovi vytvoří místo pro náběh do vápna," přiblížil trenér celku z Ohia.

Cincinnati je po sedmém venkovním vítězství za sebou na opačném konci tabulky a na druhém místě ztrácí jen dva body na Inter Miami, se kterým se utká v sobotu. V duelu dvou nejlepších týmů soutěže nebudou Bucha a spol. čelit hvězdám Lionelu Messimu a Luisi Suárezovi, kteří startují na Copě América.

"Miami má velmi silný tým. I když jim chybí klíčoví hráči, tak stále dokáží vyhrávat. Mají neuvěřitelně hluboký kádr a na výsledcích je to znát. Bude to pro nás opravdu náročný test," uvědomuje si před šlágrem MLS trenér Cincinnati.