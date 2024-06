Ramos po roce opouští Sevillu. Vydá se na závěr kariéry do zámořské MLS?

Sevilla potvrdila konec Sergia Ramose, jenž odmítl prodloužit končící smlouvu. Osmatřicetiletý stoper má jednat se San Diegem, které od roku 2025 rozšíří MLS.

Ramos se do mateřského klubu vrátil před rokem po dlouhých 18 letech a nastoupil do 37 soutěžních zápasů, v nichž si připsal sedm gólů, Sevilla však zakončila sezonu ve druhé polovině La Ligy. Zkušený obránce mohl ve známém prostředí ukončit kariéru, andaluský celek mu – podobně jako Jesúsi Navasovi – nabídl doživotní smlouvu, Ramos se ale vydá za novou výzvou.

Podle nepotvrzených zpráv má bývalý španělský reprezentant namířeno do San Diega, které se od roku 2025 stane 30. klubem Major League Soccer. Ramos by v jihokalifornském týmu měl být "určeným hráčem", takže by se na něho nevztahovala omezení způsobená platovým stropem.

Rodák z Camas největší část kariéry strávil v Realu Madrid, se kterým získal pět ligových titulů a čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů, kromě toho si připsal řadu dalších trofejí. Mezi lety 2021 až 2023 nastupoval ve Francii za PSG, kde přidal další dva mistrovské primáty. Ramos byl členem zlaté španělské generace, s níž dvakrát vyhrál mistrovství Evropy a rovněž se stal světovým šampionem.