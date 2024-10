Vyzkouší si Pogba další ligu? Francouzský záložník by mohl oblékat barvy Los Angeles

Major League Soccer by si mohl vyzkoušet Paul Pogba (31), který se po snížení trestu za doping na 18 měsíců od března může vrátit k fotbalu, Juventus však s jeho dalším působením nepočítá. Záložník by se mohl vydat do USA, zájem jeví Los Angeles FC.

Pogba obdržel čtyřletý zákaz činnosti za pozitivní dopingový test po výhře 3:0 nad Udinese v srpnu 2023. Mezitím mu byl distanc snížený na 18 měsíců, takže od března 2025 má svolení vrátit se k fotbalu a již od ledna může začít s tréninkem, zřejmě to ale nebude v Juventusu. Nový trenér Thiago Motta se zkušeným středopolařem nepočítá, proto mu bude umožněn odchod.

Mistr světa s Francií z roku 2018 je spojovaný s návratem do rodné země, konkrétně měl Pogba jednat s Olympique Marseille, ve hře jsou ale také varianty mimo Evropu. Podle novináře Nicoly Schiry by se někdejší hráč Manchesteru United mohl vydat do Saúdské Arábie nebo zámořské MLS, další zprávy z Itálie uvádí, že na záložníka má políčeno Los Angeles FC.

Kalifornský celek měl Pogbu kontaktovat a rád by ho získal před sezonu 2025. Francouzovi by místo na soupisce mohli uvolnit krajan Hugo Lloris nebo Carlos Vela, kterým na konci roku vyprší smlouva. Pogba by se v LAFC potkal s bývalým reprezentačním spoluhráčem Olivierem Giroudem, jenž do MLS zamířil v létě taktéž z Apeninského poloostrova, konkrétně z AC Milán.