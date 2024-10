Liberec neuspěl, utkání MOL Cupu v Hlučíně se odehraje v jiném termínu. Bez jeho svolení

Těsně před tím, než se majitel Liberce Ondřej Kania v průběhu toho týdne odmlčel na sociálních sítích, jej na síti X, kde byl dosud velice činný, označil výkonný ředitel třetiligového Hlučína Dušan Kašický s tím, že je pro jeho klub velice náročné odehrát vzájemný zápas v rámci 3. kola MOL Cupu ve středu 30. října od 14 hodin, což je oficiální termín všech zápasů daného kola. Kvůli brzkému začátku by prý měl klub z Opavska problém sehnat dostatek pořadatelů a kvůli tomu, že se v nedalekém Dolním Benešově bude ve stejný termín hrát duel Opava – Zlín, poprosil Kašický Kaniu, aby především kvůli větší návštěvnosti přeložil start zápasu až na 17 hodin. Kania však Kašickému neodpověděl, protože si zrušil sítě, na přesunutí zápasu nekývl ani Liberec.

Amatérskému týmu hrající MSFL nabídl jen přesunutí na 15 hodinu. A to přesto, že ústy svého nového nového majitele sebevědomě prohlašovali, že chtějí pomoci propagaci českého fotbalu a přitáhnout zpátky fanoušky na stadion.

"Zápas s Libercem je pro nás velkým svátkem, stejně tak pro naše fanoušky. Očekáváme početnou diváckou návštěvu, tedy pokud výkop utkání bude pro lidi v přijatelnou dobu. Tenhle čas je pro nás ve všední den naprosto smrticí. Hrajeme třetí nejvyšší soutěž, jsme amatérský klub. Budeme mít problém zajistit lidi pro pořadatelskou službu, do pokladen. Všichni lidé, kteří to u nás běžně dělají, jsou v době výkopu vcelku logicky ještě ve svých zaměstnáních," vysvětloval šéf hlučínského klubu na síti X.

"Navíc v Dolním Benešově, který je pět kilometrů od nás, hraje ve stejný čas Opava se Zlínem. Výkop tohoto zápasu posunout nelze, neboť hřiště v Dolním Benešově nedisponuje umělým osvětlením. My jej máme, navíc s certifikací, třetiligové zápasy pod ním normálně hrajeme. Navíc splňují parametry pro první ligu. Fotbal se má hrát pro lidi, nám by se pochopitelně líbilo hrát zápas večer pod světly, když už se do nich investovaly nemalé finanční prostředky," dodal Kašický.

Důvod neústupnosti Liberce je ale zřejmý, pokud by se zápas hrál ve 14 hodin, vrátili by se hráči domů po cestě skoro přes celou republiku dříve.

V pátek večer ale události nabraly nečekaný obrat. Hlučín odeslal dopis na Řídící orgán MOL Cupu (LFA) a také Výkonný výbor FAČR se žádostí o změnu úředního začátku na 17 hodin, případně na 16:30. A k překvapení Kašického uspěl víc, než čekal.

"Odpoledne jsme se bavili se šéfem LFA panem Bártou, který se mi omluvil, že nám neposlali přílohu rozpisu soutěže o tom, že si jako domácí mužstvo, které disponuje umělým osvětlením splňující požadavky FAČR, můžeme začátek utkání určit sami bez souhlasu soupeře. Rozhodli jsme se proto pro začátek utkání v 17:00," řekl eFotbalu Kašický s tím, že se ještě v pátek večer spojil s Libercem, kterému zprávu o novém začátku zápasu oznámil.

Ten zprávu přijal a v sobotu odpoledne ji potvrdil a zveřejnil na sociálních sítích.

Kašický zároveň uvedl, že doufá, že je tím věc vyřízena a že si bude moci Hlučín vybírat termín domácích zápasů, včetně těch v MOL Cupu, i v příštích letech.

"Víte, já chápu, že Liberec chtěl hrát ve 14 hodin, aby se mohli vrátit dřív domů. Ale jsou to profesionálové a další ligové utkání hrají až v neděli. Navíc i další třetiligový klub z Ústí nad Labem hraje doma v 17:30, druholigová Zbrojovka Brno na Spartě až dokonce v 19:15. Pro naše fanoušky, ale i ty z Ostravska a Opavska je to svátek, a jsem nakonec rád, že to dopadlo dobře pro fotbal, protože věříme, že tu budeme mít plno," dodal šéf Hlučína.

Liberec tak neprožívá úspěšný týden. Po domácím debaklu 0:5 v derby s Jabloncem musí přijmout další neradostnou zprávu.