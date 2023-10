Livesport Daily #97: Jaké je renomé fotbalového MOL Cupu, odpovídá novinář Stanislav Hrabě

Domácí pohárová soutěž je aktuálně ve svém 3. kole a ze hry už je několik týmů FORTUNA:LIGY. Naopak Sparta a Slavia se postaraly v Líšni respektive Kroměříži o velký fotbalový svátek. Jaká je motivace klubů uspět v MOL Cupu a jaké je renomé pohárové soutěže v Česku? Téma, které do dnešního dílu Livesport Daily přišel rozebrat fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Kouzlem všech domácích pohárů po celé Evropě je fakt, že rok co rok dochází k velkým překvapením, která s sebou přinášejí i řadu skvělých osobních příběhů. Každá sezona zkrátka nabídne situace, kdy papírový outsider vyřadí v domácím poháru jasného favorita a slaví senzační triumf.

"Pro ty malé kluby jde o obrovský úspěch. Každý pak řeší to, jak se to vůbec mohlo stát. Ale je to jeden zápas, který vám nemusí sednout. V lize máte možnost nápravy, v poháru nic takového není, jeden zápas rozhodne. Prohrajete – končíte, přesně to je pohár," říká dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Livesport Daily #97: Jaké renomé má domácí pohárová soutěž? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Práci FAČR kolem prezentace MOL Cupu.

Vzpomínky na bizarní pohárové situace.

Srovnání se zahraničními pohárovými soutěžemi.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.