Slávistický asistent Kerbr by si přál nulu pro Mandouse, mladíci ho svými výkony potěšili

Šance pro mladé hráče, kteří se v nejvyšší soutěži či v pohárové Evropě na trávník nedostanou. Tak pojala duel 3. kola MOL Cupu v Benátkách pražská Slavia. V sestavě prošpikované jmény talentů vedla na půdě třetiligového soupeře už v půli o čtyři branky a nakonec slavila výhru 4:1. "Všichni mladí zahráli dobře, sestava tak byla koncipovaná. Mrzí nás inkasovaný gól. Mandy by si zasloužil nulu," hlásil do kamer O2 TV asistent slávistického trenéra Milan Kerbr (35).

Talentované mládí v kombinaci s borci, kteří v nabitém programu Slavie nemají takové herní vytížení, na hřišti v Benátkách dominovalo a do přestávky potěšilo necelé čtyři tisícovky fanoušků čtyřmi góly. "Hlavně v první půli jsme ukázali kvalitu, kluci předvedli, proč jsme jim dali šanci, proč jsme si je stáhli. Celkově všichni mladší hráli dobře," chválil Kerbr.

"My o jejich kvalitách víme, dokazují to nejen na tréninku, ale třeba i na soustředění, kde s námi byli. Jen je pro ty kluky těžké se probojovat na hřiště v lize nebo v pohárové Evropě. Tohle byl ideální zápas," poznamenal kouč Slavie.

Změna přišla i mezi tyčemi, kde dostal šanci Aleš Mandous. Pár šancí zlikvidoval, ale v úplném závěru přišel o čisté konto. "Mrzí mě to, Mandy chytal po dlouhé době a zasloužil by si nulu. V první půli tam měl nervóznější chvilku. Škoda toho gólu, je to kaňka. Branka přišla po našem rohovém kopu, měli jsme to mít lépe zabezpečené. Na střelce gólu jsme se navíc i připravovali, měli jsme k němu video," konstatoval Kerbr.

V podobném duchu se nechal slyšet i Jindřich Staněk, jenž byl premiérově expertem ve studiu 02 TV. "Mandyho je mi líto. Góly, které dostanete takhle v poslední minutě, jsou nejhorší. Dvacet minut po zápase jste pak hodně naštvaný," konstatoval zraněný brankář sešívaných po závěrečném hvizdu.