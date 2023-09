Za angažováním Pulpita si stojím. Chování? Věřím, že se poučí, říká třinecký šéf Šturma

Pokud měl někdo v MSFL před sezonou vysoké ambice, byl to Třinec. Vysoké nároky byly logické, jedná se totiž o tradiční druholigový tým, který spadl o patro níž. Start sezony ale Slezanům nevyšel dobře, aktuálně na první místo ztrácí čtyři body. Vedení klubu se navíc nelíbil herní projev týmu, a tak přišla trenérská změna v podobě angažování Martina Pulpita (56). Nejen o tom se rozpovídal třinecký šéf František Šturma (51).

Kde jste si před sezonou představoval tým v první reprezentační pauze?

"Myslel jsem si, že budeme v první trojce. Máme v týmu třináct hráčů, co hráli první a druhou ligu. Na tuto soutěž máme opravdu dobrý tým, hráči mají druholigové podmínky. Kluci nemusí chodit do práce, živí je fotbal. Jsme tedy velmi zklamaní. Naše představa byla, že se budeme pohybovat nejhůře na třetím místě po podzimu."

Kde jste viděl hlavní nedostatky?

"Ztrácíme moc bodů. Hned první kola nám nevyšla, hráči za to byli potrestaní. Po šesti kolech jsme ztratili už sedm bodů. Statisticky máme 1,8 bodů na zápas, což by za ročník dalo 62 bodů. To na postup nestačí ani zdaleka. S trenérem jsme o tom mluvili už po prvních zápasech. Pracoval pod velkým tlakem, věděl, že jdeme za postupem. Kdybychom to nechali jít dál, ztráta by byla ještě větší."

Roman West skončil na lavičce Třince po remíze s rezervou Zlínu. fotbaltrinec.cz

Na čelo ztrácíte čtyři body, to není žádná tragédie. Nemělo se počkat?

"Já se na ostatní nedívám, dívám se na nás. My jsme zbytečně ztratili sedm bodů. Mě opravdu nezajímá, jak kdo hraje. Zajímá mě náš tým. Herní projev se navíc za celou přípravu ani soutěž nezlepšoval. Dohromady to dělá třeba patnáct zápasů a my jsme neviděli žádný progres. Rukopis trenéra nebyl vidět."

Bylo tam i něco konkrétnějšího?

"Pravidelně nám nešly druhé poločasy, byl to dlouhodobý problém, což jde za trenérem."

Třinec se nachází v tabulce na šestém místě. Livesport

Romana Westa nahradil Martin Pulpit. Proč zrovna on?

"Obranná činnost týmu je velmi špatná, patříme mezi pět nejhorších v soutěži. Trenér Pulpit přinese dobrou obrannou taktiku. Jde o něm spousta negativ i ošklivých věcí, ale na druhou stranu má propracované tréninky i taktiku jako takovou."

Zmínil jste to sám. O jeho chování se proslýchají různé věci. Nebojíte se?

"Věřím, že je natolik zkušený, že se poučí ze svého chování z různých štací. A že to tady bude jiné. Věřím mu."

Program fotbalistů Třince. Livesport

Byli ve hře i jiní kandidáti?

"Bylo jich víc. Dokonce to bylo trochu vtipné, sami mi někteří volali a nabízeli se, vnucovali se, až trapně. V první fázi bylo asi dvanáct kandidátů, to jsme následně zúžili na tři. Z nich pro nás nejlépe vyzněl Pulpit. Chtěli jsme někoho zkušeného s nejvyšším trenérským vzděláním, který nebude mít strach. Nechtěl jsem nikoho mladého, to se nám teď nepovedlo."

Takže pragmatická volba s účelem okamžitého efektu?

"Přesně tak. Máme problémy, které potřebujeme smazat. On je na to vhodný typ."

Novým koučem Třince je Martin Pulpit. fotbaltrinec.cz

Už ve středu hrajete derby s Frýdkem-Místkem. Čekáte okamžitý efekt hned po pár dnech?

"Samozřejmě. Trenér převzal tým v pondělí. O hráčích má dostatek informací. S týmem už pracuje, byť je to jiný styl, než na co jsme byli zvyklí, to je třeba si přiznat. Ale stojím za ním. Je sice naše povinnost vyhrát, ale je možné, že tam ten rukopis ještě nebude."

Jaká je délka trenérova kontraktu?

"Je to do konce sezony s následnou opcí. Pokud se podaří postoupit, okamžitě se opce aktivuje všem v realizačním týmu. Bude záležet na nich, zda se rozhodnou zůstat. Jsou to stejné podmínky, jaké měl trenér West."