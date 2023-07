Osm let, pět postupů. Chci pořád výš a dál, hlásí šéf Startu Brno před začátkem MSFL

Zarytí fotbaloví fanoušci si to jméno určitě vybaví. Roman Procházka hrál za Bystrc i Start Brno. První tým jako funkcionář vytáhl do druhé ligy, s tím druhým je teď ve třetí. Příběh Startu je obdivuhodný – osm let, pět postupů a za rohem je premiérový ročník v MSFL. Jak probíhá příprava? Nejen o tom sám Procházka vypráví.

Během osmi let jste ve Startu zažil pět postupů. Jak se vám daří neustále přidávat kvalitu a držet krok i v lepších soutěžích?

"Samozřejmě je to o posilování týmu. Jak jsme postupovali, tak jsme tým vždy nějak doplnili – úměrně té soutěži."

Šlo vám to jako hráči, jako činovník jste vytáhl Bystrc do druhé ligy a Start do třetí. Očividně jste pro fotbal dělaný...

"Jsou to zkušenosti. Ty hráčské jsem převedl do funkcionářské činnosti. A mám dobrý čich na hráče. Člověk vycítí, kde mužstvo potřebuje posílit. Na základě toho jsme většinou přivedli hráče, kteří nebyli jen noví, ale opravdu nás posílili. Díky tomu jsme šli pořád nahoru."

Utkání Startu proti Znojmu. TJ Start Brno

V divizi jste se trochu zadrhli. Bylo vidět, že tam je už opravdu potřeba větší kvalita?

"Určitě. Dvakrát se to nedohrálo kvůli covidu, ale i tak jsme zjistili, že mužstvo, které jsme měli, nebylo připravené na to, aby hrálo o postup. Takže dva nebo tři roky jsme ho doplňovali tak, aby nahoře hrát mohlo. V předminulém ročníku se podařilo, že jsme byli čtvrtí. Takže jsme předpokládali, že pokud dovedeme někoho zkušeného, mohli bychom se o postup porvat – přišli bratři Demeterové, Tomáš Okleštěk i další hráči. Podařilo se, šli jsme nahoru."

Ambice vám nechybí, to je jasné. Kromě dobrého týmu chcete mít i odpovídající zázemí. Mohl byste popsat, jak vypadá fotbal mezi paneláky?

"Jasně. Máme stadion mezi panelákovou zástavbou. V době, kdy jsem tu začínal a Start byl úplně na dně, byl problém, že chyběla mladá generace. Teď se to mění, hodně se tam staví a stěhují se mladé rodiny. Díky tomu máme rostoucí mladou základnu. Je to plus, hlásí se hodně dětí. Co se týče areálu, tak jsem si dal za úkol postavit novou tribunu s novými šatnami. Bude krytá, zhruba pro 550 sedících. Chceme i umělé osvětlení, abychom mohli hrávat v pátky v podvečer."

Účastníci MSFL 2023/2024. Livesport

Rekonstrukcí prochází také okolí stadionu. Jde o přizpůsobení se nové lize, nebo jednoduše zvelebení okolí spojené s postupem?

"Třetí liga už je pod profesionálními soutěžemi. My jsme se přes léto rozhodli rekonstruovat šatny, zvelebujeme okolí. Probíhá to všechno kolem, abychom to na první kolo stíhali. U šaten to bude trochu delší, ale máme to vyřešeno, že na začátku využijeme jiné šatny."

Je jasné, že příběhy vašeho typu baví. Vnímáte zvýšenou popularitu?

"Před osmi lety o klubu nikdo nevěděl. Nejvýš se tu hrála I. B třída. S každým rokem se tu ale zvyšovala divácká základna. Pro fanoušky pořádáme různé akce, už dřív tu chodilo tisíc diváků na zápas. Popularita tím, že jsme třetí klub v Brně, se zvyšuje, stejně jako celkové povědomí o klubu."

Mimochodem, v Brně jste vy, Zbrojovka, Líšeň i další kluby. Nebojíte se, že bude „přefotbalováno“?

"Přál bych si, aby se Zbrojovka vrátila do ligy. Kdyby se to povedlo, myslím, že by to bylo odpovídající Brnu. Jeden klub v každé ze tří prvních soutěží."

Zpět k vašemu klubu. Kromě áčka máte i béčko a mládežnické týmy. To je během pár let opravdu obdivuhodný růst.

"Já jsem člověk, který chce jít pořád dál. Nemám rád, když někdo řekne, že tohle stačí a hrajme si tady, pohoda. Takový nejsem. Chci pořád něco rozvíjet, ale abych řekl pravdu, před těmi lety jsem si to představit nedokázal. Ale tím, jak jsme šli nahoru, si člověk kladl vyšší cíle."

K aktuálnímu dění – v přípravě jste se potkali s dvěma druholigovými celky. Jak moc velký rozdíl to byl?

"Šli jsme do nich s tím, že jsme měli na zkoušce spoustu nových hráčů, takže mužstvo bylo v obou případech ve dvou složeních. Upřímně, nemyslel jsem si, že třeba s Prostějovem to bude takový propastný rozdíl. Ale asi to bylo i tím složením. Třeba v jednom poločase hráli jen tři naši kmenoví hráči. Takovou váhu bych tomu asi nepřikládal. Až budeme mít sestavu, která bude hrát mistráky, a potkáme se s někým ze druhé ligy, pak už to srovnání uvidím. Ale třeba zápas proti Opavě byl daleko lepší. Tam první poločas hrála naše sestava, se kterou nějak počítáme, a bylo to jen 0:1. Nějaké šance jsme měli i my."

Mezi největší posily před minulou sezonou patřili bratři Demeterové. TJ Start Brno

Přišlo několik zajímavých jmen, a to v čele s Šimonem Šumberou či Martinem Ziklem. Společný jmenovatel – jsou to Brňáci. Vaše strategie je tedy zřetelná.

"Sondovali jsme trh a dostali jsme se k tomu, že tito hráči připadali v úvahu. Jsou to obří posily, zkušení hráči. Martin Zikl je střelec, který potřebuje jen trochu zvednout sebevědomí. Jakmile mu to tam začne padat, když dal například Kuřimi hattrick, jeho výkonnost půjde nahoru. Šumbera je klasický střeďák, kterého jsme potřebovali. Rozehraje balon, udrží ho, má výbornou kopací techniku. Budou velkými posilami."

Otázka na konec, co čekáte od MSFL? Cíl je asi jednoznačný, udržení se v lize, že?

"O záchranu úplně hrát nechceme, chceme hrát důstojnou roli, ale ani v žádném případě nemyslíme na postup. Rádi bychom se adaptovali ve třetí lize, vyzkoušeli si to a postupem času poznáme sílu našeho týmu. Cílem je upravit zázemí stadionu tak, abychom na to třeba v budoucnu mohli myslet."