Carroll o přestupu do amatérského Bordeaux: Měl jsem i jiné možnosti, ale miluji výzvy

Nejednoho fanouška v září překvapil přestup Andyho Carrolla (35) do slavného, momentálně však amatérského klubu Girondins Bordeaux. Bývalá hvězda Liverpoolu agentuře nyní prohlásila, že do francouzského celku, který hraje až čtvrtou ligu, přestoupila z lásky k fotbalu.

"Miluji výzvy," řekl Carroll v rozhovoru pro AFP. "Myslím, že je to něco, v čem se vyžívám. Rád se zlepšuji a kladu si výzvy. Chápu, proč jsou lidé překvapeni. Pro mě to bylo snadné rozhodnutí, prostě chci hrát fotbal," uvedl Carroll o transferu na překvapivou adresu.

A výzva to skutečně je. Carroll přišel do klubu, který sice býval významnou značkou francouzského fotbalu, nyní ale zažívá těžké časy. Bordeaux, jež získalo poslední z šesti ligových titulů v roce 2009, bylo letos v létě kvůli bankrotu přeřazeno do čtvrté ligy a zároveň ztratilo status profesionálního klubu.

"Už jsem ve Francii rok působil a užil jsem si to," připomněl Carroll, že v minulé sezoně hrál za Amiens v Ligue 2. "Měl jsem jiné možnosti i doma v Británii. Ale došel jse k tomu, že pro způsob, jakým si chci užívat fotbal, bude Bordeaux ideální příležitost," dodal.

Při debutu se dvakrát trefil při remíze 2:2 s Chateaubriantem. "Dva góly hned v prvním zápase jsou vždycky příjemné. Bylo by ale lepší, kdybychom vyhráli," uvedl Carroll, jenž dvakrát skóroval i ve svém druhém utkání, tentokrát při výhře 2:1 na půdě Saumuru.

Carrollovi nedělá problém působit v nižší soutěži, přestože většinu kariéry strávil v Premier League či druholigové Championship. Kromě hraní na stadionech, které jsou často jen místními rekreačními hřišti, to také znamená dlouhé cesty autobusem na venkovní utkání.

"Když jsem byl dítě, také jsme to tak v akademii dělali," vzpomínal dnes pětatřicetiletý hráč a vzápětí dodal: "Jezdíme i několik hodin. Ale láska k fotbalu, to je to, oč tu běží."

Zmínil i to, že finanční potíže Bordeaux a hrozící zánik klubu ho před podpisem smlouvy neodradily: "Když mi zavolali, abych přišel, věděl jsem, že se na vedení mohu spolehnout a věřit jim. Budujeme dobrý tým a doufáme, že se posuneme o ligu výš."

Carroll, který devětkrát oblékl dres anglické reprezentace, se proslavil jako útočník Newcastlu, než v roce 2011 přestoupil do Liverpoolu. Po zklamání na Anfieldu hrál rodák z Gatesheadu za West Ham, West Brom a Reading, načež v roce 2023 překročil kanál La Manche.

"Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to je hrát za hranicemi Británie. Strávil jsem tam celou svou kariéru a potřeboval jsem novou výzvu, novou kapitolu v životě, proto jsem se rozhodl přestěhovat," prozradil.