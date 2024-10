Od šesti ligových titulů k bankrotu. Pohádka o Girondins Bordeaux se špatným koncem

Girondins Bordeaux jsou historicky jedním z pilířů francouzského fotbalu, dlouhodobé finanční potíže a bankrot v roce 2024 jsou však aktuálně mnohem silnější než všechny jeho úspěchy dosažené od roku 1920. Od prodeje společností M6 v roce 2018 se klub propadl až na samé dno a příchod podnikatele Gérarda Lopeze (52) v roce 2021 zatloukl poslední hřebíček do jeho rakve.

V klubu, jenž šestkrát ovládl Ligue 1 (naposledy v roce 2009), se vystřídali megalomanští prezidenti a majitelé, kteří se často ztráceli v labyrintu fotbalového byznysu a ne vždy věděli, jak organizaci řídit. Od neohroženého Clauda Beze v 80. a 90. letech až po americký investiční fond King Street, Girondins zažili roky plné chaosu, zmatků a špatných rozhodnutí. Klub 25. července oznámil, že se zbavuje profesionálního statusu a nedlouho poté vyhlásil bankrot. Nyní je tedy nucen začít znovu ode dna a stále doufá v návrat na vrchol, šance jsou ovšem mizivé.

Gérard Lopez během necelých tří let dostal Bordeaux z Ligue 1 do hlubin čtvrté nejvyšší soutěže. Status profesionálního klubu, který Bordeaux drželo od roku 1934? Pryč. Ženský tým, jenž ještě nedávno bojoval o postup do Ligy mistrů? Po sestupu na konci minulé sezony poslán do čtvrté ligy. Tréninkové centrum? Zmizelo. Oddíly U19 a U17? Zrušeny. Zůstaly pouze týmy do 18 a 15 let.

V minulé sezoně hráli muži Girondins druhou ligu, skončili uprostřed tabulky. Jenže kvůli finančním problémům museli o dvě patra níž. A na startu nové sezony měli problém dát dohromady 11 hráčů! Hrozil potupný konec v soutěži. Musela pomoct až soutěžní komise Francouzské fotbalové federace, která uspořádala v srpnu vstřícné mimořádné zasedání a schválila odložení druhého kola proti Poitiers. Girondins zachránili bod v poslední minutě díky gólu brankáře Lassany Diabatého...

Jak ale mohl jeden z nejrespektovanějších a nejoblíbenějších klubů ve Francii klesnout tak hluboko a za tak krátkou dobu? Gérard Lopez za sebou zanechá stopu všude, kam přijde, často ne v dobrém slova smyslu. Po úspěších v byznysu, jako byla například investice do programu Skype, se Lopez vrhl do světa sportu. Jenže jak v motorsportu, tak ve fotbale po něm však zůstávaly dluhy a chaos. Příkladem může být příběh z F1, kde Lopez převzal Renault a přejmenoval ho na Lotus. Zpočátku vše vypadalo skvěle, jenže za oponou se hromadily problémy.

Jezdci a technici odcházeli, tým se dostal do hlubokých dluhů a Lopez nakonec musel rezignovat. Stejně jako v motorsportu, ani ve fotbale se mu nepodařilo udržet se nad vodou. Nejpřekvapivější je, že i přes tuto vizitku mu kluby daly důvěru. V hledáčku měl Olympique Marseille, Margarita Louis-Dreyfusová však dala přednost nabídce Franka McCourta. V roce 2016 se tedy zaměřil na Lille, to však koupil a opět prodal, nebyl totiž schopen splatit dluh ve výši 120 milionů eur.

O půl roku později se tedy vrhl Bordeaux. Klub už tak byl na pokraji krachu, on ho dokázal srazit až na úplné dno. Když tým v roce 2022 sestoupil do Ligue 2, stále byla naděje na návrat. Až do posledního kola následující sezony se držel ve hře o postup, zhatili mu jej vlastní fanoušci. Respektive jeden. Když hráč soupeřícího Rodezu otevřel skóre, na hřiště vběhl rozrušený příznivec Girondins a strčil do Lucase Buadese. Rozhodčí tak zápas přerušil a klub tím přišel o šanci návratu.

Pád Bordeaux byl rychlý a neúprosný. Zatímco například Rangers ve Skotsku, Parma a Fiorentina v Itálii nebo Málaga a Huelva ve Španělsku zažily podobné finanční krachy, vždy se našla cesta zpět. U Girondins to však vypadá, že přechod od klubů vlastněných místními prominenty k investičním fondům přinesl víc rizika než prospěchu. Ačkoli za nimi stojí bohaté vinařské regiony a světově proslulé značky, ani to nestačilo, aby přežili nápor špatného managementu.

Bordeaux nepadlo ze dne na den. Titul ve francouzské lize naposledy získalo v roce 2009, tedy před 15 lety. Právě tehdy k němu přestoupil tehdejší český reprezentant Jaroslav Plašil, jenž v jeho dresu odehrál 10 vesměs šťastných sezon. Po skončení hráčské kariéry se začal věnovat trénování v rezervním týmu, u A-týmu působil jako asistent a krátce i jako dočasný kouč.

15 let pádu

Byl jedním ze 14 trenérů, které za oněch 15 let klub vystřídal. A každý přicházel s nadějí, že Girondins vrátí na vrchol. Týmy se budovaly, aniž by měly jasnou dlouhodobou strategii. Pouze Francis Gillot strávil na lavičce více než dvě sezony a získal také jedinou klubovou trofej za tu dobu, když v roce 2013 dobyl domácí pohár. Náhoda?

Bordeaux se za tu dobu stalo symbolem všeho, co je ve francouzském fotbale špatně. Angažovalo hráče za obrovské platy, jako byli Jérémy Toulalan nebo Laurent Koscielny, bez viditelného efektu. Klub prostě nevěděl, jak vytvořit konkurenceschopný tým a udržet kontinuitu.

Akademie, která dala světu nynější hvězdy jako Jules Koundé a Aurélien Tchouaméni, v produkci talentů pokračovala, jenže vedení neumělo využít jejich potenciál. Hráči odcházeli za zlomek své skutečné hodnoty, a i když přestupy nějaké peníze přinesly, ty se rychle rozplynuly. Bordeaux neumí nakupovat, neumí prodávat a neumí si dlouhodobě udržet trenéra. A tak není divu, že v roce 2022, čtyři roky po odchodu M6 a pouhý rok po příchodu Lopeze, ztratilo své místo v Ligue 1.

Hned po svém příchodu si Lopez uvědomil, že si musí získat fanoušky. "Rychle se s nimi sblížil, aby pochopil problémy, co nefunguje a co je třeba změnit. Koneckonců jsou to právě fanoušci, kteří kupují vstupenky a drží klub nad vodou," vysvětluje novinář Vincent Romain.

Girondins se vrátili ke starému znaku, který bez diskuse změnili předchozí majitelé, a znovu zaměstnali šéfa ochranky, jenž měl blízko k ultras. "Lopez především svůj projekt prezentoval tak, že je jediný, kdo může klubu zaručit existenci v Ligue 1," dodává novinář. Girondins však nejenže už nejsou v Ligue 1, ale propadli se do National 2, čtvrté francouzské ligy. Kontroverzní majitel nějakou dobu doufal, že na konci minulé sezony klub prodá klub společnosti Fenway, ta však kvůli dramatické finanční situaci hodila ručník do ringu.

Všechno to má daleko k oslavám 100. výročí Stade Chaban-Delmas, kde se vystřídaly všechny legendy klubu od Alaina Giresseho a Zinedina Zidana po Bixente Lizarazua a Christopha Dugarryho. Žádná z hvězd však nedokázala pomoci najít vhodného kupce. S roční ztrátou 40 milionů eur a dluhem 120 milionů eur by se i miliardář dvakrát rozhlédl, než by do této bažiny skočil. "Existuje vůbec investor, který by byl pro Girondins natolik zapálený? Myslím, že ne. A Gérard Lopez chtěl vždy zůstat v čele klubu. Majitele nemůžete nutit k prodeji," říká Romain.

Lucemburčan je tedy stále v křesle, jako vždy přesvědčený, že vše vyřeší a vynese Girondins zpět na vrchol. Výzvy se ujímá Bruno Irles, bývalý kouč Troyes a tréninkového centra Monaka. Zůstali pouze tři hráči z minulé sezony, vrací se řada starých známých, včetně Cédrica Yambérého a Younèse Kaabouniho.

Ve čtvrtek 25. července klub vydal prohlášení, že se zbavuje statusu profesionálního celku. Smlouvy s hráči byly ukončeny a tréninkové centrum bylo zavřeno. Přesto se objevila i světlá stránka: Girondins mohou hrát na Matmut Atlantique, stadionu postaveném na okraji města pro Euro 2016.

"Hrát na vlastním stadionu je skutečnou výhodou, ale je třeba se dívat i dál," podotýká Vincent Romain. "Skutečnou otázkou je, co se stane, pokud klub nepůjde nahoru a budou se muset vložit další peníze. Pravděpodobně to ale nebude velká částka, protože bude realizován plán propouštění a dluh se výrazně sníží."

Vedení má 29. října schůzku s obchodním soudem a v sázce je hodně. Mohlo by totiž padnout rozhodnutí o přímé a okamžité likvidaci. "Už teď se musí do klubu vrátit dva až tři miliony eur na financování plánu propouštění. Nad našimi hlavami stále visí Damoklův meč. Byl bych velmi překvapen, kdyby to skončilo likvidací, protože to by znamenalo, že Gérard Lopez přijde o všechno. Pracoval by na financování plánu propouštění, aby teď všechno zastavil?" přemítá Romain.

Jinými slovy, buď Gérard Lopez, nebo zánik klubu...