Everton má jedny z nejtrpělivějších fanoušků světa. Toffees, historicky jeden z největších anglických klubů, se už přes 10 let pohybují na pomyslné horské dráze, ze které ne a ne vystoupit. Kouč David Moyes (61), který klub přivedl od bojovníků o záchranu až k týmu, který se uchází o místa v evropských pohárech, opustil Merseyside po 11 letech v roce 2013. Od té doby, s výjimkou slibné sezony 2016/17 pod vedením Ronalda Koemana (61), kdy Everton skončil na sedmém místě, má tým sestupnou tendenci. Poslední tři roky se zmítá v bojích o sestup, nejblíže úspěchu byla čtvrtfinálová porážka s Fulhamem v EFL Cupu. Přesto fanoušci neztrácejí naději. A dost možná k tomu mají oprávněný důvod.

Po oznámení dohody společnosti The Friedkin Group (TFG) s většinovým akcionářem Evertonu Farhadem Moshirim o převzetí klubu se staly Karamelky žhavým tématem.

Generální ředitel skupiny Dan Friedkin je zároveň majitelem AS Řím, vedení převzal v roce 2020 a v posledních třech sezonách úspěšně dohlížel na to, aby se tým v italské Seriia A umístil do šestého místa. V roce 2021 se postaral o velký převrat, když do klubu přilákal Josého Mourinha, jenž o rok později ovládnutím Konfereční ligy dovedl Římany k první trofeji po 14 letech.

Úspěch Giallorossi může být pro příznivce Evertonu příslibem, že klub bude fungovat i s "neznámými lidmi" u kormidla. Římanům se podařilo získat útočníka Arťoma Dovbyka, o kterého stála řada špičkových klubů, a jednadvacetiletého křídelníka Matiase Souleho z konkurenčního Juventusu.

Výhodně také ulovili Paula Dybalu, Leandra Paredese, Nemanjiho Matiče, Andrey Belottiho a Houssema Aouara. Ačkoli několik z těchto hráčů se v klubu dlouho nezdrželo, ukazuje to dobrý čich na příležitosti na trhu.

Pod společností TFG by se měl Everton cítit finančně jistější, podle Forbesu činily příjmy skupiny v loňském roce 8,4 miliardy liber, což týmu nabízí určitou stabilitu. TFG bude k investicím do klubu používat vlastní peníze a neměla by se spoléhat na půjčky, což se o Moshiriho vlastnictví říci nedá.

Flirtování se sestupem

V uplynulých třech letech hráči z Goodison Parku nebezpečně balancovali nad propastí do Championship. V poslední den sezony 2022/23 sestup těsně odvrátili a fanoušci vtrhli na hřiště, aby tento úspěch oslavili.

Everton novou sezonu nevykopl šťastně, dostal výprask 0:4 od Tottenhamu 0:3 od Brightonu. Jejich první výhra v Premier League přišla až v šestém kole, kdy doma zvítězili nad Crystal Palace 2:1. Pokud se Toffees nepodaří sbírat body pravidelně, zejména proti týmům jako Bournemouth, jsou na nejlepší cestě k další sezoně ohrožené sestupem. To je první kámen úrazu, který musí klub překonat, pokud se hodlá vrátit k bývalým výšinám. Za současného stavu je pro špičkové hráče zkrátka neatraktivní destinací.

Stabilizace mimo hřiště, kterou přinesla společnost TFG, by měla zejména umožnit klubu vyhnout se dalším trestům za porušení finančních předpisů Premier League. Dalším prvkem, který je třeba vzít v úvahu, je nový stadion.

Jeho poloha je bezkonkurenční, stojí na slavném liverpoolském nábřeží, což by mělo přispět k opětovnému upevnění mezi TOP fotbalovými stánky v zemi.

To samozřejmě výhry nezaručí, má to ale výhody v podobě pořádání akcí, které pomohou se zmíněnou finanční stabilizací i obecným zviditelněním. Prvním klíčovým datem pro nový stadion v docích Bramley-Moore je spolupořádání Eura 2028.

Naděje jménem Ancelotti

Everton zažil v posledních zhruba 10 letech vzestupy i pády. Zlom nastal, když do klubu v roce 2019 nastoupil Carlo Ancelotti, možná nejlepší kouč moderní éry.

"Don Carlo" byl nucen pracovat s velmi malým množstvím hráčů, přičemž nejzásadnějším úlovkem byl volný přestup Jamese Rodrigueze. Během Ancelottiho působení v Merseyside byli podepsáni také Abdoulaye Doucoure a Allan. Pod jeho vedením působili Toffees dobře a s Italem u kormidla zaznamenali 12. a 10. místo. V létě 2021, kdy Zinedine Zidane oznámil svůj odchod z Madridu, Carlo ale náhle přerušil vazby a vrátil se k Bílému baletu.

Carlo Ancelotti během svého působení v Evertonu. PETER POWELL / POOL / EPA / Profimedia

Poté do klubu nastoupil bývalý manažer Liverpoolu Rafa Benítez, vydržel v něm ale pouhých šest měsíců, než ho na rok vystřídal Frank Lampard. Poté se otěží ujal Sean Dyche, který, relativně vzato, pomohl stabilizovat výkony na hřišti od roku 2023 až do současnosti.

Dycheho budoucnost

Bývalý šéf Burnley je manažerem, kterého Everton potřeboval, od jeho příchodu do konce minulé sezony měli Toffees průměr 1,22 bodu na zápas.

Říká se, že aby se tým vyhnul sestupu z Premier League, musí za sezonu dosáhnout alespoň 40 bodů. Pod Dychem jich vybojovali v ročníku 2022/23 36 a o rok později přesně 40. V minulé sezoně dosáhly sestupující celky neobvykle nízkých součtů, Luton Town získal 26 bodů, Burnley 24 a Sheffield United pouhých 16. V předchozí sezoně, v níž Everton potřeboval vyhrát poslední zápas, aby se udržel, Leicester sestoupil se ziskem 34 bodů, Leeds s 31 a Southampton s 25.

Sean Dyche během srpnového zápasu Evertonu. ČTK / imago sportfotodienst / Daniel Bearham

Dyche si v obou případech poradil a nebýt zmatků s odečtem bodů za porušení finančních pravidel, mohla by tabulka vypadat přívětivěji. Je tedy tím pravým mužem, který Everton navrátí k výšinám? "O takových věcech nikdy nepřemýšlím," řekl nedávno.

"Za dobu, co jsem ve hře, jsem se toho hodně naučil a poučil jsem se z několika zvratů. Samozřejmě, že bych chtěl být dál manažerem, ale neexistuje žádné božské právo, které by jen tak řeklo no jo, ty jsi na to určitě ten pravý. A pokud ne, tak to tak prostě je." Dyche se s budoucími majiteli údajně ještě nesetkal. "Nemůžu říct, jak se cítím, dokud to převzetí nebude vyřešené," okomentoval. "Promluvím si s nimi a řeknu: Co chcete vědět? Co si o tom myslíte? Kam to bude směřovat?".

Další kroky kdysi slavného klubu jsou ve hvězdách, ale vzhledem k tomu, že impozantní stadion a nový vlastník jsou na obzoru, mají Evertonští důvod k radosti. Jedno varování však přece jen existuje. Třeba v Římě majitelé vyhodili Mourinha i jeho nástupce Danieleho De Rossiho, což bylo velmi nepopulární rozhodnutí.

Otázkou je, zda se Dyche na lavičce udrží. "Jediné, co mohu udělat, je dál tvrdě pracovat," prohlásil. "Pracovní tempo tady neklesá, to mi věřte. Naopak stoupá. Každé nové okno, hospodaření s penězi, hospodaření s platy... Můžeme získat hráče? A můžeme prodat hráče? Jedeme neustále..."

Pokud by si Everton v rámci sedmého kola Premier League odnese z utkání s Newcastlem tři body, vynese ho to na 15. místo. Pokud naopak ztratí, hrozí mu sestupové pásmo.