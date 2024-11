Přelomový rok Žiliny? Mladý kádr doplněný zkušenými borci cílí na slovenský titul

Žilina je klub známý vynikající prací s mladými hráči, na velký úspěch však čeká už několik let. Vedení MŠK se proto rozhodlo kádr doplnit zkušenými fotbalisty. A zdá se, že už tato sezona by mohla být pro Šošony přelomová, vždyť momentálně ztrácí na první místo tabulky slovenské Niké ligy jediný bod.

Žilina je proslulá svou prací s mladými hráči, díky níž se do velkého fotbalu dostalo mnoho známých jmen. Akademií pod Dubňom prošla velká část současného slovenského národního týmu, stejně tak jako bývalí reprezentanti, a dokonce i zahraniční hráči. Ze starších ročníků je dobře známý Marek Mintál, který se v sezoně 2004/2005 stal nejlepším střelcem Bundesligy.

Ze severu Slovenska se do Interu a poté do PSG propracoval současný kapitán tamní reprezentace a jeden z nejlepších stoperů světa posledních let Milan Škriniar. Oporou Feyenoordu je Dávid Hancko, o kterého se v létě zajímalo mimo jiné Atlético Madrid nebo Liverpool. Brankář Martin Dúbravka je známý svými výkony v Newcastlu. Úspěšných žilinských odchovanců je hned několik. Následovat by je mohl Mário Sauer, čtyři góly a pět asistencí ve 12 zápasech jsou toho důkazem.

Pod Dubňom se v průběhu let spojili s fotbalem v Africe. Vytvořili akademii, ze které čerpají zajímavé talenty. Na starý kontinent tak ulehčili příchod mnoha hráčům, kteří se probojovali až do jejich základní sestavy. Momentálně je vedle Sauera pilířem zálohy Samuel Gidi. Mezi stopery se začíná prosazovat Adama Drame.

Asi ideálním příkladem toho, jak v Žilině funguje fotbal, pokud jde o zahraniční fotbalisty, je Jakub Kiwior. Svými výkony si otevřel cestu do italské Spezie a odtud do londýnského Arsenalu. Pod vedením Mikela Artety odehrál během dvou let 45 zápasů. Mimochodem, je jen otázkou času, kdy se podobného kroku dočká například Adrián Kaprálik, který nedávno hostoval v polském Górniku Zabrze. Dočkat by se mohl také reprezentant Dávid Ďuriš.

Mistrovský titul vyhrála Žilina po rozdělení republiky sedmkrát. Naposledy to však bylo v sezoně 2016/17 a na další velký úspěch čekají fanoušci už více než sedm let. Štafetu mistrů sice převzal Slovan, šošoni ale stále do fotbalového světa produkují řadu talentů.

Všechno má svůj čas a ve fotbale to platí dvojnásob. Vedení žilinského klubu proto přistoupilo ke změnám. Pod Dubeň se vrátil Tomáš Hubočan. Devětatřicetiletý stoper opustil žlutozelené v roce 2008 a vrátil se po 15 letech. Následoval ho kapitán Miroslav Káčer. Po 12 letech v Herthě Berlín přišel Peter Pekarík.

Žilina je ve skvělé formě. Livesport

A ve spolupráci s trenérem Michalem Ščasným vznikl dobře fungující stroj. Český kouč vyladil kabinu a vede hráče na hřišti nejen typicky žilinským (tedy ofenzivním) systémem, ale přidal i kompaktní a organizovanou obranu. V probíhající sezoně Niké ligy tým zatím ani jednou neprohrál. Za sebou má 12 zápasů, v nichž zaznamenal devět výher a tři remízy. Pyšní se nejlepší ofenzivní bilancí (29) a nejpevnější obranou (9).

Momentálně na lídry tabulky svěřenci trenéra Ščasného ztrácejí bod, jejich ambice jsou ale jasné. Dočká se nejvyšší slovenská soutěž po šesti letech kralování Slovanu Bratislava nového mistra?