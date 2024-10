Legionáři: Příspěvek k osmigólové náloži, body z lavičky, první asistence i vítězná branka

Václav Černý (27) zapsal ve Skotsku třetí vítězný gól, k bodům vedly i branky Daniela Smékala (22) a Erika Daniela (32) na Slovensku, kde skóroval rovněž David Huf (25). V Německu zaznamenali asistence Tomáš Kalas (31), pro něhož byla ve 2. Bundeslize vůbec první, a Ondřej Karafiát (29), jenž přispěl k drtivé výhře 8:3. Dominik Janošek (26) naskakuje v Nizozemsku ze střídačky, i tak si ale vylepšil statistiky produktivity třetí asistencí v sezoně. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham v zápase devátého kola Premier League přemohl doma Manchester United, o vítězství 2:1 rozhodl v nastavení z penalty Jarrod Bowen. Tomáš Souček, jenž se do základní sestavy nevešel, vystřídal se začátkem druhého poločasu Lucase Paquetu. V 63. minutě se v rohu šestnáctky opřel do balonu, ten mu ale sjel z nártu a zamířil mimo bránu. Při nedělní výhře, která Kladiváře posunula na 13. místo tabulky, zaznamenal pět vyhraných soubojů a 19 úspěšných přihrávek a oceněn byl známkou 7.2.

Nehráli: Vladimír Coufal, West Ham, Vítězslav Jaroš, Liverpool

V osmém kole Bundesligy uhrál Mönchengladbach remízu 1:1 v Mohuči, bodoval podruhé za sebou a nadále se pohybuje v klidném středu tabulky, kde mu aktuálně patří desátá příčka. Tomáš Čvančara se na trávník dostal v 72. minutě, Borussia však namísto závěrečného tlaku bránila bod a reprezentační útočník se s balonem prakticky nepotkal. V aktuální sezoně zůstává na jednom gólu, přičemž zasáhl do všech devíti soutěžních utkání Hříbat. Za páteční výkon byl Livesportem ohodnocen známkou 6.1.

Očima Jana Morávka. Opta by Stats Perform / ČTK / imago sportfotodienst / Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Zatímco v minulém ročníku poztrácel Leverkusen na cestě za titulem pouhých 12 bodů, po čtvrtině toho nového je to už devět. Naposledy nechal dva v Brémách za remízu 2:2, při níž jako již tradičně skóroval Victor Boniface a jen na lavičce začal jeho konkurent Patrik Schick. V 70. minutě vystřídal právě nigerijského útočníka, zkompletoval šest přihrávek a dostal se k jedné střele, kterou srazil protihráč. Za sobotní výkon dostal český forvard, jenž se prosadil naposledy v srpnu v Superpoháru, známku 6.4.

Hoffenheim se po mizerném vstupu do ligy pomalu zvedá, v neděli vybojoval bod za remízu 0:0 na hřišti účastníka Konferenční ligy Heidenheimu. Adam Hložek odehrál celé utkání a vědět o sobě dal krátce po přestávce, kdy si potáhl balon a z hranice vápna vystřelil levačkou, s přízemním pokusem si však gólman poradil. V 58. minutě se na hřiště po třízápasové odmlce zaviněné svalovým zraněním dostal Pavel Kadeřábek, jen si vysloužil známku 6.6. Hložkův výkon byl ohodnocen známkou 7.0.

Nehráli: Matěj Kovář, Leverkusen, Robin Hranáč a David Jurásek, Hoffenheim

V týdnu sice Girona přemohla Slovan Bratislava a připsala si první body do tabulky Ligy mistrů, při návratu na domácí scénu však znovu selhala, když v 11. kole LaLigy prohrála v Las Palmas 0:1 a po páté porážce v sezoně klesla na 13. místo tabulky. Ladislav Krejčí znovu odehrál celý zápas a v jeho závěru dostal za simulování druhou žlutou kartu v sezoně. Ze všech aktérů sobotního duelu měl nejvíc dotyků s míčem (110) a nejvcí přihrávek v útočné třetině hřiště (25). Ohodnocen byl známkou 6.4.

Krejčího statistiky proti Las Palmas. Opta by Stats Perform

Espanyol prohrál doma se Sevillou 0:2, bez bodů zůstal podruhé za sebou a v tabulce španělské nejvyšší soutěze má náskok už jen dvou bodů na místa, která by mu zaručila návrat do druhé ligy. Uprostřed zálohy barcelonského celku absolvoval plnou minutáž Alex Král, jenž se od utkání druhého kola pevně usadil v základní sestavě. V sobotu zaznamenal 24 úspěšných přihrávek a tři vyhrané souboje a Livesportem byl ohodnocen známkou 6.3, která lehce snížila jeho sezonní průměr na 6.7.

Nehrál: Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Václav Černý si tři dny po dvougólovém představení v Evropské lize připsal za Rangers další branku, v 69. minutě rozhodl domácí utkání se St. Mirren trefou na 2:1. Byl to jeho čtvrtý gól v Premiership, z toho třetí vítězný. Ve skotském klubu má host z Wolfsburgu zatím bilanci 6+2. V neděli dostal známku 8.0.

Tomáš Kalas si připsal první asistenci ve 2. Bundeslize, jeho Schalke však prohrálo doma s Fürthem 3:4 a zaznamenalo pátou porážku z posledních sedmi utkání. Slavný klub po téměř třetině soutěže dělí jen skóre od barážové pozice. Český stoper dostal v sobotu žlutou kartu a oceněn byl známkou 6.4.

Ondřej Karafiát se zabydlel v základní sestavě Norimberku, který doma zničil Regensburg 8:3. V zápase, který se stal na góly druhým nebohatším v historii 2. Bundesligy, se český obránce podepsal pod osmou branku, když jeho střelu zpoza šestnáctky tečoval do sítě protihráč. Karafiát dostal známku 6.7.

Dominik Janošek byl v základní sestavě Bredy naposledy na konci září, přesto zůstává produktivní. Při domácí výhře 4:1 nad Waalwijkem se do hry dostal ve druhém poločase a v 90. minutě přihrál Leu Greimlovi na poslední gól utkání. Bilanci v Eredivisie si Janošek, jenž dostal známku 7.8 vylepšil na 2+3.

Erik Daniel přispěl k obratu Trnavy v Trenčíně gólem na 2:2, v 82. minutě střílel z voleje po zpětné přihrávce na zadní tyč. Hosté záhy dali na 3:2 a v tabulce slovenské Niké ligy si upevnili třetí místo. Český ofenzivní záložník dostal za nedělní výkon známku 7.4, jeho ligová bilance v sezoně je aktuálně 4+1.

David Huf se po přestupu z Pardubic do Ružomberka podruhé střelecky prosadil. Do utkání v Banské Bystrici zasáhl se startem druhého poločasu a už ve 47. minutě snížil na konečných 1:2. Za sobotní výkon, po němž hosté v tabulce klesli do skupiny o záchranu, byl český forvard oceněn známkou 7.3.

Daniel Smékal skóroval za Podbrezovou podruhé v aktuálním ročníku, když v 15. minutě otevřel skóre duelu v Žilině hlavičkou z malého vápna po dlouhém centru. Nedělní zápas skončil 2:2, někdejší útočník Ostravy, jenž má v ročníku na kontě i dvě asistence, absolvoval plnou minutáž a vyfasoval známku 7.1.

Očima Jana Morávka

"Situace Schalke je strašná a pro fanoušky fatální. Bylo vidět, že v závěru po gólech na 2:4 a 3:4 kotel pomalu ani nezatleskal. Po zápase mančaft vypískali, hráčům se k nim ani nechtělo. Tomáš Kalas dohrával s kapitánskou páskou a musel zavelet, aby ke kotli na chvíli šli, ale hodně rychle se zase vraceli. Pro Schalke to bylo první domácí utkání pod novým trenérem Van Wonderenem, který předtím vedl Heerenveen, a lidi si nejspíš slibovali, že se výkony týmu zlepší. Ale bylo to spíš ještě horší, prohráli v Hannoveru a teď doma s Fürthem, který předtím dostal čtyřku v derby od Norimberku.

V obraně panoval totální chaos, za což ale Tomáš nemůže, má kolem sebe samé mladé kluky. Pravý obránce Bulut a stoper Sánchez, který dostal červenou kartu, nemají dohromady ani deset druholigových startů. Nezkušenost byla vidět při prvním inkasovaném gólu, kdy Sánchez nesmyslně vystoupil a do vzniklého prostoru naběhl Massimo a dal gól. Trenér zjevně chtěl dát šanci odchovancům, ale druhá německá liga je náročná. A Schalke nemá kde brát, hráčská kvalita chybí. Situaci Van Wonderenovi vůbec nezávidím, tlak na něj bude enormní. A fanoušků i Tomáše je mi až líto.

Norimberk se naopak výrazně zlepšuje, k čemuž pomohla i výhra v minulém kole nad Fürthem. Ondra Karafiát má momentálně velice silnou pozici a je i dobře hodnocený, v Kickeru má průměrnou známku 3. Teď si navíc mohl vychutnat historický zápas, Norimberk doma osm gólů nikdy nedal. Kromě střely, z níž padla poslední branka, byl Ondra součástí super akce při gólu na 3:2, kdy dával zády k bráně pěkný lob do vápna. S obdrženými góly podle mě nic dělat nemohl. Norimberk je aktuálně v klidném středu tabulky a trenér Klose si po vachrlatém začátku sezony určitě hodně oddechl."