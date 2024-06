Všem pochybovačům jsem ukázal, že Franz Straka na to pořád má, hlásí zkušený kouč

Dokázal nemožné. Už odepsané Michalovce udržel v nejvyšší slovenské soutěži. Ve dvanácti zápasech s nimi nasbíral 21 bodů a přes baráž s Petržalkou je zachránil mezi elitou, jeho budoucnost ale zůstává zahalena mlhou. František Straka (66) stále neví, kde bude dál trénovat. Franzovo setrvání si přeje celé město, ekonomická situace klubu je však hodně nejistá. "Klub má finanční problémy a já musím čekat, jestli se je podaří vyřešit či ne. Aktuálně bohužel nikdo neví, jakým způsobem se v Michalovcích bude pokračovat dál," přiznal charismatický kouč v rozhovoru pro eFotbal.cz.

Trenére, jak si užíváte, co jste v Michalovcích dokázal?

"Je to vážně super pocit. Hodně lidí se divilo, proč přebírám mančaft, který 21 zápasů nevyhrál, já se to ale snažil tolik nevnímat. V první řadě jsem byl rád, že jsem dostal zase šanci. Šel jsem do toho s tím, že nemám co ztratit. Že se nám nakonec povedl malý zázrak, je obrovský úspěch nás všech, po lidské stránce jsme si totiž v Michalovcích hrozně sedli. Tohle bylo až neskutečné. I když u nás se občas děje to, že se asistent klepe na pozici hlavního trenéra, tady to bylo přesně naopak. Táhli jsme za jeden provaz. Navíc se asi projevilo, že člověk má s touhle situací zkušenosti. Zkrátka už v tom umím chodit. Nezažil jsem to poprvé, což bylo hrozně důležité. Jsem fakt strašně rád, jak to v Michalovcích dopadlo. Sedlo si to tam po všech stránkách."

Ani na okamžik jste nepochyboval, že se vám ligu podaří zachránit?

"Opravdu ne. Dokonce ani v situaci, kdy jsme se na poslední chvíli mohli dostat přes Košice, místo toho ale na nás přišel malý útlum. I když jsme hráli pořád dobře, přestali jsme střílet góly, v jednu chvíli nám odešla efektivita. I tuhle menší krizi jsme ale rychle překonali. Kluci se dokázali zase nakopnout, díky čemuž jsme náš těžký úkol zvládli."

Jak velká vzpruha byla tahle vydařená štace pro vás osobně? Dostal jste zase tu správnou chuť do fotbalu?

"Já jsem ji nikdy ani neztratil (směje se). Musím ale říct, že tohle vážně byla jedna z těch nejtěžších misí, které jsem kdy absolvoval. I v Trenčíně jsem to měl hodně těžké, na druhou stranu tam ale byla úplně jiná kvalita než tady. Že jsme Michalovce udrželi v soutěži, je fakt husarský kousek, člověk si to ani neuvědomuje. Pro mě to byla obrovská satisfakce. Všem pochybovačům jsem ukázal, že Franz Straka na to pořád má. Ve fotbale jsem už nasbíral obrovské zkušenosti a jsem jenom rád, že jsem je teď mohl zúročit. Jasně, že člověk by se nejradši viděl někde výš, ale musíte si vážit všeho, co přijde. Že jsem dopomohl Michalovcům k záchraně, beru jako obrovský úspěch."

Všechny teď nejvíc zajímá, co nastane dál. Budete u týmu pokračovat?

"To teď opravdu nevím. S klubem jsem permanentně ve spojení. Komunikuji přímo s primátorem i viceprimátorem města, oba mají obrovský zájem na další spolupráci. Tak lehké to ale bohužel není. Klub má finanční problémy a já musím čekat, jestli se je podaří vyřešit, nebo ne. Aktuálně bohužel nikdo neví, jakým způsobem se v Michalovcích bude dál pokračovat."

Do kdy chcete mít jasno?

"Domluvili jsme si určitý deadline, podrobnosti po mně ale nechtějte. Nebylo by to fér. Zkrátka máme jasně daný termín, do kdy se to musí rozseknout, podle toho se dál zařídím. Další možnosti začnu řešit až pak."

V dubnu se mluvilo o vašem odchodu do Afriky. Je pravda, že jste se ucházel o post trenéra Nigérie?

"Je to tak. Má v tom prsty agent Pavel Zíka, mluvili jsme o tom spolu. Dřív jsem vedl Libanon či Egypt a na obou těchto štacích jsem byl velice úspěšný, i proto mě lákalo zkusit si něco takového znovu. Ale bohužel to nevyšlo. Přednost dostali jiní kandidáti, což samozřejmě respektuji."

A jak žhavý byl odchod do Gambie?

"I tohle bylo v jednání. Dokonce to bylo ještě mnohem konkrétnější, zájem z Gambie však utichl. Momentálně je to na mrtvém bodě. Nic se v tomhle směru neděje, v pohybu jsou ale jiné věci. Jde o to, jestli zůstat na Slovensku, nebo vzít něco jinde v Evropě. Více ovšem neprozradím."

Tušíte, proč zájem z Gambie vyhasl?

"Netuším, zkrátka se už neozvali. Upřímně ale říkám, že sám nevím, jestli bych tam vůbec šel. Rozhodnutý jsem nebyl."

Straka dokázal Michalovce zachránit. mfkzemplin.sk

A co česká liga? Lákalo by vás se do ní vrátit?

"V české lize bych trénoval moc rád, ale je to složité. Pro tuhle soutěž jsem Persona non grata. Sice nevím proč, ale prostě je to tak, nedělám si iluze. Možná jsem totiž až moc otevřený. Nebojím se říct svůj názor, což se některým frajerům asi příliš nehodí, já se za to ale nestydím. Jsem, jaký jsem. A i když bych se do české ligy vrátil hrozně rád, žádnou nabídku z ní neočekávám. Vždyť v minulé sezoně měla řada klubů velké problémy. Stačilo jen zvednout telefon a zavolat Franze, nikdo z nich to ale neudělal. Tady vidíte, že asi nejsem ten pravý. Přitom bych pomohl rád."

A jak vidíte situaci na Letné, odkud možná odejde Brian Priske? Poradila by si Sparta i bez něj?

"Pamatuji si na scénku, kdy byl Priske ve Spartě ještě nový a zvolna se rozjížděl. Říkal jsem mu, že jsem poslední trenér, který mančaft dostal do Ligy mistrů a že mu hrozně přeji, aby se tam s ním podíval taky. Aby se stal Number One. Priske je totiž obrovský sympaťák a fantastický odborník. Trenér, který stejně jako já umí získat kluky na svou stranu. Na Letné odvedl obrovský kus práce a laso z Rotterdamu to jenom dokládá, vlastně je to logické vyústění těch dvou let. Myslím, že Tomáš Rosický to vidí úplně stejně. I když by pro něj odchod Priskeho byl strašná rána, musí si poradit, nabídka Feyenoordu se totiž neodmítá. Pro Priskeho je to kariérní posun vpřed a já mu to ze srdce přeji. Je obdivuhodné, jak se pod ním Sparta zvedla. Hodně silná je už teď a já pevně věřím, že silná zůstane i po Brianově odchodu."