Expert: Čeští trenéři nosí na Slovensko úspěchy. Straka si polepší, Smetana předvedl zázrak

Česká trenérská stopa je ve slovenské lize velmi silná. Hned šest tuzemských trenérů vede nebo vedlo v tomto ročníku tým Niké Ligy. "Jsou tady vnímáni velmi pozitivně," potvrzuje v rozhovoru pro Livesport Zprávy expert Marek Sapara (41), bývalý hráč Ružomberoku, Trondheimu nebo Trabzonsporu a účastník mistrovství světa 2010. "Dokumentují to jejich výsledky. Fantastickou práci odvádí většina českých trenérů. Vždycky přinesli úspěchy."

Pod velkým drobnohledem byl v posledních dnech Ondřej Smetana, který dovedl Ružomberok, kde nastoupil na podzim, díky triumfu v domácím poháru do Evropy. "Není pochyb o tom, že Smetana bude pokračovat," má jasno Sapara.

"Uspěl v těžkém prostředí. V Ružomberoku buď uspějete, nebo odcházíte. Víc lidí by řeklo, že něco tam budovat je bez výsledků velmi těžké. On zvládnul udělat pohádkovou sezonu. Vsadil na obranu, kterou neskutečně zlepšil. K tomu ale začal být tým nesmírně efektivní. Z mála šancí vytěžil maximum. Změnil tam mentalitu. To je vidět na tom, jak mužstvo začalo pracovat. Je to až zázrak."

Sám ví, o čem mluví. S Františkem Komňackým vyhrál Sapara s ružomberským MFK v roce 2006 double. Ve stejném klubu působil před lety také František Straka. Ten se loni skvěle ukázal v Trenčíně, který v těžké situaci zachránil. V této sezoně ho na stejnou misi povolaly Michalovce. A práci, kterou tam český trenér odvádí, si tamní fanoušci nemohou vynachválit. "Straka je u nás velké jméno. Už s Ružomberkem sahal po Evropě. Loni měl Trenčín velký problém, ale Straka ho nakonec úplně v pohodě zachránil, odvedl fantastickou práci. Letos předvádí to samé v Michalovcích," přikyvuje Sapara.

Tím, čím je známý v Česku, úřaduje Straka i na Slovensku. Motivace, řád, disciplína, příkladný přístup ke všemu. "Když přijde do kabiny, musí panovat pořádek a disciplína. Všichni musí plnit, co se jim řekne. To se mu dařilo v Trenčíně i nyní," říká Sapara s tím, že práce, kterou Straka odvádí, je v Česku možná nedoceněná.

"Přišel do týmu, který měl nula výher. S ním ale sedm zápasů za sebou neprohráli," zdůrazňuje. "Dostal je až na úroveň Košic, se kterými bojují o barážovou pozici. Je to velký úspěch. Nedovolil bych si ho škatulkovat do pozice trenéra záchranáře a že by nedokázal pracovat dlouhodobě. S týmem začal hrát fotbal, který seděl typologii hráčů. Je jasné, že by tam asi rádi hráli pohledný fotbal. Ale zvolil pragmatismus a výsledky. Trefil se přesně do toho, co tým v tu dobu potřeboval."

Straka si říká o nové angažmá

Loni splněný úkol v Trenčíně, letos velmi solidně odvedená práce v Michalovcích, byť ještě s nejistým výsledkem. Skupina o záchranu má před sebou totiž ještě tři kola. Straka každopádně ukázal, že v sobě stále má potřebný oheň i schopnosti. Podle mnohých by si zasloužil další štaci.

S tím sice Sapara souhlasí, zároveň ale víceméně vylučuje, že by to bylo v Michalovcích. "Po těchto dvou zkušenostech je velký předpoklad, že některý z klubů by s ním mohl jít do dlouhodobé spolupráce," myslí si a doplňuje: "Spíš to ale bude někde jinde. Michalovce nejsou tak finančně stabilní, aby si mohly dlouho podržet trenéra s takovým renomé. Jsou ale kluby, které s tím problém mít nemusí, bude to někdo z vrchu."

Zachraňovat na Slovensko přišel také Dušan Uhrin mladší. Do Zlatých Moravců dorazil v podobnou dobu jako Straka, avšak jeho situace byla téměř bezvýchodná. Špatný kádr a historicky mizerný podzim. "Trenér Uhrin přišel do téměř nemožné situace. Ještě těžší, než jakou měl Straka. Michalovce totiž mají lepší kádr. Prostě těžké. Vždy se dá udělat něco víc, ale v té době byly Zlaté Moravce už na takové úrovni, že s tím nic moc nezmohl," neviní dvojnásobný mistr norské ligy Uhrina.

Na českou cestu sází také v Žilině. Tu vedl Jaroslav Hynek, nicméně v průběhu dubna byl odejit a nahradil ho Michal Ščasný. Žilina je známá prací s mladými, nicméně právě tato souvislost podle Sapary Hynkovi z části podkopla nohy.

Skuhravý má absolutní důvěru

"Žilina to hraje dlouhodobě s velmi mladým týmem. Mužstvo bylo velmi těžké korigovat. Bylo velmi talentované, ale jakmile přišel problém, neměl ho z něj kdo vytáhnout, v kabině nebyl nikdo se zkušenostmi, který by to potáhnul. U trenéra Hynka přestal fungovat vztah s kabinou. Nebylo to jen o výsledcích, zdaleka ne," prozrazuje Sapara.

Přišel Ščasný, který má zatím ze tří zápasů dvě výhry. Důvod? Podle Sapary semknutá kabina. "Ščasný několikrát dokázal, že dokáže pracovat pod tlakem a v mnohem horších podmínkách, než jaké má Žilina. Má velký talent na komunikaci s hráči. Umí udělat partu, dát to dohromady. Zatím to vypadá, že to začíná fungovat."

Dlouhodobě působí v Podbrezové Roman Skuhravý. Jedná se o malý klub v malém městě, nicméně vychovávají dobré hráče a dobře je prodávají. Skauting funguje a Skuhravý všemu dodává řád.

"Takhle by měl vypadat klub, který chce pracovat poctivě a disciplinovaně a s náhledem do budoucna. Trenér Skuhravý je tam extrémně důležitá persona. Nejvíc mě na něm baví, jak o fotbale mluví a jak ho bere. Po výhře se dokáže vyjádřit kriticky, vždycky vidí prostor ke zlepšení. Naopak po prohře dokáže chválit předvedený výkon. Neustále mluví o progresu. O tom, kam chce tým posunout, co chce dokázat," zaujalo Saparu.

Do Slovanu nikoho nevidí

I proto je zajímavá současná bilance. Podbrezová naposledy v lize vyhrála 10. února. "Pod ním Podbrezová něco takového ještě nezažila. Oni hrají velmi dobře, moderní fotbal, mají šance, ale teď trpí ztrátou efektivity. Trvá to delší dobu, je to asi menší krize, ale klub ví, co chce a trenérovi věří," věří Sapara.

Žádný vyhazov tedy nehrozí. Naopak, český trenér by v krajním případě prý radši odešel sám. "Jsem přesvědčený o tom, že to nehrozí. Má absolutní důvěru. Radši by skončil sám, než aby ztratil důvěru vedení."

A co Slovan Bratislava? Největší klub a ligový hegemon, který je pravidelně v evropských pohárech. Ale také velmi kontroverzní oddíl s mnoha úskalími. V nedávné době se údajně hovořilo o nástupu Karla Jarolíma, nicméně šlo spíše o spekulace. Posledním Čechem na lavičce Slovanu byl v roce 2015 Jozef Chovanec. Od té doby nic.

"Je to specifický klub se specifickým majitelem. V poslední době podle mě český trenér v tomto klubu žádné téma nebylo," dodal Sapara s tím, že se na tom v dohledné době asi nic nezmění: "Trenér Vladimír Weiss má velmi silnou pozici a vztah s majitelem Ivanem Kmotríkem starším. Na tom se nic měnit nebude."