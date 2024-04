Straka žene Michalovce za záchranou. Sedm zápasů bez prohry nás musí nabít energií, říká

Michalovce zvítězili v pátém kole nadstavby Niké ligy na hřišti Banské Bystrice 1:0 a posunuli se na 10. příčku tabulky, která zajišťuje východoslovenskému celku definitivní záchranu. Zemplínští fotbalisté bodovali pod vedením českého trenéra Františka Straky (65) posedmé v řadě.

Pokud by Michalovce udrželi aktuální postavení v tabulce, vyhnuli by se barážovému duelu s druhým týmem z první ligy. Základ svého úspěchu pod Urpínem postavili Strakovi svěřenci na dobré defenzivě. "Není to jen o obraně, ale o tom, jak celý tým šlape. Ti, kteří se podílejí na útoku, se musí zapojit i do obrany. Bylo důležité, že jsme dokázali blokovat soupeřovy centry z krajů, to bylo nesmírně důležité. Pokud přišly střely soupeře, opět tam byl blok z naší strany. Hrajeme z bloku, nehrajeme žádný presink," uvedl zkušený rodák z Českých Budějovic.

"Bystřičané čekali, že na ně vlétneme, mají na to připravený tým. Nechtěli jsme na to skočit, což se nám povedlo. To byl základ úspěchu," prozradil po úspěšném utkání Straka.

Poslední zápasy Michalovců. Livesport

Těší ho, že tým pod jeho vedením bodoval v sedmi zápasech v řadě (4-3-0). Výrazně se na tom podílí brankář Žiga Frelih. Už 520 minut nedostal gól, což ho v tomto ohledu řadí na první místo mezi všemi ligovými brankáři. Zemplínští venku neprohráli v posledních čtyřech vystoupeních (2-2-0), ačkoli na cizích stadionech zvítězili teprve podruhé v probíhající sezoně.

"Je to pro nás obrovská energie do dalších kol. Když jsem přišel do Michalovců, říkal jsem, že musíme pracovat jako tým. Situace byla katastrofální, tým nevyhrál nějakých 22 zápasů. Teď jich máme sedm bez prohry. To nás musí nabít energií, žádné uspokojení ale nemůže nastat," dodal Straka.

Michalovce se posunuli na 10. příčku, která zaručuje záchranu. Livesport

"Spousta maličkostí dělá velké věci. Máme dobré jednotlivce, ale pokud vynikají jen oni a ostatní se nepřidají, nemůžeme se k tomu dokopat. Takže budeme bojovat o záchranu jako tým. Musíme stále získávat body. Máme to ve svých rukou a můžeme to zvládnout," myslí si bývalý kouč Sparty.

Michalovce přišly v Banské Bystrici o klíčovou oporu. Zranil se jim kapitán Igor Žofčák. Na hřišti vydržel jen 35 minut, poté musel opustit hřiště s bolestmi lýtkového svalu. "Z vítězství mám radost. Je to takový dárek k mým narozeninám. Jsem rád, že jsme tento těžký zápas zvládli. Podržel nás i náš brankář, který dnes prodloužil svůj rekord na 520 minut bez inkasované branky. Doufám, že mé zranění nebude vážné. V týdnu půjdu k lékaři a uvidíme. Ale věřím, že to nebude nic vážného a budu v pořádku," řekl bývalý hráč Sparty.