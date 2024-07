Ostuda a cirkus. Nikdy v kariéře jsem takovou věc nezažil, zlobil se trenér Argentiny

Trenér Argentiny Javier Mascherano (40) označil události, které poznamenaly středeční porážku jeho týmu s Marokem 1:2 v úvodním utkání olympijského fotbalového turnaje, za ostudu a cirkus. "Je ostuda, že k tomu došlo, ovlivnilo to celý turnaj. Tohle by se nestalo ani někde v nižší lize, je to ubohé," ulevil si kouč.

Dvojnásobní zlatí medailisté z Argentiny si mysleli, že v zápase skupiny B v Saint-Étienne zachránili remízu 2:2, když v 16. minutě nastaveného času skóroval Cristian Medina. Následovaly však výtržnosti fanoušků a hráči byli odvedeni ze hřiště dříve, než švédský rozhodčí Glenn Nyberg odpískal konec utkání.

Výsledek zápasu byl nějakou dobu nejasný, nicméně na oficiálních stránkách MOV bylo uvedeno, že duel skončil. Nakonec se však obě strany po dvou hodinách znovu objevily na hřišti, aby odehrály další tři minuty, ačkoliv stadion se mezitím logicky vyprázdnil.

Medinův gól byl totiž nakonec po přezkoumání VARem neuznán pro ofsajd a Maroko, za které dvakrát skóroval Soufiane Rahimi, získalo všechny tři body. "Trenérem nejsem dlouho, ale nikdy v hráčské kariéře jsem takovou situaci nezažil," řekl Mascherano, který získal s Argentinou olympijské zlato v letech 2004 a 2008.

"Je to cirkus, ale tak to prostě je. Řekl jsem svým hráčům, že se teď musíme dívat dopředu, pokusit se získat šest bodů, které nám umožní postoupit, a že by nás to všechno mělo naplnit energií směrem k tomu, co nás čeká," pokračoval.

Mascherano uvedl, že kapitáni obou týmů se dohodli nepokračovat v utkání poté, co Medina skóroval. A to proto, že na hřiště Stade Geoffroy-Guichard létaly z ochozů plastové kelímky či lahve a následně na něj vtrhli diváci.

Střelci utkání. Livesport

"Nepříjemné je, že zápas byl přerušen. Když už něco přezkoumáváte, přezkoumávejte to hned po incidentu," řekl o neuznaném gólu Mediny, který se zdál být vyrovnávacím poté, co předtím uspěl Giuliano Simeone. "Nikdy nám nebylo řečeno, že gól neplatí."

"Kromě olympijského ducha musí být na úrovni i organizace, a to v tuto chvíli bohužel neplatilo," pokračovalo.

Argentinu čeká druhý zápas v sobotu v Lyonu proti Iráku, Maroko hraje ve stejný den v Saint-Étienne s Ukrajinou.