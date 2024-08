Ukončí Španělé čekání na fotbalové zlato? Věříme naší hře, prohlásil trenér Denia

Španělé věří, že po 32 letech čekání konečně získají fotbalové olympijské zlato. V pátek ve finále vyzvou na Stade de France domácí Francii a budou chtít završit dominantní léto, během kterého získala titul mistrů Evropy devatenáctka i reprezentační áčko. Právě seniorský výběr navíc vyhrál i poslední ročník Ligy národů.

Španělé chtějí vynikající léto završit ziskem chybějícího kousku do jejich blyštivé pohárového vitríny. Trenér Santi Denia si ideální pozici týmu uvědomuje. "Těší nás, že jsme měřítkem pro Evropu i svět. Je to práce, kterou děláme už léta," prohlásil na čtvrteční tiskové konferenci. "Zlepšili jsme se a makáme dál, věříme v model hry a profil hráčů, kteří nás reprezentují. Čekáme na olympijskou medaili opravdu dlouho, je to výzva."

Kapitán Abel Ruiz potvrdil trenérova slova a dodal, že motivací pro tým je skutečnost, že titul naposledy brali v roce 1992 na hrách v Barceloně. "Jsme motivovaní, víme, že (zlato) je pro zemi i pro nás velmi důležité," řekl Ruiz. "Může to být historický moment, pro který jsme tvrdě bojovali. Byli jsme 40 dní na tréninkovém kempu a stálo nás to hodně úsilí. Na finále se opravdu těšíme."

Cesta Španělska do finále Flashscore

Při pohledu na bilanci trenéra Denii se Ruizovi nejde divit. Zkušený mládežnický kouč dovedl španělské reprezentace k titulům na evropských šampionátech mezi v kategoriích do sedmnácti, devatenácti i jednadvaceti let.

Pro úspěšné španělské reprezentanty je olympiáda vrcholem mládežnických let. "Je vzrušující po mnoha letech v mládežnických národních týmech přijet sem do Paříže a zahrát si s kluky olympijské finále," řekl Ruiz. "Vždy jsme měli skvělou partu. Myslím si, že to je klíč k úspěchu. Proto jsem rád, že při sobě držíme i zde v Paříži," dodal.

Domácí Francouzi na olympijské zlato čekají ještě déle, než Španělé. Naposledy na něj dosáhli na olympiádě v Los Angeles 1984. Ve finále tehdy porazili Brazílii 2:0. "Náš příběh je už teď úspěšný, ale chceme ho ještě vylepšit," prohlásil trenér Thierry Henry.

Legendární útočník bude spokojený, ať už zápas dopadne jakkoliv. Za úspěch považuje především samotný postup do finále. A to zejména po problémech se sestavením kádru. Více než dvanáct hráčů nedostalo svolení od klubů, které nemají povinnost hráče na olympijské hry posílat. Reprezentovat na domácí půdě si přál i hvězdný Kylian Mbappé, Real Madrid ale jeho žádost zamítl. Rychle pohasly i naděje na zisk Antoina Griezmanna.

Henry se může spolehnout na tým, který má obrovskou motivaci. Jedním z hráčů, kteří touží uspět je i Michael Olise, který hraje teprve na druhém reprezentačním turnaji v kariéře. "Zapomeňme na jeho hru a na to, co dokáže. Pro mě je důležitá jeho touha hrát za Francii. Mám z něj husí kůži. Mohl jet s Anglií na Euro, ale rozhodl se reprezentovat nás," pochválil Henry ofenzivního tvůrce hry, který se narodil v Londýně a měl proto možnost si vybrat, jakou zemi bude reprezentovat.

"Myslel jsem si někdy, že budu součástí olympijského týmu? Ne, nikdy. Je to pro mě jiné, než když jsem hrál," přiznal Henry, jehož svěřenci se v Paříži dosud nepředstavili. Hráli po celé Francii, jen ne v olympijské metropoli. Kouč proto doufá doufá, že jeho tým ve finále naplno pocítí krásu domácí atmosféry a dokáže jí využít.