Slavia porazila Rapid Vídeň rozdílem třídy, Slovácko i Baník uzavřely soustředění prohrami

Fotbalisté pražské Slavie zvládli vítězně i druhé přípravné utkání na soustředění v Rakousku. Po středeční výhře nad Slaskem Wroclaw v sobotu porazili v Bad Leonfeldenu 3:0 Rapid Vídeň. Mladá Boleslav přehrála doma 2:1 druholigovou Jihlavu a vyhrála i páté přípravné utkání před novou sezonou. Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku porážkou 1:3 na hřišti Olimpije Lublaň. Ostrava v zápase hraném netradičně 4x30 minut podlehla 1:2 polskému týmu Widzew Lodž.

Všechny branky Pražanů daly nové tváře v přípravě prvního týmu. Skóre otevřel v 18. minutě navrátilec z hostování Daniel Fila, ke kterému propadl na zadní tyč Masopustův centr. V 56. minutě zvýšil po individuální akci Lukáš Vorlický a v závěru přidal pojistku Štěpán Chaloupek, jenž stejně jako Fila hrál ještě v minulé sezoně za Teplice.

Slavii čeká v Rakousku ještě úterní duel s Podbrezovou, u níž dnes nečekaně skončil na vlastní žádost český trenér Roman Skuhravý, a 13. července zápas se Žilinou.

Mladá Boleslav brzy prohrávala po gólu Jana Chytrého. V 34. minutě ale srovnal výstavní trefou Tomáš Ladra a čtvrthodinu před koncem dokonal obrat účastníka kvalifikace Konferenční ligy střelou na zadní tyči Vasil Kušej.

"Hrálo se v úporném vedru, ale kluci to dobře odpracovali. Soupeř hrozil z brejků a nám moc nefungovala hra v poslední třetině hřiště, takže to nebylo snadné. Nakonec jsme ale zaslouženě otočili výsledek, což nám zase trochu zvedne sebevědomí," řekl pro klubový web asistent trenéra Mladé Boleslavi Jan Jelínek.

Ani Ostravané nezlomili výsledkové trápení během letní pauzy. V polské Opalenici prohrávali s Widzewem po proměněné penaltě bývalého libereckého útočníka Imada Rondiče. Další gól přidal Juljan Shehu, Baník jen snížil zásluhou Abdullahiho Tanka. Slezané prohráli počtvrté v řadě a nezvítězili v přípravě ani na šestý pokus.

"Je to další porážka, ale už to mělo větší dynamiku. Ještě nám někdy vázne kombinace a součinnost, často nám chybí krok. Máme dva týdny do začátku ligy, abychom to vyladili," uvedl asistent trenéra Ostravy Michal Šmarda.

Další přátelská utkání

Jablonec si po dvou prohrách na závěr soustředění v Itálii zastřílel proti Wackeru Innsbruck ze třetí rakouské ligy. Při vítězství 7:0 se dvakrát trefili Jan Fortelný s Dominikem Hollým. Severočeši zdolali Wacker bez jednoho dne znovu přesně po roce, loni vyhráli 2:0.

Bez porážky zůstávají v přípravě i Hradec Králové a pražská Dukla. Východočeši zvítězili 2:0 nad rezervou Sparty, trefili se Petr Juliš a Jakub Klíma. Díky brzkým brankám Jakuba Zeronika a Štěpána Šebrleho uspěl stejným výsledkem i nováček nejvyšší soutěže Dukla, která zdolala jiného druholigového soupeře Chrudim.

Pardubice podlehly 1:2 Fürthu z druhé německé ligy a nevyhrály pod trenérem Jiřím Saňákem ani ve čtvrtém přípravném duelu. Za Východočechy se prosadil pouze v první půli osmnáctiletý obránce Václav Jindra.