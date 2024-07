Vítek se blýskl v brance Manchesteru United, o čisté konto přišel v úplném závěru

Český gólman Radek Vítek (20) si zachytal za Manchester United, když nastoupil v přípravném utkání proti norskému Rosenborgu Trondheim. Gólman, který má na Old Trafford smlouvu do příštího června, držel dlouho čisté konto, nakonec však v nastavení kapituloval a tým z Old Trafford prohrál 0:1.

Vítek čelil šesti střeleckým pokusům a na sociálních sítích se dočkal pochvaly od fanoušků. I přes několik povedených zákroků však porážce stejně nezabránil, když jej v nastaveném čase překonal útočník Noah Holm. Manchester United v poločase vyměnil všech deset hráčů v poli, jen Vítek zůstal v brance. Hráči anglického týmu za celý zápas vystřelili na branku Rosenborgu jen dvakrát.

"Jde sice o přípravu na novou sezonu, ale pro Manchester United musí být standardem vyhrávat zápasy. Pokud nedokážete zvítězit, neměli byste aspoň prohrát a my jsme prohráli gólem v posledních sekundách. Důležitější byl náš výkon, který zůstal pod naším standardem," přiznal manažer Ten Hag.

"Je čas si o všem promluvit a napravit všechno, co bylo špatně. Ale ten výkon prostě nebyl dobrý, hráči v Manchesteru United by měli podávat lepší výkony. Šanci dostali mladí hráči, ale na hřišti to nefungovalo. Na tréninku pracují dobře, ale nepřenesli to na hřiště," hodnotil představení United kouč.