Livesport Daily #379: Manchester United zapadl do průměru. Amorim by byl dobrou volbou, říká expert

Livesport Daily #379: Co se děje v United?

Manchester United je znovu bez trenéra. Po porážce s West Hamem odvolalo vedení klubu Erika ten Haga (54) a opět hledá cestu z dlouhodobé krize. Slavná značka se už přes dekádu zmítá v chaosu. Na éru sira Alexe Fergusona (82) se nedaří navázat. Jak se bude vzpomínat na Ten Haga? Jaké problémy klub tíží? A co by měl přinést portugalský manažer Rúben Amorim (39), kterého si vedení vysnilo jako náhradu? Nejen to bylo tématem dnešní epizody s Oldřichem Kmoščákem, komentátorem Livesportu se zaměřením na Premier League.

"Manchester je dnes tým středu tabulky. V současné době bych Manchester United přirovnal k Fulhamu nebo k Bournemouthu. Je to tým, který může obrat kohokoliv o body, ale zároveň mohou s kýmkoliv ztratit. A takové pocity se u týmu, který chce bojovat o Ligu mistrů nebo o top čtyřku, nesmí objevovat. Takové výsledky se tam nemohou objevovat," popisuje Kmoščák současnou konkurenceschopnost Rudých ďáblů.

"O odchodu Erika ten Haga se spekulovalo už v létě, což už by samo o sobě bylo odvolání za pět minut dvanáct nebo v hodině dvanácté. Teď je to odvolání tak o třičtvrtě na dvě," myslí si fotbalový komentátor.

"Hned zkraje sezony bylo patrné, že hra týmu nemá žádný systém a nechce se mi věřit tomu, že jedno utkání z minulé sezony, teď narážím na povedené finále FA Cupu, které United dokázali proti Manchesteru City zvládnout, udrželo Ten Haga v roli," shrnuje dění v Manchesteru a nejasné vedení sportovního úseku Rudých ďáblů expert Livesportu.

