Angličtí mistři vyhlíží repre pauzu. Vyčistíme si hlavu, přiznal po další prohře Guardiola

Bryn Lennon / Getty Images via AFP

Manchester City se topí v krizi a manažer Pep Guardiola (53) to ví. Jeho svěřenci před reprezentační pauzou prohráli na hřišti Brightonu 1:2 a napříč soutěžemi nebodovali už ve čtyřech zápasech v řadě. Takhle dlouhou nepříznivou sérii Guardiola na lavičce nezažil za celou trenérskou kariéru.

City kosí zranění a na výsledcích je to znát. V sobotu se trenérský tým musel obejít bez Nathana Akého, Johna Stonese, Jacka Grealishe, Rubena Diase a dlouhodobě chybějící dvojice Rodri a Oscar Bobb.

"Klíčem k výhrám je, aby se nám vrátili zranění kluci. Je potřeba abychom je mohli využít, protože bez nich je to těžké," prohlásil Guardiola, jenž proti Brightonu musel do středu obrany poslat debutujícího Jahmaie Simpsona-Puseyho.

Forma Manchesteru City Livesport

Vzhledem k početné marodce celku ze severozápadu Anglie přišla vhod reprezentační pauza. "Potřebujeme si vyčistit hlavy a dostat hráče zpět do tréninku. Naše úspěchy z minulých let byly dány i tím, že se nám zranění dost často vyhýbala," přiznal španělský manažer.

Citizens i přes nepřesvědčivé výsledky v posledních týdnech nadále zůstávají na druhém místě Premier League. Na vedoucí Liverpool už ale nabrali pětibodové manko. "Nejsme daleko od úplného čela, ale byl bych rád, kdybychom dokázali být konzistentnější," řekl Guardiola.

V Brightonu jeho svěřenci po gólu Erlinga Haalanda z 23. minuty vedli 1:0, z několika dalších nadějných situací ale neudeřili a udrželi Brighton ve hře. Druhý poločas nabídl úplně opačná obrázek. Brighton úřadující anglické mistry přehrával a díky brankám Joaa Pedra a debutanta v Premier League Matta O'Rileyho zápas otočil na svou stranu.

"V prvním poločase jsme byli skvělí, bohužel se nám to ale nepovedlo udržet. Soupeř dokázal změnit tempo, prostřídal a vyhnul se tak únavě. My jsme to bohužel moc oživit nemohli a možná i proto jsme ztratili zápas," uvedl Guardiola, jenž v průběhu zápasu poslal na hřiště pouze dva náhradníky.

"Je na nás jak se ke krizi postavíme. Musíme za klub bojovat. Je těžké to pro nás přijmout a mohu vás ujistit, že to chceme co nejrychleji zvrátit," řekl k výsledkové krizi kapitán Kyle Walker.

Po reprezentační pauze k tomu budou mít Citizens příležitost doma proti Tottenhamu.