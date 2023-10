Anglie počítá omluvy VARu. Absurdní verdikt proti Liverpoolu byl už letos čtvrtým omylem

V kolébce fotbalu to po víkendu pořádně vře. V prestižní Premier League se stal zřejmě vůbec největší a nejabsurdnější přehmat v krátké historii vstupu technologického systému VAR na trávníky. Postiženým týmem byl v tomto případě Liverpool, jemuž videorozhodčí upřeli regulérní gól. Kritikům VARu nahrává, že už to byl v tomto kalendářním roce v anglické lize čtvrtý přiznaný omyl instituce, jež by se ovšem neměla mýlit...

Anglie je dodnes hrdá na doposud jediný titul mistrů světa, který v roce 1966 vystřelil Albionu šutér Geoff Hurst. Jeho legendární trefa z Wembley se často připomíná, ale ani z dochovaných videí dodnes není jasné, zda se jednalo o gól regulérní. V případě Hurstovy pumelice šlo o to, zda míč po odrazu od břevna překročil brankovou čáru.

Dnešní goal-line technologie by zřejmě vše rozsoudila, její verdikty v podstatě nebývají kontroverzní, i když k omylům také došlo. Loni v září odepřel ve druhé lize rozhodčí John Busby gól Jutovi Nakajamovi z Huddersfieldu, neboť mu nezapípaly hodinky, signalizující, že míč přešel brankovou čáru. Gólman Daniel Grimshaw totiž ukryl míč pod svým tělem tak dokonale, že vyzrál i na video.

Podobný omyl se stal i v červnu 2020 v Premier League, když brankář Aston Villy Orjan Nyland v duelu se Sheffieldem United chytil míč a couvnul s ním za čáru. V případě jestřábího oka se však přece jen dějí omyly mimořádně. Už jen proto, že se minimalizuje lidský faktor. V Anglii tvrdí, že se našly jen tyto dvě chyby ve víc než 9000 zápasech od chvíle, kdy je systém v provozu.

Kritika se však valí na videosudí, kteří navzdory všem různým záběrům dokázali zpackat už čtvrtý zápas soutěže, v níž se opravdu hraje o velké peníze. Sobotní duel Tottenhamu s Liverpoolem jen podtrhl velmi časté nesoulady mezi arbitry na hřišti s muži, kteří sedí u videa. Komunikace, jež mezi sudími proběhla, byla naprosto zarážející.

Liverpool už hrál v oslabení bez vyloučeného Curtise Jonese, přesto díky Luisi Díazovi vstřelil gól. Problém ale byl v tom, že lajnový rozhodčí pro svou jistotu zvedl praporek, aby se ještě případně dala situace přezkoumat. Na první pohled jasný gól tak dostali k přezkumu lidé u videa.

Fatální omyl

Jenže i ti si mysleli, že se jedná jen o potvrzení toho, zda byl gól regulérní. Darren England, který měl na starosti komunikaci, brzy ohlásil kladné řešení: "Kontrola hotová!". S vědomím, že potvrzuje vstřelení platné branky. Bohužel přeslechl, že hlavní sudí Simon Hooper vznesl dotaz, zda praporek asistenta šel nad hlavu oprávněně, neboli zda šlo opravdu o ofsajd. A ve chvíli, kdy Hooper dostal kladnou odpověď, gól neuznal a nechal rozehrát.

Vše se událo tak rychle, že videoarbitři pak zkoprněle sledovali, že gól uznán nebyl a Tottenham v poklidu hraje dál. "Nejsme spokojeni s tím, že nebyl dán dostatek času na to, aby bylo možné učinit správné rozhodnutí a nedošlo k žádnému následnému zásahu," píše Liverpool ve svém prohlášení.

Šlo o několik krátkých vět. Stal se ovšem stěží uvěřitelný omyl. Samozřejmě, šlo jen o fotbal. Těžko si domyslet, kdyby podobně komunikovala řídící věž letiště s pilotem dopravního letadla o tom, zda je či není volná přistávací dráha.

Orgán zastupující anglické profesionální rozhodčí, který vede známý bývalý sudí Howard Webb, okamžitě vydal omluvu a specifikoval, že šlo o významnou lidskou chybu. Následovalo několik personálních změn. Jenže s tím poškozený Liverpool nesouhlasí. "To, že je takové selhání kategorizované jako 'lidská chyba', je nepřijatelné," dodává ve stanovisku slavný klub.

Zřejmé je to, že nejen v Česku, ale i v samotné Anglii budou nyní videoarbitři pod obrovským tlakem. Kontroverze u videa totiž nastaly i o den později v duelu Nottinghamu s Brentfordem. Poprvé šlo o spornou ruku ve velkém vápně, podruhé o druhou žlutou pro domácího Moussu Niakhateho.

Přehled pochybení VARu v Premier League v roce 2023

Arsenal – Brentford 1:1 (11. února 2023)

Ivan Toney vyrovnal na 1:1 poté, co mu střeleckou pozici připravil Christian Norgaard stojící v ofsajdové pozici. Situaci přehlédli všichni, včetně Leeho Masona, který měl od videa na přestupek upozornit.

Tottenham – Brighton 2:1 (8. dubna 2023)

Pierre-Emile Höjbjerg z Tottenhamu fauloval ve velkém vápně Kaoru Mitomu z Brightonu, ale rozhodčí Stuart Attwell pustil hru dál. U VARu sedící Michael Salisbury jeho rozhodnutí podpořil a nenechal zákrok přezkoumat. Stav byl v 72. minutě 1:1 a Brighton mohl kopat penaltu. Nakonec zápas vyhrál Tottenham.

Manchester United – Wolves 1:0 (14. srpna 2023)

Brankář Andre Onana bezohledně srazil ve velkém vápně hostujícího Sasu Kalajdzice. Sudí Simon Hooper souboj jako nedovolený neposoudil, nepřišel však ale ani pokyn od Jonathana Mosse od videa, který mohl situaci poslat ke kontrole.

Tottenham – Liverpool 2:1 (30. září 2023)

Regulérní gól liverpoolského Luise Díaze nebyl uznán, kvůli tomu, že u VARu sedící Darren England nepochopil, co jeho kolegové na hřišti chtějí přezkoumat.

Vývoj dalších událostí okolo VARu v anglické Premier League lze těžko předpovídat, neboť problémy přišly v právě rozehrané sezoně, tudíž se už těžko budou měnit regule. I samotný Liverpool ale nabádá všechny zúčastněné, aby se nastavily nové procesní kroky k tomu, aby arbitři chybovali minimálně. "Vnímáme obrovský tlak, pod kterým rozhodčí pracují. A také proto předpokládáme, že by měl být tlak existencí VARu zmírněn, nikoli umocněn."

Pro názornost – řeč je o prostředí, ve kterém je průměrná tržní hodnota jednoho klubu vyčíslena částkou 520 milionů eur (12 miliard Kč)...