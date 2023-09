České duo řídilo výhru West Hamu, Liverpool se po dvou červených dorazil vlastním gólem

Fotbalisté West Hamu v 7. kole Premier League na domácí půdě přerušili sérii dvou porážek v řadě a porazili Sheffield United 2:0. Na výhře Kladivářů měli velký podíl Vladimír Coufal (31), jenž první gól West Hamu připravil, a Tomáš Souček (28), který zvyšoval vedení Lodýňanů na 2:0. První ztrátu v sezoně zaznamenal Manchester City, jenž překvapivě prohrál na hřišti Wolves 1:2. Aston Villa naopak potvrdila sílu na domácí půdě, kde deklasovala Brighton 6:1 o což se třemi góly a jednou asistencí postaral Ollie Watkins (27). Liverpool obdržel dvě červené karty a po vlastním gólu prohrál na půdě Tottenhamu 1:2.

V úvodu nevyužil chybu hostující obrany Souček, jehož zakončení v záklonu letělo opravdu hodně vysoko. The Blades se nechtěli nechat zahanbit a nebýt bloku Nayefa Aguerda, byla by střela Camerona Archera dost možná gólová. Wes Foderingham následně zlikvidoval hlavičku Bowena.

Na jeho pohotové zakončení do dolního rohu ze 24. minuty, které přišlo po kombinaci Součka a Coufala, už ovšem nedokázal reagovat. Viditelně otřesený nováček inkasoval do pauzy ještě jednou. Souček se znovu probil do pokutového území a z prostoru penalty protlačil balon do sítě. Okamžitou reakci hostů ještě v závěru půle odmítl nevyužitým únikem Oliver McBurnie.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Tým ze Sheffieldu vyšel z kabiny zjevně dostatečně namotivovaný a Alphonse Areola musel několikrát zasahovat v nebezpečných situacích uvnitř svého pokutového území. Na druhé straně pak po rohovém kopu mířil marocký stoper Aguerd hlavou z dobré pozice mimo.

Žiletky utkání nevzdaly a nadále podnikaly útočné výpady do domácí šestnáctky, obrana Kladivářů ovšem dokázala všechny nebezpečné střelecké pokusy obětavými zákroky blokovat. Za The Hammers mohli v závěru po závaru na malém vápně vedení ještě navýšit Bowen a Saïd Benrahma, Foderingham ale třetí gól za svá záda nepustil.

Jako první o sobě dali vědět Racci, když ve skluzu zakončoval Ekvádorec Pervis Estupiňán, ten svou šancí však nakonec pohrdl. O otevření skóre se nicméně postarali domácí. Mezeru v defenzivě našel John McGinn, po jehož nahrávce centroval Matty Cash, a Watkins tak měl jednoduchou úlohu v podobě trefení odkryté části brány.

Anglický útočník si následně po chybě v rozehrávce pohrál se svým strážcem a přízemní ranou na bližší tyč přidal další gól. Villans s aktivitou rozhodně nechtěli přestat a ještě před půlhodinou hry udeřili potřetí. Tentokrát si nepovedenou střelu Moussy Diabyho srazil do vlastní sítě Estupiňán.

Watkinsovi se duel proti Aston Ville velmi vydařil. Opta by StatsPerform

Italský stratég Roberto De Zerbi provedl v poločase tři změny, což se projevilo hned vzápětí. Střídající Ansu Fati se v pokutovém území zorientoval nejlépe a téměř z brankové čáry pohotově zakončil.

Lvi ale dokázali na kontaktní gól mladého Španěla odpovědět. Po hodině hry totiž zkompletoval hattrick Watkins, jehož parádním obloučkem našel fantasticky hrající McGinn. Navíc krátce před koncem utkání zatloukli poslední dva hřebíky do rakve Jacob Ramsey a Douglas Luiz.

Gunners šli do vedení již v úvodní dvacetiminutovce, když po přihrávce Gabriela Jesuse odražené od tyče zakončila hlavou do prázdné brány superstar Saka. Po rohovém kopu hostí musel pohotově zakročit Neto, poněvadž rána z kopačky Oleksandra Zinčenka rozhodně měla gólové parametry.

I ve zbytku prvního dějství dominoval londýnský celek a v závěru byl odměněn pokutovým kopem po faulu na Eddieho Nketiaha. Ten vzápětí s přehledem proměnil střelou do dolního rohu kapitán Ödegaard.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Svěřenci Andoniho Iraoly nezačali nejlépe ani po změně stran. Ve vápně byl totiž faulován Ödegaard, což znamenalo další penaltu. Tentokrát si k puntíku stoupl Havertz, jenž zakončil do stejného místa jako jeho norský spoluhráč. Německý záložník tak konečně otevřel svůj gólový účet na severu Londýna.

Tříbrankové vedení pak družina Mikela Artety ještě navýšila, na přímý kop v nastaveném čase nejvýše vyskočil Ben White, jehož hlavička skončila za zády brankáře Neta.

Karamelky vstoupily do zápasu s lepším rozpoložením a dostávaly se do nadějných příležitostí. Při jedné z nich se v 11. minutě na pravé straně uvolnil James Garner, avšak jeho technická střela nezapadla za vzdálenější tyč. Ve 24. minutě se ovšem do šokujícího vedení dostali The Hatters. Ashley Young při odkopu po rohu trefil Lockyera, od něhož se míč odrazil do sítě.

O chvíli později přidal další zásah Lutonu Morris, jenž střelou z voleje ke vzdálenější tyči zakončil přímý kop Alfieho Doughtyho. Před přestávkou se ovšem tým z Liverpoolu dočkal kontaktního gólu, v nepřehledné situaci se nejlépe zorientoval Dominic Calvert-Lewin, a rozradostnil tak Goodison Park. Branku musel ovšem po zdlouhavém přezkumu potvrdit až videorozhodčí.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po změně stran kontrolovali hru hlavně Toffees, jenže jejich územní převaha nevedla v úvodních minutách druhého poločasu k žádné vážné šanci na vyrovnání. Tým z Merseyside si připravil nadějnou střeleckou příležitost až v 62. minutě, Calvert-Lewin se stal adresátem dalekonosného pasu a střelou bez přípravy těsně minul vzdálenější tyč.

Po následné akci se fotbalisté Luton Townu krátce radovali z gólu, jenže vstřelenou branku rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. Čtvrt hodiny před koncem se k hlavičce po sérii odrazů dostal střídající Beto, ale hráč Karamelek poslal míč z nadějné pozice blízko hranice malého vápna vysoko nad branku. V nastaveném čase si Calvert-Lewin opět našel dlouhou přihrávku za obranu, tentokrát trefil boční síť.

Již od úvodních minut jednoznačně dominovali Rudí ďáblové. Ti drželi balon více na svých kopačkách a Crystal Palace téměř k ničemu nepouštěli. Střelecký účet mohl otevřít ve 12. minutě Rasmus Höjlund, jenž se pokusil přelobovat gólmana Sama Johnstonea. Jeho nedůraznou střelu ale skvělým zákrokem odvrátil Tyrick Mitchell.

I přes veškeré snahy týmu z Manchesteru se jako první rozvlnila síť za jeho brankářem. Přímý kop, který zahrával Eberechi Eze, se otřel o jednoho z hráčů Rudých ďáblů a odražený balon skvělou ranou z první usměrnil pod břevno Andersen.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Aktivita United přetrvávala i v úvodu druhého dějství. K vyrovnání byl v 56. minutě blízko Bruno Fernandes, který se pár metrů před vápnem rozhodl vystřelit, proti jeho pokusu mířícího do levé šibenice však vynikl skvělým zákrokem Johnstone.

Branku měl v 69. minutě na hlavě i Mason Mount, jenž si naskočil na parádní centr Dioga Dalota, finální hlavička z bezprostřední vzdálenosti ale minula horní konstrukci.

The Clarets k první velké šanci výrazně pomohlo podklouznutí Dana Burna, jenže Zeki Amdouni osamocený před Nickem Popem napálil pouze anglického gólmana. Naopak hráči Newcastlu k otevření skóre nepotřebovali ani vyloženou šanci a ve 14. minutě se radovali z vedoucí trefy. Kieran Trippier vybojoval míč na útočné polovině, předal ho Almirónovi a ten se zpoza vápna technickým pokusem trefil přesně do levé šibenice.

Druhou branku Strak měl na kopačce Isak, který se štěstím obešel gólmana, následně ale nedokázal zamířit do odkryté branky. Zvýšit mohl také Elliot Anderson, jeho hlavičku ovšem vytěsnil James Trafford.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Hra se po návratu z kabin výrazně uklidnila a souboj se odehrával především mezi oběma šestnáctkami. Favorit z Newcastlu s jednogólovým náskokem v zádech držel míč na kopačkách častěji, ale na rozdíl od první půle si příležitosti už nevytvářel.

Musel mu tak pomoci Ameen Al Dakhil, jenž ve vlastním vápně fauloval Anthonyho Gordona a sudí nařídil penaltu. Tu proměnil ranou do pravého spodního rohu Isak a přidal hostům klid do závěrečných minut. Částečně napravit svou chybu mohl zanedlouho Al Dakhil, jehož hlavičku však vytěsnil Pope.

Citizens se okamžitě chopili otěží zápasu a zdržovali se převážně na útočné polovině hřiště. K brance se hostující celek přiblížil již v šesté minutě, kdy ostrý centr Juliana Álvareze odvrátil Craig Dawson. Bez jeho přičinění by Erling Haaland doklepával do prázdné brány. Domácí se k balonu dostávali pouze po chybách úřadujícího mistra Anglie.

Nejinak tomu bylo ve 13. minutě, kdy míč ukořistil Pedro Neto, sám překonal polovinu hřiště a se šťastnou tečí kapitána Diase poslal domácí do vedení. Naprostá dominance Manchesteru v prvních 45 minutách však na vyrovnání nestačila a tak odcházeli domácí do šaten za přívětivého stavu 1:0.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Vlci sice bojovali, ale čisté konto udržet nedokázali. V 58. minutě se k přímému kopu postavil argentinský štírek Álvarez a fenomenální ranou se postaral o vyrovnání. 23letý útočník prožíval vynikající vstup do nového ročníku nejvyšší anglické soutěže.

The Wanderers inkasovaná branka nikterak neovlivnila, spíše naopak. Na konci vynikajícího protiútoku domácího týmu se ocitl Hwang, který díky spolupráci s kolegou Matheusem Cunhou poslal Wolves opět do vedení.

Už ve 25. minutě zkomplikoval Liverpoolu zbytek zápasu Curtis Jones, který předvedl nevybíravý zákrok na Yvese Bissoumu a musel předčasně zamířit do kabin. Ve 36. minutě se pak po krásné akci dostal Tottenham do vedení. James Maddison nejdřív našel skvělou kolmicí ve vápně Richarlisona a ten pak míč předložil před prázdnou branku Heung-Min Sonovi. Ve 42. minutě si míč v pokutovém území opět našel Richarlison, jeho střela na zadní tyč se ale zastavila o tyč. V nastaveném čase se hosté dočkali vyrovnání, o to se po střele z otočky postaral Cody Gakpo.

V 69. minutě nedobrovolně opustil v dresu Reds hřiště i Diogo Jota. Portugalec viděl červenou kartu po druhém žlutém zákroku, jehož obětí se stal Destiny Udogie. Fotbalisté Tottenhamu dlouho nemohli výrazné přesilovky využít a dočkali se až v 96. minutě, kdy si centr Pedra Porra srazil do vlastní branky Joël Matip.

Tabulka Premier League