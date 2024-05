Arsenal se titulu po 20 letech nedočkal. Chelsea si pohlídala pohárovou Evropu

Osmatřicáté kolo Premier League udělalo tečku za sezonou 2023/24. Arsenal měl při výročí 20 let památné sezony, kdy nejvyšší anglickou soutěž ovládl bez jediné porážky, k ligovému primátu znovu blízko, ale po triumfu Manchesteru City na něj zbylo druhé místo. Sky Blues naopak ovládli soutěž počtvrté za sebou. Tottenham uhlídal pátou příčku a tím i účast v Evropské lize před Chelsea, ta zase odrazila nápor dotírajícího Newcastlu a zahraje si předkolo Evropské konferenční ligy.

Lídr soutěže na nic nečekal a zkraje druhé minuty se dostal do vedení. Phil Foden obdržel pozemní přihrávku od Bernarda Silvy a nechytatelnou střelou dostal fanoušky do rauše. Manchester nadále držel míč na svých kopačkách a svými neuspěchanými akcemi dostal Kladiváře pod tlak natolik, že zvýšil náskok.

Foden ukázal svou silnou levačku také podruhé a znovu tentokrát rozvlnil síť. Pohodlný polštář favorita potrhali svěřenci trenéra Davida Moyese až v závěru poločasu. Hned druhou střelou na branku snížil stav utkání Mohammed Kudus krásnými nůžkami. Na lahůdku Ghaňana nezareagoval ani Erling Haaland spálenou tutovkou v nastavení.

Ztenčený náskok probudil v Citizens další vlnu aktivity, která se ve třetí gól přetavila v 60. minutě. Nadšený Rodri na nic nečekal a hned, co se k němu dostal balon, tak vypálil směrem k pravé tyči.

Míč cestou prosvištěl kolem většiny hráčů a zareagovat na něj nestihl Alphonse Areola. Tlak světlemodrých se nadále stupňoval sérií pěti rohovoých kopů před uplynutím 70. minuty. West Ham ale těžkou situaci ustál a nepustil City do většího trháku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Pár minut před koncem základní hrací doby nebyl uznán gól na 3:2 z pohledu domácích kvůli zahrané ruce Tomáše Součka. City tak pohodlně zvítězilo a potřetí obhájilo titul. Sezona pro něj však neskončila, jelikož 25. května se představí ve finále FA Cupu proti městskému rivalovi United.

Po titulu bažící Arsenal držel od samého začátku držel hosty zkrátka, dlouho ale chyběla velká šance. Zato Everton zahrozil krátce po uplynutí 30 minut, kdy se díky rychlému kontru dostal do příležitosti Dominic Calvert-Lewin, ten však napálil pouze levou tyč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Modrobílé tato nadějná šance namotivovala natolik, že šli ve 40. minutě do vedení. Povedený přímý kop v podání Idrissy Gueyeho totiž při cestě do brány zavadil o Declana Rice a překvapil Davida Rayu. Arsenal však ještě před pauzou vyrovnal poté, co Takehiro Tomijasu dopravil balon do sítě po přesné přihrávce Martina Ödegaarda.

Domácí hráči vzhledem k napjatému boji o titul byli pod velkým tlakem, což se projevilo dlouhým čekáním na střelecký pokus směrem na branku. Nepomohla ani střídání z gesce Mikela Artety a nezdary Arsenalu umocnily také ofsajdy Havertze a Emila Smithe Rowa.

Druhý jmenovaný se postaral asi o největší humbuk druhé půle v 83. minutě. Centr si ale zpracoval z těžkého úhlu a míč po odrazu skončil na břevnu. Úspěšnější byl ale Kai Havertz díky šťastnému odrazu, jehož vítězný gól z blízkosti potvrdilo také video, čímž si domácí zajistili alespoň závěrečné vítězství.

Gólový účet otevřel v 17. minutě Moisés Caicedo, jehož první zásah v dresu Blues přišel z 50 metrů potrestáním výběhu gólmana. Rozhodující trefu si poté připsal Raheem Sterling.

Přihrávající Cole Palmer se stal s 22 brankami a 11 asistencemi nejproduktivnějším hráčem ligy. Chelsea si vítězstvím zajistila nejméně kvalifikaci EKL, pokud však Manchester City ovládne i FA Cup, zahrají si Londýňané Evropskou ligu.

Straky porazily Brentfordu už v pátém duelu v řadě. Straky o svém triumfu rozhodly již v úvodním dějství. Skóre otevřel ve 21. minutě Harvey Barnes, na jehož trefu navázali během tří minut Jacob Murphy a Alexander Isak.

Poslední jmenovaný se tak stal prvním hráčem Newcastlu od roku 2004, který napříč všemi soutěžemi vstřelil 25 gólů za sezonu. Hosté zakončili ročník na sedmém místě a do evropských pohárů je může posunout triumf Manchesteru City ve finále FA Cupu.

Isakovy statistiky proti Brentfordu. Opta by Stats Perform / AFP

Hosty, jimž stačilo k zajištění účasti v příštím ročníku Evropské ligy bodovat, poslal do vedení v závěru úvodní čtvrthodiny Dejan Kuluševski. Definitivní podtržení páté příčky pak přišlo v 59. minutě, kdy náskok Kohoutů pojistil Pedro Porro, na něhož stihl vzápětí navázat znovu švédský útočník.

Mdlý výkon domácích nepomohl ozdobit rozlučku Roberta De Zerbiho, Racci tak po famózním vstupu do sezony skončili ve spodní polovině tabulky. Jistotu trenérského křesla nemá ani Erik ten Hag, který dovedl Rudé ďábly k nejhoršímu umístění v historii Premier League. Fanouškům hostů alespoň zpříjemnil výjezd na jih Anglie vítěznou brankou Diogo Dalot.