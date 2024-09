Botafogo od bankrotu zachránil nový zákon. Po skoro 30 letech má šanci na titul

Botafogo, jeden z nejtradičnějších brazilských klubů, díky novému zákonu znovuobjevuje své prestižní místo v zemi. Za úpadkem stála léta špatného hospodaření, narůstajících dluhů, pracovněprávních sporů a hrozeb zabavení majetku. Nový model řízení však Glorioso zachránil, jsou nyní semifinalistou Copa Libertadores a bojují – opět – o titul v Brasileiru.

Tým z Ria de Janeira svého času sloužil jako základna brazilské reprezentace na mistrovství světa, ve svých řadách měl velké generační talenty jako byl Garrincha, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, Didi, Nilton Santos, Zagallo, Jairzinho, Paulo César Caju, Amarildo a mnoho dalších. Nejúspěšnější éra Botafoga přišla v 60. letech minulého století, posledního velkého úspěchu pak dosáhli v roce 1995, kdy se Túlio Maravilha stal díky svým gólům hvězdou.

Túlio Maravilha, idol Botafoga, když v roce 1995 vyhrálo Brasileiro. MARCELO SANTOS/AGIF/AGIF via AFP

Pak přišlo 21. století. Černobílí třikrát sestoupili do druhé ligy, naposledy v roce 2020, a bez zisku významného titulu jsou téměř tři desetiletí. Zdá se však, že to nejhorší už pominulo a nové Botafogo je znovu hrozbou, nikoliv pouze výplní v tabulce. V historii týmu nejsou neúspěšné časy žádnou novinkou, v minulosti například nezvedli nad hlavu jedinou trofej od konce 60. do konce 80. let.

Před příchodem SAFu však klub prošel pořádnou krizí, která ho mohla přivést k bankrotu. Glorioso ale vytrvalo díky svým fanouškům, kteří i dávno před příchodem amerického podnikatele Johna Textora nepřestávali doufat.

Fanoušci Botafoga na stadionu Niltona Santose. Vítor Silva/Botafogo

Záchrana od SAF

6. srpna 2021 přijal brazilský kongres zákon č. 14.193/2021, který podporuje přechod fotbalových klubů ze statusu neziskového občanského sdružení na akciovou společnost. Model je založený na pravidlech řízení, kontroly a na způsobech financování specifických pro fotbalovou činnost. Tento typ řízení byl v evropském fotbale i jinde na planetě zcela běžný, do Brazílie se však dostal teprve nedávno. Legislativa ale stále potřebuje některé kontrolní mechanismy a hlubší zpracování problematiky zadluženosti klubů.

John Textor, jeden ze zachránců brazilského fotbalu. Jorge Rodrigues/AGIF/AGIF via AFP

Pro některé špičkové týmy v zemi to byl výchozí bod, který je postavil na nohy a zabránil prohloubení jejich právních a především finančních problémů. Botafogo bylo jedním z prvních, které model SAF přijalo a převedlo svůj majetek související s fotbalem na společnost, konkrétně na Eagle Football Holdings, kterou vlastní Textor.

Riskantní sázka

Podnikatel tým koupil v polovině roku 2021, v době působení v Serii B. Za 400 milionů realů získal 90 procent akcií. Textor ale do Ria de Janeira nepřijel jako pouhý fotbalový nadšenec. Než rozšířil své podnikání v Brazílii, byl blízko získání 25 % akcií Benfiky, jednání s portugalským klubem však nevyšlo. V roce 2021 ale koupil 18 % akcií Crystal Palace, za investici ve výši 87,5 milionu liber se stal jedním z vlastníků londýnského týmu.

John Textor s maskotem klubu. Thiago Ribeiro/AGIF/AGIF via AFP

Ve stejném roce získal také Molenbeek hrající druhou belgickou ligu. V současnosti jeho holding vlastní i Lyon. Američan měl v hledáčku také Everton. Botafogo bylo riskantní sázkou, zejména vzhledem k hrozivému stavu financí a chátrajícímu majetku klubu. Textor však viděl příležitost a povzbudila ho nová brazilská legislativa. Dluhy, které vznikly klubům v době, kdy byly pouhými občanskými sdruženími, by se na nově vzniklé SAF nepřenášely.

V současném modelu se nové společnosti odpovědné za správu fotbalu podílejí na splácení těchto závazků v mezích stanovených zákonem, a to buď 20 % svého aktuálního měsíčního příjmu nebo prostřednictvím žádosti o soudní vymáhání, v níž mohou znovu projednat občanské a pracovní dluhy, stanovit slevy, odpisy a nové splátkové plány.

Bira, maskot Botafoga, má na stadionu Nilton Santos sochu. Vítor Silva/Botafogo

Ze Serie B na vrchol

Výkony Botafoga pod vedením Textora jsou pozoruhodná. V roce 2021 si klub vybojoval návrat mezi elitu, v následujícím ročníku skončil na 10. místě a zajistil si účast v Copa Sudamericana, druhém nejvýznamnějším klubovém turnaji na kontinentu.

Poté přišla sezona 2023, během které Botafogo postoupilo jak do čtvrtfinále Jihoamerického poháru tak do stejné fáze Copa do Brasil. V první polovině Brasileira prožil tým neskutečné tažení a doufal v ukončení čekání na titul. Fanoušci ale naopak bezmocně sledovali bolestivý pád. Titul týmu z Ria, který měl třináctibodový náskok, utekl a padl do klína Palmeiras.

Trénink Botafoga na stadionu Nilton Santos. Vítor Silva/Botafogo

Přestože to byla bolestivá zkušenost, bylo jasné, že se Botafogo stalo jiným klubem. Glorioso opustil jeden z hlavních motorů týmu – portugalský trenér Luís Castro odešel, aby trénoval Cristiana Ronalda v Al Nassru. Změnu přístupu odrážejí i čísla. Po zklamání v roce 2023 se stalo vítězství v brazilském fotbale pro Textora otázkou cti. Dokonce ligu obvinil z údajné manipulace s výsledky, což podle něj vedlo ke ztrátě titulu, to se však neprokázalo.

Almada, vítěz mistrovství světa s Argentinou, je nejdražší posilou v historii brazilského fotbalu. Vítor Silva/Botafogo

Americký podnikatel splnil svůj slib být na přestupovém trhu agresivní, utratil dohromady 347,35 milionu realů. Největšími úspěchy byly příchody Thiaga Almady, vítěze mistrovství světa s Argentinou v roce 2022, a Luize Henriqueho, dvou největších podpisů v historii Brazílie. Společně stáli přibližně 244 milionů realů.

Botafogo navíc patřilo ke klubům, které během posledního přestupového okna podepsalo nejvíce hráčů, rozrostlo se o osm nových tváří. Mnoho jich navíc přišlo za výhodných podmínek, například po vypršení smluv, investice tak byly poměrně malé. Kádr byl přestavěn, skautské operace zahrnovaly podpisy hráčů z Brazílie, Jižní Ameriky, Spojených států, Evropy a Asie.

Luiz Henrique, jedna z nejvýraznějších postav Botafoga v této sezoně. Vítor Silva/Botafogo

Jediný cíl

Ne všechno je v Botafogu růžové, klub stále trápí miliardové dluhy, které musí vyřešit. Nicméně v tuto chvíli je Glorioso skutečně nádherné sledovat. Cílem pro rok 2024 je stát se mistrem, jiné ambice nejsou, všechny síly jsou konsolidovány na ukončení úmorného čekání.

Botafogo na cestě za trofejemi. Botafogo/Divulgação

A na hřišti pod vedením portugalského trenéra Artura Jorgeho tento cíl nevypadá nereálně. Po 51 letech je Botafogo opět v semifinále Libertadores a má velkou šanci nakouknout do finále. V Brasileiru je i přes pronásledování od Palmeiras tým silný, díky dostatku kvalifikovaných hráčů by se mohli vyhnout i opakovanému poklesu formy.

Vše, co se dalo udělat, už bylo uděláno. A John Textor doufá, že v Brazílii konečně bude co slavit. Jeho Botafogo se dostává na titulní strany novin a celá fotbalová země ho bedlivě sleduje. Jedno z největších jmen brazilského fotbalu může ukázat, že SAF je pro brazilský fotbal nevyhnutelnou cestou.