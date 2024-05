Boj o titul v PL jde do finále: V úterý budu největší fanoušek Tottenhamu, prozradil Havertz

Do konce Premier League zbývá posledních pár dní. Arsenal, který se v neděli po vítězství 1:0 na Old Trafford vrátil do čela tabulky a čeká ho už jen domácí střet s Evertonem, ale nemá titul ve svých rukou. "V úterý budu největším fanouškem Tottenhamu," prohlásil Kai Havertz (24), jenž bude stejně jako jeho parťáci doufat, že jejich úhlavní rival doma obere o body jinak suverénní Manchester City.

Havertz se podepsal pod hubené vítězství Arsenalu v Divadle snů, když přichystal jedinou branku utkání Leandru Trossardovi. Právě trefa belgického křídelníka nakonec rozhodla o tom, že Gunners zahájili poslední týden aktuální sezony Premier League na prvním místě.

Jejich přímý konkurent v boji o titul však má vše ve vlastních rukou. Manchester City totiž má před sebou na rozdíl od Arsenalu ještě dva zápasy, zatímco jeho ztráta na aktuální lídra činí jediný bod.

Boj o titul bude do poslední chvíle velmi zajímavý. Livesport

První z nich se odehrají Citizens uprostřed týdne – v úterý cestují na stadion, na němž ve čtyřech posledních případech vždy prohráli a nevstřelili ani gól.

V opakování historie budou doufat i Kanonýři. "Budu největším fanouškem Tottenhamu vůbec," prohodil na adresu městského rivala Havertz a vzápětí dodal: "Doufáme v to nejlepší!"

Svěřenci trenéra Pepa Guardiola však působí v posledních týdnech neúnavně, vyhráli posledních sedm ligových zápasů a přiblížili se čtvrtému titulu v anglické nejvyšší soutěži za sebou.

Aktuální forma Arsenalu je působivá. Livesport

Arsenal je přitom v poslední době taktéž bezchybný. Z posledních 51 dostupných bodů jich získali Gunners 46 a zaznamenali klubový rekord – za tři body uspěli v aktuální sezoně už ve 27 případech.

"Dokázali jsme fenomenální věc," řekl Arteta. "Sedmadvacet výher v Premier League je nejvíce v historii tohoto klubu. To není pokrok, to je historie. Hráčům patří velká poklona," dodal potěšený Španěl.