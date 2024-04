Fantasy Premier League: Nejlepší fotbal pokračuje ve zběsilém tempu. Co čekat ve 32. kole?

Zápas za zápasem. Premier League se nachází v části sezony, kdy už se prakticky nezastavuje. Přestávky jsou minimální a stejně tak prostor pro odpočinek. Jak zběsilé tempo nejslavnější klubové soutěže světa dopadne na manažery ve Fantasy?

Dvaatřicáté kolo přichází necelé dva dny po skončení toho předchozího, což znamená, že manažeři mají jen chvíli, aby svůj tým připravili na další zápasy.

Teoreticky by jim to mělo usnadnit práci, ale stále jsou pod tlakem, co se týče správného rozhodování v době, kdy se situace ve FPL může vyvíjet oběma směry.

Další změny v sestavách

Tvorba sestavy na víkendové kolo vypadá na první pohled poměrně standardně, ale v závislosti na typu zvolené strategie je třeba zvážit několik věcí.

Obránci Arsenalu William Saliba (5,8) a Gabriel (5,3) budou tento týden jako obvykle patřit mezi oblíbené, stejně jako jejich ofenzivní parťák Bukayo Saka (9,0 milionu liber) – kolem něj je však nejistota, neboť kvůli zranění chyběl uprostřed týdne při výhře nad Lutonem.

V následujících týdnech bychom si mohli dávat pozor i na další hráče Gunners, mezi něž se řadí Ben White (5,8 milionu), Martin Odegaard (8,5) a Kai Havertz (7,2).

Totéž lze říci o hráčích Liverpoolu, tým Jürgena Kloppa čeká po střetnutí s Manchesterem United náročný program. Do hry se po pauze vrátil Mohamed Salah (13,4), kterému zdatně sekundují Darwin Núňez (7,6) a Luis Díaz (7,6).

Nikdy není radno podceňovat ani mistrovský Manchester City. Citizens mají na obzoru několik "snazších" zápasů – vyplatit by se měl nákup Phila Fodena (8,1), jenž v polovině týdne nasázel hattrick vítězství nad Aston Villou.

Program 32. kola Premier League. Livesport

Koho vybrat za kapitána?

Jako obvykle bude oblíbenou volbou Erling Haaland (14,3), jehož Citizens hrají proti Crystal Palace, který má v letošním roce na kontě pouze dvě výhry. Norský reprezentant byl při výhře nad Villans spolu s Kevinem De Bruynem (10,3) mimo sestavu, a tak se dá očekávat, že oba nastoupí o víkendu. Právě Haaland má právě proti Eagles skvělou bilanci, když jim vstřelil už čtyři góly.

Dalším hráčem, který by mohl navléknout kapitánskou pásku , je ofenzivní zbraň Tottenhamu Heung-min Son (10,1). Jihokorejec povede svůj tým v domácím utkání proti Nottinghamu Forest.

Zatímco v posledních týdnech byl Son nasazován na pozici devítky, při remíze s West Hamem neskóroval a po návratu Richarlisona (6,9) může Ange Postecoglou změnit systém, což by mohlo Jihokorejce přesunout na oblíbenější levé křídlo.

O pozornost se hlasí také Cole Palmer (5,9), jehož Chelsea čeká výlet do Sheffieldu. United se nacházejí na dně tabulky a "Cold" by mohl po hattricku do sítě Red Devils předvést další one man show.

Koho koupit?

Rayan Ait-Nouri (4,7) – Do výborných pozic se v posledních zápasech dostává alžírský bek Rayan Ait-Nouri, který plní roli levého křídelníka a v zápase proti Burnley si připsal druhý gól v posledních třech ligových utkáních. Když k tomu připočteme branku v FA Cupu, nelze pochybovat o jeho potenciálu. Wolves přivítají londýnský West Ham, který v posledních týdnech jistotou v defenzivě neoplývá, zvláště z prostoru pravého kraje obrany, následně navíc čeká Vlky souboj s Nottinghamem Forest a dvojzápas v rámci gameweeku 34. Za 4,7 milionu je Ait-Nouri cenově přijatelnou akvizicí pro příští kola.

Luis Díaz (7,6) – V útočném trojzubci Liverpoolu se v posledních týdnech ustálilo trio Díaz – Núňez – Salah. Tím nejméně populárním u FPL manažerů je právě kolumbijský křídelník, který se však postupně rozehrává do výborné formy. Přestože Reds čeká těžké utkání na Old Trafford, nebál bych se do svého týmu přivést právě jeho, ač může být jeho minutáž omezená. Svěřenci Jürgena Kloppa bojují o titul a nemohou si dovolit zaváhat, v dalším kole je navíc čeká doma Crystal Palace a následně dvojzápas proti Fulhamu a Evertonu. Vlastnit trojlístek hráčů je proti těmto soupeřům téměř povinnost.

Dwight McNeil (5,4) – Tip pro milovníky rozdílových hráčů. Everton stále čeká na ligové vítězství v letošním kalendářním roce a tuto katastrofální bilanci se pokusí napravit v domácím utkání proti Burnley. Toffees se stále drží nad sestupovými vodami, přesto budou následující zápasy v Goodison Parku klíčové, kromě zápasu s Liverpoolem se totiž utkají hned se čtyřmi protivníky z poslední třetiny tabulky. Dwight McNeil v loňské sezoně vsítil sedm ligových branek a já věřím, že následující los by mu mohl sednout, důležitým aspektem je opět zápas navíc v rámci 34. kola.