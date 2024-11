Bournemouth uštědřil City první ligovou porážku sezony. West Ham bez Součka vyšel naprázdno

DAN ISTITENE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Manchester City v 10. kole Premier League překvapivě prohrál v Bournemouthu 1:2, v anglické nejvyšší soutěži zaznamenal první porážku sezony a navázal na nezdar s Totenhamem (1:2) v EFL Cupu. Sky Blues tak přenechali první místo tabulky Liverpoolu, jenž otočil domácí duel s Brightonem (2:1). West Ham bez nemocného Tomáše Součka prohrál v Nottinghamu jednoznačně 0:3, Southampton přemohl Everton 1:0 a po návratu mezi elitu bere poprvé tři body. V duelu dalších nováčků Ispwiche a Leicesteru se zrodila remíza 1:1.

Manchester City se v poslední době nenachází v nejlepší formě, ačkoli jeho šňůra 32 duelů bez prohry může hovořit jinak. Zranitelnost favorita odhalil Bournemouth již v úvodních 10 minutách hry. Miloš Kerkez našel ve vápně Antoina Semenya, jenž si prvním dotykem pokryl míč a z otočky zamířil přesně k tyči.

Viditelně otřesení hosté potřebovali čas, aby se vzpamatovali. Cherries v následujících minutách neznamenali pro branku hostů nebezpečí, ale ani Citizens se do šance nedostali. Svěřenci Pepa Guardioly šli o poločase do kabin bez jediné střely na branku a navíc to vypadalo, že zranění nedovolí pokračovat Erlingu Haalandovi.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tyto obavy se ukázaly jako liché a norský šutér naskočil i do druhé půle, k obratu to však nevedlo. Mark Travers v brance Bournemouthu byl nadále bez práce a k zákroku ho nedonutil Phil Foden, který ve velké šanci minul. Brzy poté se naopak znovu prosadili domácí.

Druhou asistencí v utkání se blýskl Kerkez, jenž tentokráte centrem vybídl ke skórování Evanilsona, pro něhož šlo o druhý zásah ve druhém utkání. Bournemouth se nezatáhl a nebránil zuby nehty nadějný výsledek. Místo toho mohl přidat třetí branku, ale Marcus Tavernier trefil levačkou jen tyč a Adam Smith odkrytou branku trestuhodně přestřelil.

Citizens zabrali až v závěru. Po přihrávce Ilkaye Gündogana skóroval Joško Gvardiol a vykřesal jiskru naděje. Od té chvíle se na branku domácích valil jeden útok za druhým, ale Jeremy Doku, Haaland a ani Foden se neprosadili. Domácí přežili i šestiminutové nastavení a urvali jedno z nejcennějších vítězství ve své historii.

Darwin Núñez byl jedním z osmi hráčů, kteří odpočívali při triumfu Liverpoolu v EFL Cupu (výhra 3:2 nad Brightonem) a návrat do základní jedenáctky málem oslavil rychlým zásahem. Uruguayský útočník se snadno zbavil Jacka Hinshelwooda, prošel kolem Joëla Veltmana a zamířil do horního rohu, ale jeho střelu zmařil zákrok Barta Verbruggena.

Přestože Brighton ve středu prohrál s Liverpoolem, ukázal dostatek sebevědomí a Ferdi Kadıoğlu prodloužil gólovou sérii Seagulls na pět zápasů v řadě proti Reds, když si naběhl na prudkou přihrávku Dannyho Welbecka a střelou k tyči se prosadil.

Liverpool zvýšil obrátky, přesto si svěřenci Fabiana Hürzelera i nadále vytvářeli větší šance. Jako když Yasin Ayari uvolnil Georginia Ruttera, který málem zdvojnásobil vedení hostů, jenže mu v tom zabránil Caoimhín Kelleher. Kadıoğlu téměř zmrazil Reds na konci první půle, jeho volej ovšem mířil nad břevno.

Brighton šel přesto do kabin jako jediný tým v lize, který v této sezoně držel v poločase na Anfieldu vedení. Na začátku druhé půle přišla smršť liverpoolských šancí a Mohamed Salah se málem dočkal 10. gólu v kariéře proti Brightonu, když šel jeden na jednoho s Verbruggenem. Nakonec se o zmatek postaral Cody Gakpo – jeho centr se vyhnul všem a zapadl do sítě.

Najednou to na Anfieldu začalo vřít a Salah se konečně dočkal, když vtrhl do pokutového území hostů a zakroutil míč mimo dosah Verbruggena. Liverpool se dočkal vítězství a Slotova družina se díky tomu posunula na vrchol tabulky poté, co City senzačně nechali všechny body v Bournemouthu.

Přestože Hammers v prvních minutách prakticky nepouštěli soupeře k míči, šance si tvořili domácí. Callum Hudson-Odoi i Nicolás Domínguez však mířili vedle. To neplatilo pro ostrostřelce Chrise Wooda, který po centru Álexe Morena poslal Nottingham ve 27. minutě do vedení.

Hra se vyrovnala, nicméně krátce před koncem poločasu došlo ke klíčovému momentu. Edson Álvarez skluzem fauloval Anthonyho Elangu, za což viděl druhou žlutou, a do kabin tak putoval o něco dříve než ostatní.

Kouč hostů Julen Lopetegui reagoval dvojitým střídáním, nicméně otěže už drželi pevně v rukou domácí. V 65. minutě Hudson-Odoi obstřelil brankáře Lukasze Fabiaňského a zdvojnásobil vedení Forest. Krátce na to mohl přidat třetí branku domácích Elliot Anderson, jeho pokus však do zámezí srazil blokující Konstantinos Mavropanos.

Definitivní rozhodnutí tak přišlo až po dalších 10 minutách. Laxní obranný zákrok předvedl Jean-Clair Todibo, čímž se nechal lehce obehrát a pustil Olu Ainu do vyložené šance, ze které Nigerijec přidal třetí branku.

Nottingham se výhrou dostal až do elitní čtyřky a zatím by se dal jednoznačně označit za jedno z největších překvapení letošní sezony nejvyšší anglické soutěže.

Oba týmy se v úvodu soustředily na pevnou obranu, i proto diváci viděli první šanci až ke konci poločasu. Flynn Downes se protáhl kolem Ashleyho Younga, který hrál už svůj 400. zápas v Premier League, našel centrem Camerona Archera, ale ten zamířil nad. Po rohu měl možnost ještě Taylor Harwood-Bellis a i on z bezprostřední blízkosti netrefil zařízení.

Druhý poločas byl mnohem otevřenější záležitostí. Po pár minutách vyprášil rukavice Aarona Ramsdalea Orel Mangala ranou zpoza šestnáctky. Poté se Archer protáhl obranou hostů, vybojoval přímý kop, nicméně Harwood-Bellisova střela se odrazila mimo. Znovu na druhé straně zahrozil Michael Keane, Ramsdale však vytěsnil míč na roh.

Rozuzlení tak přišlo až v závěrečné desetiminutovce. Střídající Beto hlavičkou orazítkoval břevno a domácí z protiútoku udeřili. Jukinari Sugawura vyřešil brejkovou situaci skvěle, když posunul míč nabíhajícímu Adamu Armstrongovi, a ten rozjásal tribuny na St Mary's.

Krátce poté vyrovnal Beto, jenže po dlouhém zkoumání odhalil VAR střelcův ofsajd a tribuny jásaly podruhé. Southampton se tak konečně dočkal první výhry, naopak Everton prohra po pěti zápasech postavila zpět nohama na zem.

V souboji nováčků začali lépe hosté, ale Stephy Mavididi, který v minulé sezoně v bitvě těchto dvou týmů skóroval, tentokrát z několika metrů přestřelil. Fatawu poté kroutil míč do vzdálenějšího rohu branky, ale Arijanet Murič jeho pokus vytěsnil. Strhnout vedení na stranu Leicesteru se pokusil i Facundo Buonanotte, ale ani jeho rána z hranice vápna úspěšná nebyla.

Do hry se tak postupem času začal víc a víc dostávat Ipswich. Dara O'Shea svou hlavičku nenasměroval mezi tři tyče a důvod k radosti neměl ani Conor Chaplin, jenž mířil těsně vedle. Gólu se tedy fanoušci dočkali až po změně stran a k jejich velké libosti padl do sítě hostů.

Postaral se o to Leif Davis, který nejlepším možným způsobem oslavil svůj jubilejní 100. start v dresu Ipswiche, když se prosadil po přihrávce Sama Morsyho. Harry Winks mohl okamžitě srovnat, ale jeho ránu levou nohou Murič vyrazil. Šance Ipswiche na udržení vedení dostaly 13 minut před koncem základní hrací doby nepříjemný direkt, když byl po druhé žluté vyloučen Kalvin Phillips.

Tractor Boys před tímto kolem ztratili už deset bodů v utkáních, ve kterých vedli, ale ponaučení si z toho očividně nevzali. Ayew, který se minulý víkend trefil v závěru opět ukázal, že umí dávat góly a v nastaveném čase vyrovnal na 1:1. Ipswich tak zůstal v sestupovém pásmu a hosté vybojovali sedmý bod z posledních čtyř ligových vystoupení.