Brighton strhl zápas s Manchesterem United na svou stranu v páté minutě nastavení

Brazilský ofenzivní univerzál Joao Pedro (22) zajistil Brightonu v páté minutě nastavení tři body za domácí výhru 2:1 nad Manchesterem United. Zatímco racci zůstávají i po druhém kole Premier League stoprocentní, Rudí ďáblové nenavázali na poslední vzájemný duel z konce minulé sezony a s domácím výběrem padli potřetí z posledních čtyř střetnutí.

Oba týmy zahájily minulý víkend soutěž vítězstvími, Brighton porazil 3:0 Everton, United nad Fulhamem vyhráli až díky gólu ze závěru. I na jižním pobřeží to byli domácí, kdo začal lépe, a první pokus Joao Pedra zpoza pokutového území přišel kolem 10. minuty.

První gól padl ve 32. minutě. Míč se dostal ke Kaoru Mitomovi na zadní tyči a jeho nízkou přihrávku uklidil do brány bývalý hráč United Danny Welbeck. Svěřenci trenéra Erika ten Haga krátce nato mohli srovnat, ale Marcus Rashford byl v ofsajdovém postavení, když na druhý pokus z bezprostřední blízkosti dopravil míč do sítě.

United toho po zbytek prvního poločasu příliš nenabídli. Po změně stran pak měli štěstí, že neprohrávali o dvě branky, když Welbeck hlavičkou z bezprostřední blízkosti trefil břevno. Nakonec však hosté začali ukazovat svou třídu a zhruba 30 minut před koncem vyrovnali. Chytrá průnikovka od Noussaira Mazraouiho našla Amada Dialla, který si šikovně naběhl a po těči od Jana Paula Van Heckeho srovnal.

Obě strany se tlačily dopředu v honbě za vítězstvím. Domácí lovili do konce zápasu míč ze sítě ještě jednou, když střídající Joshua Zirkzee uklidil pobídku od Alejandra Garnacha do prázdné branky. Gól byl ale odvolán, protože nizozemský reprezentant se při něm nacházel v ofsajdovém postavení.

Ačkoli hra pokračovala v podstatě stejným způsobem, zdálo se, že se nikomu nepodaří nerozhodný stav zlomit. To však platilo jen do chvíle, kdy se Joao Pedro v dlouhém nastavení ocitl na správném místě a gólem poslal domácí publikum do vytržení. Dvě výhry ze dvou zápasů jsou pro nového lodivoda Brightonu Fabiana Hürzelera perfektním startem do sezony.

