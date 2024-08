Ten Haga potěšil Zirkzeeho gól. Sancho? Využijeme všechny, sezona je dlouhá, řekl

Erik ten Hag (54) je potěšen tím, jak Joshua Zirkzee (23) zahájil svou kariéru v Premier League. Manažer Manchesteru United doufá, že jeho nový útočník předvede podobný výkon jako v prvním zápase i v sobotu proti Brightonu.

Zirkzee, který přišel do Manchesteru v létě z Boloni, se v úvodním kole sezony objevil na lavičce náhradníků a po svém příchodu na hřiště vstřelil jediný gól při výhře nad Fulhamem. Kromě toho předvedl také driblérské schopnosti, kterými je téměř dvoumetrový Nizozemec známý.

"Je velmi potěšující, že hráč, jenž je útočníkem, vstřelil svůj první gól hned v úvodním zápase. Dodá to sebevědomí jemu i celému týmu a my jsme moc rádi, že se to povedlo," řekl Ten Hag novinářům na tiskové konferenci.

"Jako srovnání uvádím příklad (Rasmuse) Höjlunda, který loni v září skóroval proti Brightonu, ale VAR po pěti minutách dospěl k závěru, že gól neplatí, takže na svou první trefu musel čekat další tři měsíce," pokračoval nizozemský trenér.

Výše zmíněný dánský forvard nakonec vstřelil v minulé sezoně 10 ligových gólů. V současné době je ovšem spolu se Lukem Shawem, Tyrellem Malaciou a Victorem Lindelöfem mimo hru kvůli zranění stehenního svalu.

Ten Hag se také nepřímo vyjádřil k Jadonu Sanchovi, který se po loňské vzájemné roztržce vrátil do kádru United. Angličan, jenž ročník 2023/24 dohrál na hostování v Borussii Dortmund, se nicméně v sestavě lodivoda Rudých ďáblů pro zápas s Fulhamem neobjevil.

"Uvidíme. V průběhu sezony budeme potřebovat všechny hráče. Jde o přežití nejsilnějších. Musíme to zvládnout společně. Přístup hráčů je velmi důležitý. Vždy bude někdo zklamaný, že není v základní jedenáctce, ale musí se s tím vyrovnat. Vyhráváme jako tým," řekl šéf lavičky Manchesteru United.

"O trofejích se rozhodne až v květnu příštího roku, do té doby potřebujeme mít všechny v týmu a vysoce motivované. To není očekávání, to je požadavek na mužstvo. Tým je vždy důležitější než jakýkoli jednotlivec," dodal.