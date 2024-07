Calafiori přestoupil z Boloni do Arsenalu a stal se nejdražším italským obráncem

Arsenal dotáhl očekávaný příchod Riccarda Calafioriho (22) z Boloni, které může i s bonusy zaplatit 50 milionů eur. Mladý obránce na Emirates Stadium podepsal pětiletý kontrakt.

Calafiori má za sebou vydařenou sezonu v Boloni, která se i díky jeho výkonům kvalifikovala do Ligy mistrů. Římský rodák na sebe upozornil také na nedávném mistrovství Evropy, kde za Itálii nastoupil do všech tří skupinových zápasů, v osmifinále se Švýcarskem nehrál kvůli kartám.

Boloňa před rokem za Calafioriho zaplatila Basileji čtyři miliony eur, nyní obdrží více než desetinásobek, základní přestupová částka je 45 milionů eur. To z odchovance AS Řím udělalo nejdražšího italského obránce v historii, na čele pomyslného žebříčku vystřídal Leonarda Bonucciho, který před sedmi lety přestoupil z Juventusu do AC Milán za 42 milionů eur.

"Calafiori je velká osobnost a charakter se specifickými schopnostmi, které nám pomohou v boji o trofeje," pochvaluje si novou posilu Arteta. "Jeho pokrok a vývoj v posledním roce je působivý," dodal manažer londýnského klubu na adresu pětinásobného italského reprezentanta.

Calafiori v Boloni nastupoval pod vedením Thiaga Motty, který nedávno převzal Juventus, a dlouho to vypadalo, že stejným směrem půjde i 22letý obránce, nakonec ho však získal Arsenal. Manažer Mikel Arteta získal flexibilního defenzivního hráče, jenž začínal jako levý obránce, postupně se však usadil na pozici stopera, kde nastupoval v Boloni i reprezentaci.

Urostlý obránce se v minulosti opakovaně neprosadil v mateřském AS Řím, proto se před dvěma lety vydal do Basileje, odkud se po pouhém roce na Apeninský poloostrov vrátil.