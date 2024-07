Zirkzee už patří Manchesteru United. Na severu Anglie podepsal pětiletou smlouvu

Joshua Zirkzee přestoupil z Boloni do Manchesteru United, který zaplatí 42,5 milionu eur, což přesahuje výstupní doložku, polovinu z této sumy dostane bývalý klub Bayern Mnichov. Nizozemský reprezentant na Old Trafford podepsal smlouvu do roku 2029 s opcí.

Manchester United mohl 23letého útočníka získat na základě výstupní klauzule za 40 milionů eur, dohodl se však na tom, že zaplatí 42,5 milionu eur, aby mohl splácet po dobu tří let.

"Po rozhovoru s manažerem a představiteli klubu vím, jak vzrušující budoucnost mě tady čeká, a nemohu se dočkat, až se budu podílet na úspěchu Manchesteru United. Je pro mě čest připojit se k tomuto legendárnímu klubu. Po Euru s národním týmem si musím dát krátkou pauzu, ale brzy se vrátím a budu připraven okamžitě začít," řekl Zirkzee po podpisu smlouvy.

Zirkzee má za sebou v Boloně průlomovou sezonu, během níž vstřelil 11 ligových gólů a výraznou měrou se podílel na postupu italského klubu do Ligy mistrů. Jednou se trefil i v Coppa Italia.

Dvojnásobný nizozemský reprezentant, jenž za národní tým debutoval ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Turecku (2:1), v dorosteneckém věku zamířil do Bayernu Mnichov, kde se probojoval do prvního týmu, za který nastoupil celkem do 17 soutěžních zápasů s bilancí čtyř branek.

Po hostováních v Parmě a Anderlechtu se Zirkzee před dvěma lety vydal do Boloně, jež zaplatila 8,5 milionu eur. Součástí dohody bylo právo na zpětný odkup za 20 až 25 milionů eur, které se Bayern rozhodl nevyužít a právě zmíněných 50 % z případného budoucího prodeje.