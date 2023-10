Chelsea po měsíci hrůzy pookřála, proti Fulhamu přispěchali s živou vodou Mudryk s Brojou

Fotbalisté Chelsea zvítězili v sedmém kole Premier League na stadionu Fulhamu 2:0. Dlouhodobé ofenzivní trápení hostů skončilo v 18. minutě, kdy vstřelil první ligový gól Blues od konce srpna Mychajlo Mudryk, pro něhož zároveň šlo o premiérovou trefu v dresu týmu od lednového přestupu ze Šachtaru Doněck. Prakticky okamžitě na něj navázal Armando Broja, který zajistil, že na rozdíl od září budou mít na Stamford Bridge při obvyklé anketě o gól měsíce na výběr z víc než jedné možnosti.

Na hrotu útoku hostů naskočil po dlouhém zranění Broja a hned ve druhé minutě mohl skórovat. Po přiťuknutí od spoluhráče se z úhlu řítil sám na Bernda Lena, lehce ho obešel a následně také zakončil. Jenže zívající bránu Fulhamu nepochopitelně vysoko přestřelil.

Další šance pro hráče v modrých dresech přišla v 18. minutě, kdy Levi Colwill krásným centrem našel Mudryka, ten si jej posunul do šestnáctky a pohotovou ranou mezi nohama Lena zaznamenal první gól zápasu. Netrvalo to ani 60 sekund a Chelsea vedla o dvě branky. Tim Ream nejprve chybou v rozehrávce nabídl míč Colu Palmerovi, ten přihrávkou našel opět kopačku amerického stopera, jenž při snaze uklidit míč trefil Broju, od kterého doputoval až do sítě.

Po změně stran čekali fanoušci v ochozech Craven Cottage na nebezpečné situace o něco déle, ty nakonec přišly zhruba po hodině hry. Zpětnou přihrávku Conora Gallaghera na hranici vápna zužitkoval nabíhající Ian Maatsen, jehož pokus z první trefil tyč. O dorážku z velké blízkosti se pak pokoušel Enzo Fernández, toho však vychytal skvělý Leno.

Zkraje závěrečné čtvrthodiny se zničehonic mohl dostat Fulham na rozdíl jediné trefy, kdy se po skvělé přihrávce z levé strany zjevil tváří v tvář brankáři Saša Lukič. Zakončení srbského záložníka z první ovšem zasáhlo pouze nohu gólmana Roberta Sáncheze.