24 gólů v roce 2023 a dvě výhry z 16 venkovních duelů. Bídu Chelsea potvrzují i čísla

Fanoušci Chelsea doufali, že minulá sezona byla jen zlým snem. Anomálií, která se nebude opakovat. Začátek současného ročníku se však nese v podobném duchu. Mnozí by řekli, že i v horším. Blues jsou na tom špatně nejen výsledkově, ale také statisticky.

Nový majitel už stihl za hráče utratit přes miliardu liber. Za hodně peněz také nepotřebné hráče poprodával. To však nic nemění na obřích investicích. Výsledek? Po šesti kolech nové sezony 14. místo a jediná výhra – proti utrápenému nováčkovi Lutonu.

Aston Villa je zatím posledním týmem, který se na úkor Chelsea smál. A směje se v podstatě celá liga. Co se kalendářního roku týče, Chelsea v Premier League vyhrála jen pět zápasů. Společně s Evertonem nasbíral tradiční londýnský velkoklub nejméně bodů – 25 (z týmů, které se zúčastnily minulého i tohoto ročníku).

Naprosto bídná je bilance Chelsea na venkovních hřištích. Od doby, kdy její bývalý manažer Graham Potter vyhrál své první dva venkovní zápasy v Premier League, se Blues podařilo během 16 utkání na stadionu soupeře dosáhnout pouze dvou vítězství (pět remíz a devět proher).

V kultovním Okresním přeboru zazněla hláška: "čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme". Zní to prostě a jednoduše... Ale právě produktivita fotbalistů ze Stamford Bridge největším problémem. V aktuálním roce, když budeme brát opět v potaz podmínku s týmy, které zažily oba ročníky, dala Chelsea 24 gólů. Nejméně ze všech.

Postavení Chelsea v tabulce Premier League. Livesport

Stejně špatná je i skutečnost, že Blues v roce 2023 nedokázali skórovat ve 13 zápasech anglické ligy – vícekrát než kterýkoli jiný tým. Na dveře současně klepe neradostná vzpomínka ze září 2007, kdy Chelsea nedala gól ve čtyřech zápasech za sebou.

Není to přitom tak, že by se její hráči nedostávali do šancí. Naopak. Chelsea se nachází na druhém místě tabulky týmů s největším počtem dotyků v soupeřově pokutovém území. Na kontě jich dvojnásobní vítězové Ligy mistrů mají 241, což je jen o devět méně než má první Tottenham.

O smůle či nekvalitě v zakončení hovoří i populární statistika očekávaných gólů. Podle ní měli Blues skórovat hned jedenáctkrát. Síť ale Rahaem Sterling a spol. rozvlnili jen pětkrát. Rozdíl mezi jejich góly a očekávanými góly je největší v anglické nejvyšší lize.

Někdo hovoří o nekvalitě, někdo o nezkušenosti, další zase o vlně zranění... Aaron Lennon, dlouholetý hráč Tottenhamu a anglický reprezentant, vidí problém v metodách trenéra Mauricia Pochettina. "Chelsea nepomáhají nehezké zprávy, které se kolem ní točí. Zranění jsou také velmi těžká, ale zamyslel jsem se nad tím trochu víc a napadlo mě podívat se na trenéra Pochettina," řekl Lennon a dodal: "Razantně změnil tréninkovou rutinu. Udělal to, když přišel k nám do Spurs. Na začátku jsme se někteří pořádně trápili, protože to byla úplně jiná zátěž. Možná toho je příliš a možná to hraje roli."